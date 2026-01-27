Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Aunque intentó evadir el tema en un principio, la modelo paisa dio algunos detalles sobre su situación sentimental - crédito manana_expressoficial

Durante los últimos días las redes sociales volvieron a enfocarse en la situación sentimental de Karina García, luego de que la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia fuese captada junto al intérprete de trap y género urbano Kris R durante la segunda noche de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Durante el evento, la paisa fue vista en actitud cercana con Kris R mientras se encontraban en La Casita Rosada, un espacio exclusivo ideado para la gira de Bad Bunny, y donde ambos compartieron un beso que fue captado por uno de los asistentes al concierto y no tardó en hacerse viral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que Karina no dio indicios de involucrarse en una nueva relación luego de su sonado final con Altafulla en septiembre de 2025, no tardaron en producirse preguntas y rumores sobre una posible nueva relación sentimental en la vida de la modelo antioqueña. En los días posteriores a la difusión del video, incluso se habló de que Karina y Kris R venían hablando desde hace meses, formalizando su relación antes del cumpleaños de la modelo, que incluso protagonizó el videoclip de Ganas, el más reciente estreno del trapero.

La viralidad de las imágenes provocó reacciones opuestas entre los usuarios: algunos manifestaron sorpresa y curiosidad, mientras que otros celebraron la supuesta pareja. Se debatió intensamente la naturalidad del momento y se multiplicaron las opiniones sobre la conexión entre la creadora y el artista.

Karina García y Kris R dieron de qué hablar cuando fueron captados besándose durante una de las fechas de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot - crédito Dipo/Facebook

En diálogo con Mañana Express del Canal RCN, en una entrevista conducida por Santiago Vargas, Karina fue consultada sobre el video, su estatus sentimental y los comentarios en redes. Cuando el presentador afirmó que se sentía supuestamente triste porque “Kari no está soltera”, García respondió: “¿Quién te dijo eso?” y, tras referirse al famoso beso, añadió entre risas: “Amor, pero es que eso es IA”.

Interrogada sobre si estaba enamorada, García explicó que si bien consideraba que todavía no era oportuno abordar si se sentía enamorada o no, expresó: “Estoy conociendo a alguien y me siento bien”.

Luego de discutir su gusto por el reguetón y afirmar con orgullo su preferencia por esta clase de artistas incluso si “pocos entienden esa vibra”, el entrevistador sugirió el apodo “Karina R”, haciendo referencia a su cercanía con Kris R, Karina se limitó a decir: “Puede ser”, entre risas.

Respecto a su situación actual, García remarcó: “Yo soy una mujer soltera hace cinco meses. Me tomé el tiempo suficiente para estar conmigo. No se empeliculen tanto, no sé qué vaya a pasar”, dejando en claro que prefiere centrarse en su bienestar personal sin dejarse influir por los rumores ni la presión de las redes sociales.

Karina García fue anunciada como nueva incorporación de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’

Karina García fue anunciada como presentadora de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos' sumándose a Robert Vásquez y Néstor Parra - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Luego de la sonada salida de Valentina Taguado y su compañera Johana Velandia del proyecto —originalmente denominado Qué hay pa’ dañar— para centrarse en otras iniciativas (pese a lo cual hubo rumores de una mala relación con el canal), la modelo y creadora de contenido fue anunciada como nueva cara de la apuesta digital de RCN.

De este modelo, la creadora de contenido se suma a Robert Vásquez y Nestor Parra, productores del reality show quienes ya vienen realizando sus análisis de lo que sucede en la casa estudio en dicho espacio. Cabe recordar que en el segundo semestre de 2025 se tanteó la posibilidad de que Karina entrara a presentar El After Show, pero esto finalmente no sucedió, pues tanto Karen Sevillano como Vicky Berrio fueron confirmadas nuevamente para esta temporada.