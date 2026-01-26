Colombia

Solo una universidad pública en Colombia es financieramente viable: el 97% no pueden sostenerse económicamente

Un análisis realizado por la Contraloría indica que la amplia mayoría de estas instituciones utiliza fondos estatales para subsistir, mientras crecen los compromisos pensionales y se incrementa la brecha en la distribución de los recursos

Guardar
Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El 97% de las universidades públicas dependen principalmente de los aportes del Gobierno Nacional para garantizar su funcionamiento y gratuidad universitaria - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

De las 34 universidades públicas de Colombia, solo una logra ser autosostenible financieramente, según un estudio reciente de la Contraloría General de la República.

Mientras que el resto depende principalmente de transferencias estatales, lo que pone en riesgo su estabilidad a largo plazo ante el incremento del pasivo pensional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el informe “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas”, elaborado por el órgano de control, fue analizado el periodo 2019-2024, donde se evaluaron las variables presupuestales de gestión e inversión.

De acuerdo con la entidad, el 97% de las instituciones de educación superior no cubre sus gastos únicamente con fondos propios. En promedio, los aportes del Gobierno Nacional equivalen al 50,1% de los ingresos totales.

El informe de la Contraloría
El informe de la Contraloría revela que solo una de las 34 universidades públicas en Colombia ha alcanzado la autosostenibilidad financiera entre 2019 y 2024 - crédito Contraloría General de la República

La generación de recursos propios se sitúa en apenas el 37% de los ingresos, en su mayoría provenientes de aranceles y servicios. Entre las universidades con mayor capacidad para generar fondos destacan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.

Así mismo, la Contraloría advierte que existe una fuerte concentración de recursos públicos en instituciones de mayor tamaño y cobertura.

Dentro de los hallazgos, se destaca que la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle reúnen el 48% de los ingresos nacionales.

La diferencia en las transferencias por estudiante es notoria: la Universidad Nacional recibe $11,4 millones por estudiante, mientras que la Unad apenas percibe $525.777 por alumno.

La Universidad Nacional, la de
La Universidad Nacional, la de Antioquia y la del Valle encabezan el recaudo de recursos propios dentro del sistema universitario colombiano - crédito Bogotanólogos / Facebook

Estas desigualdades en el reparto de fondos profundizan las brechas regionales y frenan el crecimiento de las universidades pequeñas. El promedio nacional de transferencias por estudiante es de $4,5 millones, una marca que solo superan unas cuantas instituciones.

Detalles del informe

Los ingresos globales del sector aumentaron un 13% anual entre 2019 y 2024, alcanzando $14,2 billones en el último año del análisis. Los gastos también crecieron a un ritmo similar, con un alza anual del 11,4%, impulsados especialmente por los costos de personal, que absorben el 54% del presupuesto.

El pasivo pensional representa la principal presión financiera: en 2024 sumó $10,3 billones, según detalla el informe elaborado por la Contraloría General de la República. Esta obligación se concentra en la Universidad Nacional ($4,5 billones) y la Universidad del Valle ($1,4 billones), que juntas representan el 57,8% del total. Las causas principales son antiguos regímenes laborales, derechos adquiridos antes de la Ley 100 de 1993 y la ausencia de reservas.

El informe detalla que, a
El informe detalla que, a pesar de un crecimiento anual del 13% en ingresos universitarios, los gastos también subieron un 11,4%, con la nómina representando el 54% de los desembolsos - crédito Contraloría General de la República

Igualmente, el ente de control reveló que el pasivo pensional desvía recursos de funciones esenciales como docencia e infraestructura, y limita la capacidad de expansión y cobertura del sistema. De persistir la situación sin una reforma estructural, peligran iniciativas como la gratuidad y el aumento del acceso, advirtió el organismo.

Además, la Contraloría resalta que la sostenibilidad y universalidad de la gratuidad en la educación dependen de una financiación estatal estable y suficiente. El desequilibrio financiero obliga a proteger los fondos para docencia e investigación frente a la carga pensional y los riesgos de endeudamiento.

