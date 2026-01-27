Estos requisitos que deben cumplir los colombianos para aplicar a programa de regularización de migrantes en España

El gobierno español se dispone a aprobar un plan de regularización de migrantes que podría beneficiar a unas 500.000 personas

Decenas de miles de colombianos en situación irregular en España están ante una oportunidad única: acceder a la residencia legal gracias al nuevo proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno español.

Esta medida, que podría beneficiar a más de 500.000 personas, impactará de manera directa en la mayor comunidad latinoamericana sin papeles del país, donde los colombianos superan las 290.000 personas según estimaciones oficiales.

La iniciativa permitirá a quienes cumplen los requisitos obtener una autorización de residencia inicial de un año, con la posibilidad de renovar y acceder posteriormente a permisos ordinarios.

El beneficio principal: quienes regularicen su situación podrán trabajar legalmente en cualquier sector y lugar de España, acceder a la sanidad pública y dejar atrás el miedo a la expulsión o la explotación laboral.

Los trámites para los colombianos serán ágiles y claros. Las solicitudes podrán presentarse desde abril hasta el 30 de junio de 2026, y la administración deberá resolver en un plazo máximo de tres meses.

La migración colombiana empezó en los 90 y experimentó su punto más alto en 2025 - crédito Efe

Entre los requisitos principales figuran haber residido al menos cinco meses continuados en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.

Se admitirá una amplia gama de pruebas para demostrar la estancia: desde certificados de empadronamiento y contratos de alquiler hasta recibos médicos o de servicios básicos. Además, podrán acogerse quienes presentaron solicitud de protección internacional antes de esa fecha.

Al presentar la solicitud, los colombianos recibirán una autorización provisional que les permitirá trabajar y acceder a servicios esenciales mientras esperan la resolución definitiva. Esto implica la suspensión automática de expulsiones, lo que aporta una estabilidad inédita para quienes llevan años viviendo en la incertidumbre.

La nueva regularización no es la única vía abierta para los colombianos que buscan legalizar su situación en España. Existen otros caminos, cada uno con requisitos concretos:

Arraigo social: exige tres años de residencia continuada, integración social avalada por un informe municipal, vínculos familiares o un contrato de trabajo de al menos un año, además de carecer de antecedentes penales.

El proceso puede realizarse entre abril y junio del 2026 - crédito Nacho Gallego / Efe

Arraigo laboral: para quienes acrediten dos años de residencia y una relación laboral mínima de seis meses, con pruebas como la vida laboral o resoluciones de la Inspección de Trabajo.

Arraigo familiar: dirigido a padres de menores españoles o hijos de españoles de origen, sin necesidad de tiempo mínimo de estancia, pero sí con la exigencia de acreditar el vínculo y carecer de antecedentes.

Residencia por razones humanitarias: contempla situaciones excepcionales, como ser víctima de delitos graves, enfermedades sin tratamiento en Colombia o riesgo de persecución, siempre con pruebas documentales específicas.

Residencia de familiar comunitario: para familiares directos de ciudadanos de la Unión Europea, con condiciones sobre medios económicos y seguro médico, y una vigencia inicial de cinco años.

Reagrupación familiar: permite a residentes legales reagrupar a cónyuges, hijos menores o ascendientes, demostrando medios económicos y vivienda adecuada.

Esta regularización no implica la ciudadanía española de manera automática - crédito amsabogados.org

Para cada vía, los trámites se gestionan ante las Oficinas de Extranjería y requieren el pago de tasas específicas. La documentación varía según el caso, pero siempre incluye el formulario oficial, pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales y pruebas de estancia o vínculos familiares.

El acceso a la residencia legal conlleva múltiples beneficios para los colombianos en España. Permitirá celebrar contratos laborales en condiciones de igualdad, cotizar a la seguridad social, acceder a la sanidad pública y a la educación para los hijos, y alquilar viviendas sin restricciones. Además, otorga seguridad jurídica y la posibilidad de planificar la vida familiar a largo plazo.

La regularización no confiere la nacionalidad española ni derechos políticos, pero sí abre la puerta a la integración plena.

La medida fue defendida por el Gobierno como “un acto de justicia social” y celebrada por organizaciones sociales y religiosas, que subrayan el aporte de los migrantes colombianos al desarrollo económico y social del país. El procedimiento, aprobado por real decreto, agiliza la entrada en vigor y evita bloqueos políticos.