Bogotá destinó más de $53.000 millones para el primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado: estas son las personas beneficiarias

La Secretaría Distrital de Integración Social comenzó el pago del primer ciclo del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de 2026, una estrategia que busca proteger a las poblaciones más vulnerables de Bogotá.

De acuerdo con la dependencia, el distrito destinó más de $53.000 millones para esta primera ronda de transferencias, garantizando la continuidad de la política social liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Más de 950.000 personas de los componentes de hogares, entre quienes se encuentran familias en pobreza extrema, víctimas con pertenencia étnica, primera infancia y estudiantes, son parte de los principales beneficiarios en este ciclo.

Además, la medida incluye a más de 150.000 personas de los grupos de persona mayor, personas con discapacidad y población embera retornada, ampliando el alcance de la estrategia y reforzando la cobertura social en la capital.

La entidad informó que el pago de este primer ciclo de 2026 se realiza de manera escalonada en los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, debido a procesos operativos. Las transferencias monetarias se canalizan a través de billeteras digitales DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía, lo que permite una entrega ágil y segura de los recursos. Para quienes reciben el beneficio por giro, el cobro se hace efectivo en la red de puntos Efecty, previa notificación por mensaje de texto.

El programa, diseñado para ajustarse a las necesidades de cada grupo poblacional, presenta características diferenciadas. Los hogares beneficiarios de Sisbén A se mantienen y, en su mayoría, reciben más apoyos. Además, se han incluido transferencias monetarias condicionadas para jóvenes que participen en rutas de formación, acompañamiento psicosocial y empleabilidad, fortaleciendo el enfoque de inclusión social y productiva.

Por su parte, los hogares Sisbén B dejan de recibir la transferencia no condicionada, aunque pueden acceder a otros beneficios si integran personas mayores, jóvenes o personas con discapacidad.

El esquema también contempla el ingreso de nuevos beneficiarios de Sisbén C, especialmente personas con discapacidad, personas mayores y jóvenes en rutas de inclusión. Las personas con discapacidad que antes estaban en el programa de Bono Canjeable por Alimentos, y optaron por la transferencia monetaria, ahora forman parte del IMG.

De igual modo, las personas mayores que recibían apoyos económicos a través de otros programas pasan a ser beneficiarias del más reciente esquema, mientras que quienes eran parte de IMG en Sisbén B serán vinculados a la modalidad de Apoyos Económicos.

La secretaría anunció que más de 60.000 personas mayores han dejado de recibir sus pagos a través de la tarjeta Compensar y ahora acceden a los recursos mediante billeteras digitales o en Efecty, como parte de la estrategia “Mejores Transferencias, Más Bien-Estar”. Este cambio, alineado con el artículo 64 del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2023–2027, busca garantizar una inclusión financiera más efectiva y la focalización adecuada de los apoyos.

El punto étnico del programa está dirigido a hogares víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica, particularmente miembros del Cabildo Jaidrúa de la comunidad Emberá. Estos hogares, excluidos previamente por no estar registrados en Sisbén, reciben una transferencia mensual durante 12 meses a través de Efecty, siempre que acrediten al menos un año de residencia en Bogotá y estén certificados en procesos de retorno, reubicación o integración local.

En cuanto a los montos económicos, el hogar beneficiario de Sisbén A recibe entre $122.000 y $905.000 por transferencia no condicionada. Las personas con discapacidad en Sisbén A, B y C1-C9 reciben $190.000, mientras que las personas mayores, tanto las que acceden por Apoyos Económicos como quienes eran beneficiarias en Sisbén B, reciben $150.000.

De manera paralela, la Secretaría de Integración Social concluye los pagos correspondientes al ciclo 12 de 2025 para hogares en pobreza extrema y personas mayores, asegurando así la transición ordenada entre ciclos y la permanencia del apoyo económico a quienes más lo necesitan en 2026.

Quienes tengan dudas sobre la estrategia o su proceso de pago pueden comunicarse con la secretaría a través de la línea 601 380 8330, opción 6, las redes sociales oficiales, o acercarse a las subdirecciones locales, cuyo directorio está disponible en línea.