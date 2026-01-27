Así lucirá el nuevo corredor de la carrera Séptima en Bogotá: con flota eléctrica de TransMilenio y árboles nativos de la región

La obra prevé carriles exclusivos para buses eléctricos de TransMilenio, nuevas estaciones, áreas verdes y sistemas urbanos de drenaje sostenible entre las calles 99 y 200, impulsando la movilidad sostenible en la ciudad - crédito IDU

El lunes 26 de enero, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, junto a la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, anunciaron que en febrero comenzarán las obras para transformar el corredor carrera Séptima en Bogotá, entre las calles 99 y 200.

De acuerdo con los funcionarios distritales, más de dos millones de personas que residen, trabajan o transitan por este sector se verán beneficiadas con la intervención, que busca modernizar una de las arterias más relevantes de la ciudad.

La obra tendrá 11,56 km de longitud y requerirá una inversión superior a $1,8 billones, sumando 14 estaciones y 23 plazoletas renovadas - crédito IDU

La ejecución del proyecto se dividirá en tres grupos de trabajo: el primero, desde la calle 99 hasta la 127, iniciará a mediados de febrero; el segundo, de la calle 127 a la 183, arrancará a mediados de marzo; y el tercero, desde la calle 183 hasta la 200, que incluye el Patio-taller, comenzará a mediados de junio de este año.

Las primeras labores consistirán en tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183, la construcción del carril exclusivo para TransMilenio en el costado occidental entre las calles 116 y 121, así como el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110.

El proyecto CCR Séptima contempla tres fases de ejecución entre las calles 99 y 200 e incluye carriles exclusivos para TransMilenio y ciclorrutas - crédito IDU

Según Ortiz, el corredor de la carrera Séptima permitirá a los usuarios del transporte público reducir sus tiempos de viaje en más del 60%. La infraestructura contará con una flota de buses 100% eléctricos, lo que evitará la emisión de aproximadamente 34 000 toneladas de CO₂ cada año.

Además, el espacio público será renovado, incluyendo una ciclorruta de casi 12 km y mejoras en la conectividad. Se estima que el sistema atenderá a 133 000 personas diariamente, beneficiando a más de 600 000 habitantes de la localidad de Usaquén con un proyecto enfocado en la movilidad sostenible y el entorno urbano de Bogotá.

TransMilenio reducirá los tiempos de viaje en más del 60% para los 133,000 usuarios diarios gracias a su nueva flota 100% eléctrica - crédito IDU

El corredor carrera Séptima contempla una renovación integral del entorno urbano, permitiendo la reorganización del borde nororiental de la ciudad. El nuevo diseño gira en torno al medioambiente y prioriza la movilidad sostenible, integrando opciones como caminar, el uso de la bicicleta y el transporte público eléctrico.

Asimismo, está planificada la siembra de 4.388 nuevos árboles, en su mayoría nativos de los ecosistemas andinos, la implementación de bosques urbanos, más de 380 000 m² de espacio público, zonas verdes y jardinería. Además, se instalarán 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (Suds), lo que contribuirá tanto a la transformación de la movilidad como a la mejora ambiental de Bogotá.

El plan ambiental prevé la plantación de 4,388 árboles nativos y casi 400 SUDS, contribuyendo a la mejora ecológica del nororiente de Bogotá - crédito IDU

El desarrollo de la obra, cuyo valor supera los $1,8 billones (incluyendo adquisición de predios), abarca 11,56 km de longitud. Se construirán cuatro carriles para tráfico mixto (dos por sentido) y dos carriles exclusivos para TransMilenio, uno por sentido. El sistema contará con 14 estaciones y un Patio-portal de más de 80.000 m², además de 23 plazoletas a lo largo del recorrido.

Un factor clave será la movilidad ciclista, con 11,56 km de ciclorrutas que recorrerán el costado occidental del corredor. El diseño contempla también dos puentes vehiculares, ubicados en las calles 100 y 127, así como dos pasos deprimidos en la calle 100 y en el acceso al Patio-portal en la calle 200. En total, 140 000 vehículos y más de 200 000 pasajeros circularán diariamente por el corredor, con una nueva distribución del espacio para favorecer el transporte público y los biciusuarios.

Hasta 140,000 vehículos y 200,000 pasajeros circularán diariamente por el Corredor Séptima, reforzando la integración entre transporte público y usuarios de bicicleta - crédito IDU

Durante la actual administración, se realizaron varios ajustes al diseño del tramo 3, recibidos en enero de 2024. Entre ellos se destaca la modificación del puente vehicular de la calle 100, nuevos esquemas de seguridad en las estaciones de TransMilenio para reducir la evasión del pago y la adecuación del acceso al Patio-portal para permitir la llegada de buses alimentadores desde el norte, anticipando la demanda del sector de Lagos de Torca. Además, se priorizó la plantación de especies arbóreas nativas y se mejoraron los accesos a conjuntos residenciales, respondiendo a las necesidades del área.

El patio-portal de más de 80,000 m² favorecerá el ingreso de buses alimentadores y mejorará la conectividad en zonas como Lagos de Torca - crédito IDU

Respecto a los tramos entre las calles 24 y 99, el alcalde Carlos Fernando Galán recibió un proyecto concebido en tres secciones, con los contratos del tramo entre las calles 99 y 200 ya firmados. En agosto de 2024, la administración distrital revocó la licitación de los tramos 1 y 2, tras analizar la movilidad y considerando la simultaneidad de obras como la Línea 1 del Metro, la avenida 68 y más de 60 contratos de obra en la ciudad. El proceso de selección para estos tramos fue declarado desierto.

La administración busca ahora una solución integral que responda a las nuevas dinámicas identificadas en la Encuesta de Movilidad 2023, facilitando la articulación de modos de transporte en Chapinero y Santa Fe, sin necesidad de nuevos diseños, sino ajustando los existentes para mejorar la movilidad sostenible, el espacio público y la seguridad vial.

El rediseño integral prioriza el bienestar ambiental y la comodidad para más de dos millones de personas que transitan a diario por estas calles - crédito IDU/YouTube