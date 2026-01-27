Elecciones del 8 de marzo de 2026: Qué hacer si no inscribió su cédula a tiempo

El registrador nacional, Hernán Penagos explica cómo queda la tarjeta electoral para Senado - crédito Registraduría

El plazo para inscribir la cédula de ciudadanía y cambiar el puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia finalizó el 8 de enero de 2026. Sin embargo, quienes no realizaron este trámite aún pueden ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones legislativas y consultas presidenciales, bajo ciertas condiciones establecidas por las autoridades electorales.

La inscripción de cédulas solo es obligatoria para quienes han cambiado su lugar de residencia y desean votar en un puesto diferente. No inscribir la cédula no impide votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo si el ciudadano ya participó en procesos electorales recientes. Quienes votaron en las elecciones regionales de 2023, por ejemplo, podrán acudir al mismo puesto de votación utilizado en esa ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida busca facilitar la participación de quienes no han cambiado de domicilio o que participaron en elecciones previas, permitiéndoles votar sin realizar trámites adicionales. El acceso al voto solo se restringe para el cambio de puesto de votación, no para el ejercicio mismo del derecho.

¿Quiénes debían inscribir la cédula?

El proceso de inscripción de cédulas resulta necesario únicamente para algunos grupos específicos:

Personas que cambiaron su lugar de residencia y requieren un puesto de votación más cercano.

Ciudadanos que regresaron al país para residir de forma permanente.

Quienes tienen un documento de identidad expedido antes de 1988 y no figuran en el censo electoral.

Aquellos que desean cambiar su puesto de votación por facilidad o conveniencia.

Para completar el trámite, los ciudadanos deben acudir presencialmente a los puntos habilitados por la Registraduría Nacional, donde se realiza una verificación biométrica de identidad. Este procedimiento es personal e intransferible.

El proceso de inscripción de cédulas es necesario solo para quienes cambiaron de residencia, regresaron al país o no figuran en el censo electoral. - crédito Registraduría

¿Qué alternativas existen si no se realizó la inscripción?

Quienes no inscribieron su cédula antes del 8 de enero podrán votar en el mismo lugar donde participaron en 2023. No habrá cambios en el puesto de votación para las elecciones legislativas. La Registraduría recuerda que esta diligencia es opcional y no condiciona el derecho al voto para quienes no han cambiado su lugar de residencia.

La posibilidad de cambiar el puesto de votación se reactivó para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Entre el 9 de enero y el 31 de marzo, la Registraduría habilitó un nuevo período de inscripción, aunque el cambio solo aplicará para la elección presidencial y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

¿Cómo es el proceso para colombianos en el exterior?

Los colombianos residentes en el exterior pueden realizar la inscripción de su cédula de forma presencial en el consulado correspondiente. Existe también la opción de completar el proceso a través de la plataforma virtual de la Registraduría, aunque esta alternativa solo está disponible para quienes se encuentran fuera del territorio nacional.

Casos en los que la inscripción es obligatoria

La inscripción es obligatoria únicamente en las siguientes situaciones:

Cambio de lugar de residencia.

Regreso permanente al país.

Documento expedido antes de 1988 y ausencia en el censo electoral.

Interés en cambiar el puesto de votación por conveniencia.

La verificación biométrica es un requisito durante este proceso, garantizando la autenticidad e integridad del censo electoral.

Para las presidenciales de mayo, habrá una nueva oportunidad de actualizar los datos entre el 9 de enero y el 31 de marzo. - crédito Reuters

Participación en las consultas presidenciales: ¿Qué se debe saber?

El 8 de marzo, además de elegir Congreso, los ciudadanos podrán participar en consultas interpartidistas presidenciales. Este mecanismo permite que diferentes sectores políticos definan sus candidatos únicos para la contienda presidencial de mayo.

Para estas consultas se implementará, por primera vez, un tarjetón único. A diferencia de años anteriores, donde se entregaba una papeleta por cada consulta, este año todas las opciones estarán en un solo documento.

El elector debe elegir únicamente una consulta y marcar un solo candidato. Cualquier otra combinación, como seleccionar dos consultas diferentes o marcar más de un aspirante, anulará el voto.

También se anulará el voto si el tarjetón se deposita sin ninguna marca o si la intención del elector no es clara. Las autoridades recomiendan leer con atención las instrucciones e identificar correctamente el recuadro correspondiente antes de hacer la marca.

El registrador nacional Hernán Penagos presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo - crédito Registraduría/X

¿Es obligatorio participar en las consultas?

La participación en las consultas presidenciales no es obligatoria. Quienes no deseen hacerlo pueden abstenerse de marcar el tarjetón respectivo. Si surgen dudas sobre el proceso, los jurados están autorizados para orientar a los votantes, aunque sin influir en su decisión.

Evitar el voto nulo requiere prestar especial atención a la instrucción de elegir una sola consulta y un solo candidato.

Información a tener en cuenta para las elecciones del 8 de marzo

El plazo para inscribir la cédula y cambiar el lugar de votación ya expiró para las legislativas .

Quienes votaron en 2023 podrán hacerlo en el mismo puesto.

La inscripción vuelve a abrirse para las presidenciales entre el 9 de enero y el 31 de marzo.

El tarjetón único en las consultas requiere atención para no anular el voto.

La orientación de los jurados está disponible ante cualquier duda durante la jornada electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitados sus canales oficiales y puntos de atención para resolver inquietudes y facilitar información sobre los procedimientos electorales vigentes.