Karol G despierta rumores sobre una relación amorosa con Ovy on the Drums: esta es la verdad detrás de los comentarios

La circulación de imágenes de la cantante Karol G junto al productor Ovy On The Drums en redes sociales provocó rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Estas especulaciones surgieron en un contexto marcado por la reciente confirmación, por parte de diversos usuarios y medios, de la ruptura entre Karol G y Feid, quienes habrían terminado su relación hace varios meses, aunque ninguno de los dos lo hizo público de manera oficial.

Se ha señalado que la ‘Bichota’ ya habría terminado de forma oficial su romance con Feid, aunque no existe confirmación directa de los protagonistas, solo del medio TMZ, que confirmó la ruptura recientemente.

A partir de este antecedente, varias fotografías comenzaron a circular mostrando a Karol G y Ovy On The Drums juntos y en actitud cercana, supuestamente en una discoteca de Medellín. Los registros activaron comentarios entre seguidores que interpretaron estas imágenes como la evidencia de que la cantante habría iniciado una nueva relación o incluso retomado un vínculo sentimental del pasado con el productor.

Frases como “los dos están juntos, muy cercanos, en lo que aparentemente sería una discoteca de Medellín”, se repitieron en distintas publicaciones.

Sin embargo, varias observaciones apuntan a que las imágenes habrían sido hechas con inteligencia artificial, lo que significa que no son reales, sino hechas por un tercero. Entre las pistas que sugieren esta hipótesis se mencionan detalles como la iluminación, la apariencia de la ropa y otros elementos visuales que no coinciden con situaciones reales.

“Todo parece como si hubiera sido montado de esa forma, para que se viera como si estuvieran juntos de nuevo”, sostienen algunos usuarios.

Las fotos se viralizaron desde el medio digital Última Hora Ecuador desde su cuenta de Instagram, donde aseguraron que las fotos “lo dicen todo” sobre su relación, sin aclarar que fueron hechas con inteligencia artificial y pertenecen al diseñador gráfico Kemo The Monster, que suele hacer este tipo de montajes con celebridades.

La molestia llegó por parte de algunos usuarios y seguidores de la cantante que comentaron en la foto del medio que las fotografías no son reales. “Eso es IA”, dice una de las reacciones con más de 3 mil likes, pues la publicación que confirma el supuesto romance ya cuenta con más de 25 mil reacciones.

El hecho de que las imágenes hayan sido generadas con inteligencia artificial convierte la supuesta cercanía sentimental entre Karol G y Ovy On The Drums en un rumor difundido principalmente en redes sociales. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema.

Ambos mantienen una relación profesional constante, ya que Ovy On The Drums participa en la mayoría de los proyectos musicales de la artista. El productor es considerado uno de los colaboradores más cercanos de Karol G, aunque su vínculo se ha limitado al ámbito laboral y no existen publicaciones recientes que confirmen una relación sentimental.

“En serio no se dan cuenta de que es IA omg”, “Claramente es AI 🤡“, ”eso es IA, qué mentirosos”, “No lo sé, Rick, eso parece IA”, dicen otras reacciones.

Otra de las pistas que revela que se trata de una foto manipulada es la blusa que lleva puesta la cantante, pues es la misma que publicó recientemente en su cuenta de Instagram cuando presumió su cabello corto, por lo que la foto pudo haber sido tomada y manipulada para que apareciera junto a su productor.

“La misma blusa de una de sus últimas fotos”, “Dejen de publicar mentiras por likes”, “Hay un poco de post es tu IA 🤖“, ”Es obvio que es ia", dicen otros usuarios que han arremetido contra la cuenta que publicó el supuesto romance.

Hasta ahora, la cantante no ha hecho declaraciones públicas sobre el fin de su relación con Feid ni sobre los rumores que la vinculan con Ovy On The Drums. No obstante, reapareció en Medellín durante un concierto de Bad Bunny, donde participó en el escenario junto al artista puertorriqueño, marcando su primera aparición pública tras la separación con Feid.