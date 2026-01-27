BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

Durante el desfile de comparsas del 25 de enero de 2026, la tromba marina de la Armada de Colombia utilizó el intro de la canción “ON” de BTS, un momento que se viralizó rápidamente en redes sociales. - crédito @carnavalbaq/Instagram

Durante el desfile de comparsas del Carnaval de Barranquilla, la Armada de Colombia sorprendió al público al utilizar el intro de “ON”, una de las canciones representativas de BTS, en su presentación de baile. El hecho, ocurrido el pasado 25 de enero de 2026, generó un alto impacto en redes sociales, donde las grabaciones del momento se viralizaron rápidamente y recibieron amplificación por parte de la comunidad Army de Colombia.

BTS, grupo surcoreano de proyección global, mantiene una base de seguidores activa y numerosa en Colombia. La utilización de un fragmento de “ON” durante uno de los eventos folclóricos más relevantes del país evidenció la penetración del K-pop en la cultura popular local.

Según las imágenes difundidas en plataformas como TikTok, X e Instagram, la reacción del público fue inmediata y positiva, con comentarios que destacaron la integración de elementos contemporáneos en las celebraciones tradicionales.

Algunos de los comentarios de los usuarios más repetidos están “Excelente presentación, y la intro de ON de BTS, es todo lo que esta bien en la vida”, “La emoción que me ha producido este video es indescriptible” o “Bravos algo diferente. Asombro su exactitud. Orgullo de ARMY. Fue una muy buena exposición escénica”.

Las Army destacaron la sorpresa que les generó escuchar una canción de BTS en un evento tradicional. - crédito @carnavalbaq/Instagram

De acuerdo con la organización del Carnaval de Barranquilla, este año se celebraron 72 horas continuas de actividades, con la participación de 441 grupos folclóricos y la asistencia de aproximadamente 40.000 espectadores. En este contexto, la intervención de la Armada de Colombia aportó un componente innovador que generó conversaciones tanto en el ámbito cultural como en el digital.

Tradición y renovación en la Fiesta

El Carnaval de Barranquilla está catalogado como uno de los eventos folclóricos más grandes de Colombia y de Latinoamérica. La edición de 2026 apostó por la sostenibilidad y la formación de nuevas generaciones, según datos difundidos por la organización del evento. El Fin de Semana de la Tradición incluyó la participación de 17.640 hacedores y un equipo operativo de más de 500 personas, reforzando el carácter colectivo y la magnitud logística de la Fiesta.

Uno de los hitos de la edición fue la implementación de un sistema de evaluación cualitativa, a cargo de 45 curadores con trayectoria en el Carnaval. Esta nueva metodología permitió reconocer las manifestaciones culturales como expresiones vivas de identidad y memoria, una apuesta que se reflejó en actividades como el regreso del Semillero del Carnaval y la entrega de homenajes a figuras emblemáticas de la tradición barranquillera.

Durante la exaltación al Congo Grande de Barranquilla por sus 150 años, su director, Adolfo Maury Cabrera, rey Momo del Carnaval 2026, recibió el reconocimiento de manos del director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, y de la soberana Michelle Char Fernández. El evento, transmitido en vivo durante 46 horas, alcanzó un impacto digital de 10 millones de visualizaciones, según cifras de la organización.

La presentación de la Armada de Colombia en el Carnaval de Barranquilla generó un intenso movimiento en redes sociales, donde fanáticos y asistentes destacaron la inclusión de un tema emblemático del K-pop en una festividad tradicional. - crédito captura de video y BIGHIT Music

“ON”: música e identidad global

“ON” es uno de los sencillos más destacados de BTS. El tema, lanzado el 21 de febrero de 2020 como parte del álbum Map of the Soul: 7, representa un punto de inflexión en la carrera del grupo. Su producción, a cargo de miembros como RM, Suga y J-Hope junto a colaboradores internacionales, fusiona hip-hop, pop y trap, acompañados de un ritmo marcial que refuerza el mensaje de superación y resistencia.

La letra aborda la perseverancia ante la adversidad y la determinación de avanzar pese a las dificultades. Frases como “Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter” han sido adoptadas como lemas por la comunidad Army a nivel mundial. Además de la versión original, se publicó una colaboración con la cantante Sia y una edición japonesa, lo que amplió el alcance internacional del sencillo.

La inclusión del intro de “ON” en un evento tradicional colombiano como el Carnaval de Barranquilla subraya según las Army la conexión entre culturas y la adopción de nuevos lenguajes musicales en escenarios patrimoniales.

El interés por BTS en Colombia se intensificó tras el anuncio de la gira mundial 2026-2027 - crédito AFP

BTS y el auge del K-pop en Colombia

El interés por BTS en Colombia se intensificó tras el anuncio de la gira mundial 2026-2027, que contempla dos conciertos en Bogotá para octubre de 2026. La expectativa generada por la llegada del grupo surcoreano se reflejó en un incremento del 80% en las reproducciones de sus canciones en Spotify Colombia en menos de 24 horas después del anuncio oficial. Este fenómeno confirma el crecimiento sostenido del K-pop en el país y la capacidad de la música surcoreana para movilizar a audiencias diversas.

La comunidad Army en Colombia ha jugado un papel relevante en la promoción de BTS, organizando campañas en redes sociales y replicando contenidos relacionados con la banda. El reciente episodio en el Carnaval de Barranquilla fue interpretado como un reconocimiento simbólico a la influencia del grupo en el país y como un ejemplo de cómo la música global se integra en festividades locales.