Colombia

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

El beso que la influenciadora compartió con el cantante se viralizó, llevando a que fuese interrogada sobre el tema

Guardar
Aunque intentó evadir el tema en un principio, la modelo paisa dio algunos detalles sobre su situación sentimental - crédito manana_expressoficial

Durante los últimos días las redes sociales volvieron a enfocarse en la situación sentimental de Karina García, luego de que la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia fuese captada junto al intérprete de trap y género urbano Kris R durante la segunda noche de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Durante el evento, la paisa fue vista en actitud cercana con Kris R mientras se encontraban en La Casita Rosada, un espacio exclusivo ideado para la gira de Bad Bunny, y donde ambos compartieron un beso que fue captado por uno de los asistentes al concierto y no tardó en hacerse viral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que Karina no dio indicios de involucrarse en una nueva relación luego de su sonado final con Altafulla en septiembre de 2025, no tardaron en producirse preguntas y rumores sobre una posible nueva relación sentimental en la vida de la modelo antioqueña. En los días posteriores a la difusión del video, incluso se habló de que Karina y Kris R venían hablando desde hace meses, formalizando su relación antes del cumpleaños de la modelo, que incluso protagonizó el videoclip de Ganas, el más reciente estreno del trapero.

La viralidad de las imágenes provocó reacciones opuestas entre los usuarios: algunos manifestaron sorpresa y curiosidad, mientras que otros celebraron la supuesta pareja. Se debatió intensamente la naturalidad del momento y se multiplicaron las opiniones sobre la conexión entre la creadora y el artista.

Karina García y Kris R
Karina García y Kris R dieron de qué hablar cuando fueron captados besándose durante una de las fechas de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot - crédito Dipo/Facebook

En diálogo con Mañana Express del Canal RCN, en una entrevista conducida por Santiago Vargas, Karina fue consultada sobre el video, su estatus sentimental y los comentarios en redes. Cuando el presentador afirmó que se sentía supuestamente triste porque “Kari no está soltera”, García respondió: “¿Quién te dijo eso?” y, tras referirse al famoso beso, añadió entre risas: “Amor, pero es que eso es IA”.

Interrogada sobre si estaba enamorada, García explicó que si bien consideraba que todavía no era oportuno abordar si se sentía enamorada o no, expresó: “Estoy conociendo a alguien y me siento bien”.

Luego de discutir su gusto por el reguetón y afirmar con orgullo su preferencia por esta clase de artistas incluso si “pocos entienden esa vibra”, el entrevistador sugirió el apodo “Karina R”, haciendo referencia a su cercanía con Kris R, Karina se limitó a decir: “Puede ser”, entre risas.

Respecto a su situación actual, García remarcó: “Yo soy una mujer soltera hace cinco meses. Me tomé el tiempo suficiente para estar conmigo. No se empeliculen tanto, no sé qué vaya a pasar”, dejando en claro que prefiere centrarse en su bienestar personal sin dejarse influir por los rumores ni la presión de las redes sociales.

Karina García fue anunciada como nueva incorporación de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’

Karina García fue anunciada como
Karina García fue anunciada como presentadora de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos' sumándose a Robert Vásquez y Néstor Parra - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Luego de la sonada salida de Valentina Taguado y su compañera Johana Velandia del proyecto —originalmente denominado Qué hay pa’ dañar— para centrarse en otras iniciativas (pese a lo cual hubo rumores de una mala relación con el canal), la modelo y creadora de contenido fue anunciada como nueva cara de la apuesta digital de RCN.

De este modelo, la creadora de contenido se suma a Robert Vásquez y Nestor Parra, productores del reality show quienes ya vienen realizando sus análisis de lo que sucede en la casa estudio en dicho espacio. Cabe recordar que en el segundo semestre de 2025 se tanteó la posibilidad de que Karina entrara a presentar El After Show, pero esto finalmente no sucedió, pues tanto Karen Sevillano como Vicky Berrio fueron confirmadas nuevamente para esta temporada.

Temas Relacionados

Karina GarcíaKris RBad Bunny MedellínLa casa de los famosos ColombiaRelación sentimentalSantiago VargasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así lucirá el nuevo corredor de la carrera Séptima en Bogotá: con flota eléctrica de TransMilenio y árboles nativos de la región

La intervención abarcará el tramo comprendido entre las calles 99 y 200, beneficiando a más de dos millones de personas mediante un proyecto de modernización vial, ambiental y de movilidad sostenible en el sector norte de Bogotá

Así lucirá el nuevo corredor

La grave alerta de la Corte Constitucional por inestabilidad en la dirección de la Unidad de Víctimas: requirió acciones urgentes

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 advirtió sobre los efectos que la continua rotación en el liderazgo de la entidad puede generar en la atención a la población afectada por el desplazamiento forzado

La grave alerta de la

Viralizan pelea a machete en Huila: mujer le cortó una oreja a su contrincante tras fuerte disputa

La violencia desmedida en el departamento tiene en alerta a las autoridades, pues este no sería el primer caso registrado en enero

Viralizan pelea a machete en

Otro turista extranjero murió al caer de un edificio en Bello, Antioquia, tras asistir al concierto de Bad Bunny

Dos incidentes similares en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá encienden las alarmas sobre la salud mental de visitantes extranjeros

Otro turista extranjero murió al

Reconocido organismo andino envió mensaje a Colombia y Ecuador por las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países

El Consejo Consultivo Empresarial Andino pidió a las naciones adoptar medidas según el ordenamiento jurídico regional

Reconocido organismo andino envió mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Yeison Jiménez pidió

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

Deportes

Falcao vuelve a Pasto, el

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”

Carlos Antonio Vélez lanzó advertencia sobre el fichaje de Santiago Arias: “Siempre ha sido un buen lateral, pero muy mal...”

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos