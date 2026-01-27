Colombia

Bogotá destinó más de $53.000 millones para el primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado: estas son las personas beneficiarias

La asignación presupuestal asegura la continuidad de transferencias monetarias dirigidas principalmente a hogares en situación de pobreza, comunidades indígenas embera y sectores en condiciones prioritarias

Guardar
Más de 950.000 personas, incluyendo
Más de 950.000 personas, incluyendo hogares en pobreza extrema, víctimas étnicas, primera infancia y estudiantes, son beneficiarios principales en este ciclo del IMG - crédito Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social comenzó el pago del primer ciclo del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de 2026, una estrategia que busca proteger a las poblaciones más vulnerables de Bogotá.

De acuerdo con la dependencia, el distrito destinó más de $53.000 millones para esta primera ronda de transferencias, garantizando la continuidad de la política social liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Más de 950.000 personas de los componentes de hogares, entre quienes se encuentran familias en pobreza extrema, víctimas con pertenencia étnica, primera infancia y estudiantes, son parte de los principales beneficiarios en este ciclo.

El programa amplía su cobertura
El programa amplía su cobertura al incluir a más de 150.000 personas mayores, con discapacidad y de la comunidad Emberá retornada, reforzando la protección social en Bogotá - crédito Integración Social

Además, la medida incluye a más de 150.000 personas de los grupos de persona mayor, personas con discapacidad y población embera retornada, ampliando el alcance de la estrategia y reforzando la cobertura social en la capital.

La entidad informó que el pago de este primer ciclo de 2026 se realiza de manera escalonada en los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, debido a procesos operativos. Las transferencias monetarias se canalizan a través de billeteras digitales DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía, lo que permite una entrega ágil y segura de los recursos. Para quienes reciben el beneficio por giro, el cobro se hace efectivo en la red de puntos Efecty, previa notificación por mensaje de texto.

El programa, diseñado para ajustarse a las necesidades de cada grupo poblacional, presenta características diferenciadas. Los hogares beneficiarios de Sisbén A se mantienen y, en su mayoría, reciben más apoyos. Además, se han incluido transferencias monetarias condicionadas para jóvenes que participen en rutas de formación, acompañamiento psicosocial y empleabilidad, fortaleciendo el enfoque de inclusión social y productiva.

Las transferencias del Ingreso Mínimo
Las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se efectúan mediante billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía, además de pagos por Efecty según notificación - crédito Integración Social

Por su parte, los hogares Sisbén B dejan de recibir la transferencia no condicionada, aunque pueden acceder a otros beneficios si integran personas mayores, jóvenes o personas con discapacidad.

El esquema también contempla el ingreso de nuevos beneficiarios de Sisbén C, especialmente personas con discapacidad, personas mayores y jóvenes en rutas de inclusión. Las personas con discapacidad que antes estaban en el programa de Bono Canjeable por Alimentos, y optaron por la transferencia monetaria, ahora forman parte del IMG.

De igual modo, las personas mayores que recibían apoyos económicos a través de otros programas pasan a ser beneficiarias del más reciente esquema, mientras que quienes eran parte de IMG en Sisbén B serán vinculados a la modalidad de Apoyos Económicos.

La secretaría anunció que más de 60.000 personas mayores han dejado de recibir sus pagos a través de la tarjeta Compensar y ahora acceden a los recursos mediante billeteras digitales o en Efecty, como parte de la estrategia “Mejores Transferencias, Más Bien-Estar”. Este cambio, alineado con el artículo 64 del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2023–2027, busca garantizar una inclusión financiera más efectiva y la focalización adecuada de los apoyos.

Más de 60.000 personas mayores
Más de 60.000 personas mayores dejan de recibir pagos por la tarjeta Compensar y acceden a recursos digitales, promoviendo inclusión financiera y cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo - crédito Secretaría de Integración Social

El punto étnico del programa está dirigido a hogares víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica, particularmente miembros del Cabildo Jaidrúa de la comunidad Emberá. Estos hogares, excluidos previamente por no estar registrados en Sisbén, reciben una transferencia mensual durante 12 meses a través de Efecty, siempre que acrediten al menos un año de residencia en Bogotá y estén certificados en procesos de retorno, reubicación o integración local.

En cuanto a los montos económicos, el hogar beneficiario de Sisbén A recibe entre $122.000 y $905.000 por transferencia no condicionada. Las personas con discapacidad en Sisbén A, B y C1-C9 reciben $190.000, mientras que las personas mayores, tanto las que acceden por Apoyos Económicos como quienes eran beneficiarias en Sisbén B, reciben $150.000.

De manera paralela, la Secretaría de Integración Social concluye los pagos correspondientes al ciclo 12 de 2025 para hogares en pobreza extrema y personas mayores, asegurando así la transición ordenada entre ciclos y la permanencia del apoyo económico a quienes más lo necesitan en 2026.

Quienes tengan dudas sobre la estrategia o su proceso de pago pueden comunicarse con la secretaría a través de la línea 601 380 8330, opción 6, las redes sociales oficiales, o acercarse a las subdirecciones locales, cuyo directorio está disponible en línea.

Temas Relacionados

Ingreso Mínimo GarantizadoSisbénTransferencias monetariasInclusión socialEfectyDaviPlataColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Navidad dejó billones en gasto, pero los hogares colombianos apretaron el bolsillo y compraron con más cautela

El consumo navideño creció frente a 2024, pero reflejó un ajuste en las decisiones de gasto, marcado por la inflación, las tasas de interés y una menor euforia en los hogares

Navidad dejó billones en gasto,

Procedimientos estéticos que pueden acelerar el envejecimiento, según expertos

Tenga en cuenta estas recomendaciones para no ver efectos contrarios a los que desea en su rostro

Procedimientos estéticos que pueden acelerar

Senadora Aída Avella regañó en plena sesión a Carlos Motoa por presunta interrupción: “A mí no me viene a callar”

La congresista alzó la voz y se levantó de su puesto para exigir que se le permitiera continuar con su intervención, relacionada con la emergencia económica declarada por el Gobierno

Senadora Aída Avella regañó en

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

El delantero volvería al fútbol colombiano después de cinco años de su salida de Millonarios

Atlético Nacional concretó la llegada

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Los hechos recientes han generado alarma entre los residentes, que sufren de manera persistente los efectos de la violencia asociada con la presencia de facciones de las disidencias de las Farc

Violento ataque con explosivos lanzados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque con explosivos lanzados

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Marino Hinestroza firmó con Vasco

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”