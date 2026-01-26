Colombia

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

Son dos nombres los que han tomado fuerza tras la divulgación de un video en el que afirman que uno de los ganadores ya se había llevado el premio y dejó incertidumbre entre los fans

A través de un supuesto video filtrado se conoció la final de la competencia - crédito @beidi222/TikTok

Un giro inesperado sacudió la conversación digital sobre el Desafío: Siglo XXI cuando, a solo días de la final, comenzó a circular en redes sociales una supuesta filtración con los nombres de la pareja que levantaría la copa.

Entre los nombres que siguen en carrera figuran Rosa y Gero, Kevyn y Tina, Rata y Valentina, Miryan y Zambrano, