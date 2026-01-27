Cambio Radical pide a Registraduría y CNE que la tarjeta de consultas solo se entregue a quienes la soliciten

La colectividad hace énfasis en la Ley Estatutaria 130 de 1994 como base para la imparcialidad del proceso electoral. - crédito REUTERS/Karen Toro

A poco más de un mes de las consultas interpartidistas, el partido Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la adopción de medidas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral, destacando que la tarjeta electoral de las consultas solo debe entregarse a los ciudadanos que la soliciten de manera expresa y voluntaria.

Según la colectividad, esta solicitud busca proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de Cambio Radical.

“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, señaló el partido en un comunicado oficial.

Reunión clave entre Cambio Radical y la Registraduría

Este lunes, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, sostuvo un encuentro con el registrador nacional, Hernán Penagos, en el que reiteró la necesidad de que esta instrucción sea socializada formalmente con todas las organizaciones políticas y comunicada de manera clara, precisa y uniforme durante la capacitación de los jurados de votación.

Según la colectividad, durante la reunión, el registrador coincidió en que la norma es clara y manifestó su disposición para garantizar su estricto cumplimiento, asegurando que se impartirán las instrucciones necesarias para evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la transparencia y equidad del proceso electoral.

Según el partido, esta medida también es clave para que ningún partido político se vea afectado por la entrega indiscriminada de la tarjeta electoral, evitando así posibles conflictos o confusión entre los votantes.

Diferencias sobre la modalidad del tarjetón electoral

Un tema que ha generado debate es el diseño del tarjetón para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. El presidente del CNE, Cristian Quiroz (Alianza Verde), expresó sus dudas frente a que se haga una única tarjeta que contenga a los candidatos de la ‘Gran Consulta por Colombia’ y a los aspirantes del ‘Pacto Amplio’.

Hasta ahora, la Registraduría había anunciado que se hará un solo tarjetón, buscando garantizar el derecho al secreto del voto, pero para Quiroz este cambio podría aumentar significativamente los votos nulos, dado que no ha habido suficiente tiempo para realizar pedagogía electoral.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos explicó que esta decisión se adoptó con el fin de proteger la privacidad del votante y garantizar un proceso más seguro y transparente, asegurando que la medida no afectará el derecho de los ciudadanos a elegir de manera libre y voluntaria.

Consultas confirmadas y reglas de votación

Hasta el momento, están confirmadas dos consultas interpartidistas:

Gran Consulta por Colombia (centro-derecha), con nueve aspirantes.

Pacto Amplio (izquierda), con tres candidatos.

Adicionalmente, la exalcaldesa Claudia López y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo se encuentran en diálogos para conformar una tercera consulta de centro, aunque aún no hay detalles confirmados sobre los candidatos que participarán.

El próximo 8 de marzo, los votantes solo podrán marcar una opción en una sola consulta, de lo contrario, el voto será anulado. Este hecho resalta la importancia de que la tarjeta electoral sea entregada únicamente a quienes la soliciten, para garantizar la legalidad y la imparcialidad del proceso.

Cambio Radical insiste en imparcialidad y derechos políticos

En un comunicado, Cambio Radical enfatizó que la entrega obligatoria de la tarjeta electoral a todos los ciudadanos podría afectar la equidad y generar confusión entre los votantes, especialmente para los partidos que no participan en las consultas.

“Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral del próximo 8 de marzo, en especial para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de esta colectividad”, concluyó la colectividad.

La solicitud también busca que la pedagogía electoral sea clara y efectiva, asegurando que los jurados de votación y los ciudadanos comprendan cómo se entregará y utilizará la tarjeta electoral, evitando errores que puedan invalidar los sufragios.

Asimismo, la colectividad advierte que la transparencia en la entrega del tarjetón es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales, sobre todo en un contexto donde las consultas interpartidistas adquieren relevancia por la proximidad de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Con estas medidas, el partido busca evitar posibles controversias legales y garantizar la transparencia electoral, mientras que la Registraduría y el CNE trabajan en la preparación de jurados y materiales de votación para la jornada electoral de marzo, que combinará elecciones legislativas y consultas presidenciales.