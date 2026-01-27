Lidio García y Armando Benedetti protagonizaron fuerte pelea en el Senado: “Las reglas las pongo yo, ministro, no las pone usted”

El presidente del Senado, Lidio García, y el ministro Benedetti se enfrentaron en un debate por el tiempo de intervención en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

El Congreso de la República vivió un tenso y polémico episodio el martes 27 de enero, cuando el presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizaron un fuerte altercado en medio de una sesión extraordinaria para la discusión sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro.

El ambiente en la Cámara Alta estaba marcado por el calor de la discusión, donde las palabras de ambos protagonistas dejaron en evidencia las diferencias en la manera de abordar los tiempos y el manejo de la sesión.

La citación a la sesión fue realizada para que los miembros del gabinete explicaran las razones detrás de la emergencia económica y la venta de títulos de tesorería por $23 billones a un solo comprador extranjero.

Una sesión extraordinaria fue convocada en el Senado para debatir la emergencia económica decretada por el Gobierno de Petro - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En este escenario, el debate sobre la constitucionalidad y proporcionalidad de estas medidas resultaba crucial; sin embargo, la atención pronto se desvió hacia un punto que pocos esperaban y fue la discusión acalorada, pero muy corta, entre Benedetti y García.

Así inició el choque entre los dos líderes en el Senado

El conflicto estalló cuando Benedetti, al iniciar su intervención, solicitó que el tiempo de su intervención no fuera contabilizado desde el principio, como estaba establecido.

“Presidente, para que no me tome el tiempo desde ahora, con el respeto del senador (Carlos Fernando) Motoa, la citación se hizo virtual. Luego el ministro pide ser virtual y es convocada una sesión mixta”, comentó el ministro, intentando justificar su demanda para que no se le recortara el tiempo de intervención debido a las particularidades de la sesión virtual y de los que estaban presentes.

El presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizaron un acalorado enfrentamiento en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X - Andrea Puentes/Presidencia

Lidio García, sin titubear, le respondió de manera tajante: “Las reglas las pongo yo, ministro, no las pone usted”. La respuesta del senador del Partido Liberal dejó claro el malestar que se había instalado en la sala; luego, el legislador advirtió a Benedetti que no podía hacer uso del tiempo a su antojo.

La controversia no quedó ahí. Benedetti, visiblemente molesto, trató de defender su postura argumentando que, según la Ley Quinta que regula el Congreso, los citados tienen el derecho de exponer sus puntos de vista sin limitaciones arbitrarias en cuanto al tiempo de intervención.

“La citación la hizo el Senado de la República, la aprobó la plenaria y citaron los 19 ministros. Si hubieran querido que se hablara menos tiempo, debieron calcularlo antes”, dijo el ministro del Interior, tratando de restarle importancia a la restricción temporal impuesta por García.

El presidente del Senado, Lidio García, pidió al ministro del Interior respetar sus reglas - crédito Colprensa

La advertencia del presidente del Senado que hizo disculpar a Benedetti

Pero el presidente del Senado no se dejó amedrentar y volvió a responder: “Yo quiero ser lo más justo posible, ministro. Al señor ministro le habíamos dado 10 minutos. Pidió 15, le dimos 15. Se fue a 40 y pico minutos”, señaló García al evidenciar que Benedetti había excedido con creces el tiempo inicialmente otorgado para su intervención.

“Entonces, yo lo que pienso es que está cogiendo la vocería del Gobierno nacional. No tengo problema en irnos hasta las 12 de la noche, pero tengo que ser justo con los senadores”, añadió, dejando claro que el debate debía ser equilibrado y que no permitiría que uno de los actores dominara la sesión a su antojo.

El ministro Benedetti, por su parte, trató de suavizar la situación con una respuesta conciliatoria y dejó a un lado la pelea: “Era solo una apreciación, señor presidente”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desafió las reglas impuestas por Lidio García al intentar que no se le contara el tiempo desde el principio de su intervención - crédito @AABenedetti/X

Aunque la discusión pudo parecer ‘tonta’, la actitud de ambos, García desde la virtualidad y Benedetti desde el atril en el Senado, dejó claro que la tensión entre los poderes y las figuras políticas era evidente. Esto se volvió especialmente notorio porque se trataba de la discusión de uno de los decretos más polémicos del Gobierno Petro, que tiene un impacto directo en la economía de todos los colombianos.