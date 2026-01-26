Sergio Fajardo aceptó que podría participar en una consulta con Claudia López para la Presidencia: “El reto político es derrotar a Iván Cepeda”

El candidato presidencial no descarta participar en la consulta promovida por la exalcaldesa de Bogotá, que también se realizaría el 8 de marzo - crédito Colprensa

La posibilidad de que Sergio Fajardo participe en una consulta presidencial alternativa ha cobrado fuerza en las últimas horas, luego de que el exgobernador de Antioquia reconoció que evalúa opciones para unir esfuerzos con otros candidatos de centro y sumarse a las coaliciones inscritas que se definirán el 8 de marzo de 2026.

Fajardo, en declaraciones a Noticias Caracol, reiteró su negativa a sumarse a las coaliciones de ‘La Gran Consulta por Colombia’ (centroderecha) y el Pacto Amplio (centroizquierda).

“Yo soy respetuoso de todas las personas que están participando ahí. Esto no es un problema personal, es un problema o un reto de lo que significamos en política, el camino que hemos recorrido, la forma como hemos gobernado, la experiencia que tengo para liderar, la capacidad para construir acuerdos y romper con los extremos”, indicó al medio citado.

El debate sobre alianzas en el centro político, impulsado por la propuesta de la también aspirante presidencial Claudia López de una consulta ajena a los extremos tradicionales, marca un punto de inflexión en la carrera hacia las elecciones presidenciales en Colombia.

Al respecto, el también exalcalde de Medellín no descarta del todo la invitación de la exmandataria de Bogotá, pero ratificó que su intención es liderar su propia campaña que lo lleve a disputar la segunda vuelta presidencial.

“Uno tiene que considerar diferentes alternativas. Estoy considerando todas las oportunidades. Estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento”, expresó Fajardo al noticiero nacional.

A su vez, el candidato señaló que su objetivo es forjar una estrategia que permita derrotar en segunda vuelta a Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, a la que señaló como representante de la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

“Aquí está con ustedes la persona que tiene la capacidad, como lo dicen todas las encuestas, de derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta. El reto es que tantas personas se atrevan, no les dé pena, no les dé miedo, no les dé miedo ser decentes, no les dé miedo ser transparentes. Ese es el reto que tenemos nosotros para transformar a Colombia, ese es el camino”, puntualizó.

Así va la consulta de Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, había buscado aglutinar a diversas figuras políticas para consolidar una propuesta que se diferencie de La Gran Consulta y del Pacto Amplio.

En declaraciones a Caracol Radio, la exmandataria capitalina insistió en que ha realizado acercamientos con Mauricio Armitage, exalcalde de Cali, así como con Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, entre otros.

“Las mayorías de Colombia, que queremos una alternativa distinta, sin sectarismos, sin peleas, que saque adelante a todos los colombianos y todas las reformas sociales, pero recomponga la salud y la seguridad, también tenemos derecho a expresarnos”, señaló López a la cadena radial.

Sin embargo, su propuesta no ha tenido la acogida que esperaba la candidata presidencial. Justamente, el exmandatario caleño le cerró la puerta a conformar la coalición de centro, al considerar que su postulación será directa a la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo del año en curso.

“Les quiero aclarar, no estoy interesado en ninguna consulta. Yo voy y mi candidatura va a la primera vuelta de las elecciones por la presidencia de Colombia", afirmó Armitage en diálogo con Blu Radio.

Igualmente, otros candidatos como los exministros Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Luis Carlos Reyes tampoco aceptaron la invitación de López.

De otro lado, las recientes encuestas le atribuyeron un 0,4% de apoyo, un dato que Claudia López lo calificó como un “fraude al elector” ante los micrófonos de Caracol Radio. En ese sentido, insistió en continuar con la construcción de una base política basada en “gente maravillosa, decente, con experiencia en el Gobierno” y destacó: “No tenemos un solo caso de corrupción”.

La exalcaldesa de Bogotá también se refirió a las dudas de Sergio Fajardo, pidiéndole reconsiderar su intención de ir solo a la primera vuelta. Según López: “Lo ideal es hacer una tercera consulta con Sergio, pero si Sergio se ratifica en que no, pues la hacemos sin él, desafortunadamente, porque esa es su decisión”.

La Registraduría recalcó que el plazo límite para que los precandidatos soliciten formalmente la realización de consultas ante la Registraduría Nacional vencerá el 6 de febrero del 2026.