En materia de solvencia financiera, el informe indica que el 75,8% de las universidades dispone de un nivel igual o superior a 3, lo que garantiza el respaldo a sus obligaciones. Pero el 24,2% restante muestra una solvencia menor y limitaciones para maniobrar. El mismo porcentaje de universidades mantiene un endeudamiento inferior al 10%, considerado prudente, aunque otras presentan niveles críticos.

Actualización a Ley de Educación Superior

De otro lado, la Contraloría recordó que en el Congreso avanzó el proyecto que contempla cambios a la Ley 30 de 1992 (Educación Superior), iniciativa que solo le falta ser sancionada por la Presidencia, pero alertan que enfrenta diferencias de proyección.

El Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones para 2027-2040, mientras que la Contraloría eleva la cifra a $27,8 billones en el periodo 2027-2036, al sumar componentes adicionales.

Los ingresos globales del sector
Los ingresos globales del sector aumentaron un 13% anual entre 2019 y 2024, alcanzando $14,2 billones en el último año del análisis - crédito Shutterstock

Si bien el proyecto impulsa la gratuidad y busca equipararse con los parámetros de inversión de la OCDE, cualquier aumento debe sustentarse con recursos estables y verificables.

La entidad enfatizó la urgencia de actualizar el modelo de financiación establecido por la normativa mencionada, por lo que recomienda diversificar fuentes, fortalecer alianzas y asegurar que la asignación de recursos responda a los costos reales del sector.

Por último, la Contraloría reconoce avances recientes en inversión y gestión, pero advierte que persisten desigualdades, restricciones en los ingresos propios y situaciones críticas de endeudamiento en varias instituciones.

Temas Relacionados

Universidades públicas de ColombiaSostenibilidad financieraContraloría General de la RepúblicaPasivo pensionalUniversidad Nacional de ColombiaLey 30 de 1992Educación superior públicaColombia-Noticias

Más Noticias

Canciller Rosa Villavicencio ya tiene “luz verde” para acompañar a Gustavo Petro en cumbre con Donald Trump: esto es lo que se sabe

La ministra de Relaciones Exteriores, a la que antes de renunciar a su visa americana el Gobierno de Estados Unidos se la revocó por los conocidos actos al margen de la Asamblea de Naciones Unidas, será una de las integrantes de la comitiva que esté junto con el jefe de Estado colombiano en la Casa Blanca

Canciller Rosa Villavicencio ya tiene

Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento económico a 8.000 médicos internos en Colombia

El apoyo económico será girado sin intermediarios, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, y se destinará a quienes realizan el internado rotatorio obligatorio en hospitales y clínicas

Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento

Revelan chats entre José Félix Lafaurie y Álvaro Uribe que reflejarían división interna en el Centro Democrático

La divulgación de mensajes entre el presidente de Fedegán y el exmandatario mostró desacuerdos sobre la forma en la que se eligió la candidatura presidencial y evidenció rupturas en la colectividad

Revelan chats entre José Félix

Colombiana con 8 meses de embarazo fue deportada por Estados Unidos: la tuvieron retenida en una prisión durante varios días

Las autoridades migratorias estadounidenses hicieron efectiva la expulsión a pesar de los argumentos médicos y legales, mientras la defensa denunció diferencias en el trato respecto a su familia y alertó sobre riesgos para su salud y la del bebé

Colombiana con 8 meses de

Robo a Nicolás Alcocer Petro en España: la lluvia de críticas que ha recibido el hijo del Presidente por los lujosos accesorios que usa

Las reacciones en plataformas digitales han resaltado inconformidades respecto a los privilegios y la brecha social, luego de que un ladrón sustrajera una cadena de alto valor al hijo del mandatario en Madrid

Robo a Nicolás Alcocer Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

Deportes

Atlético Nacional es el mejor

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

Él es Christian González, el primer colombiano en la historia que jugará el Super Bowl

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder y Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia