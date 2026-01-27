El ‘influencer’ Ami Rodríguez denunció millonaria estafa al intentar acceder a la casita de Bad Bunny en Medellín: “Me llegó un correo de su equipo”

Ami Rodríguez relata cómo cayó en una estafa al buscar acceso VIP en el show de Bad Bunny - crédito @amirodriguezz/ Instagram

El creador de contenido Ami Rodríguez relató que fue víctima de una estafa cuando intentó acceder a la exclusiva casita de Bad Bunny durante el concierto del artista en Medellín.

Rodríguez, conocido por su amplia trayectoria en plataformas digitales y su participación en eventos internacionales, compartió en su cuenta de Instagram cómo sucedió el fraude que le costó un millón de pesos.

Según Rodríguez, recibió un correo electrónico que aparentaba ser del equipo de Bad Bunny. El mensaje incluía logotipos, firmas y un formato profesional, lo que le generó confianza.

“Hace dos semanas me llegó un correo del ‘equipo de Bad Bunny’, él jura. En el correo tenían logos, firmas, todo superprofesional y decía que habían visto mi contenido y querían invitarme al concierto; me dijeron que iban a darme todo: vuelos, hotel y las entradas al concierto”, explicó el influencer.

El supuesto equipo ofreció acceso VIP a la “casita de Bad Bunny”, un espacio exclusivo dentro del evento. Para esto, solicitaron el pago de un millón de pesos, argumentando que era habitual cobrar una tarifa adicional para acceder a este tipo de experiencias. “Yo pensé que era igual a la Met Gala, la gente paga por estar ahí. Entonces ellos me dijeron ‘recibido’, pásanos tus datos para comprarte tiquetes y hotel, pero ya estás adentro. Minutos después me enviaron todo, reservas, hotel, todo”, relató Rodríguez.

Convencido de la autenticidad de la invitación, Rodríguez efectuó el pago y recibió supuestas confirmaciones de vuelo y alojamiento. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, el personal de la aerolínea le informó que el vuelo no existía. Posteriormente, al intentar verificar la reserva de hotel, descubrió que tampoco era real y que había sido bloqueado por quienes lo contactaron.

El influencer reconoció que el episodio le dejó una importante lección sobre la necesidad de verificar la identidad de quienes solicitan pagos por acceso a eventos. “Fue un momento triste, pues ya se había ‘ilusionado’ con vivir la experiencia completa”, admitió Rodríguez, quien advirtió a sus seguidores sobre el riesgo de estafas similares.