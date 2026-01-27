Colombia

Alerta por plaga de ratas en dos barrios de Engativá en Bogotá: la comunidad exige acciones ante el riesgo sanitario

El concejal de Bogotá, Rubén Torrado, denunció que según los vecinos se debe a las acumulaciones de desechos sólidos

La acumulación incontrolada de basuras
La acumulación incontrolada de basuras es la principal causa de la crisis de roedores en Bachué y Villa Cristina, según denuncian líderes comunitarios - crédito Universidad Distrital

La proliferación de ratas en varios barrios de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, mantiene en alerta a los residentes y encendió las alarmas en el Concejo Distrital.

Vecinos de sectores como Bachué y Villa Cristina aseguran que la presencia de roedores se ha intensificado en los últimos meses, no solo en las calles, sino dentro de las viviendas.

El origen del problema, según los habitantes y líderes barriales, está en el mal manejo de basuras por parte de algunos ciudadanos.

“Hace aproximadamente tres meses estamos viviendo esta situación terrible, no solamente en este punto; hay tres puntos más donde existe prácticamente un criadero de ratas”, indicó Carlos Contreras, fiscal de la Junta de Acción Comunal de Villa Cristina.

Las imágenes y videos difundidos por los habitantes muestran a los animales moviéndose en grupos, incluso durante el día. El temor crece especialmente entre padres de familia que temen por la salud de los niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a enfermedades transmitidas por estos animales.

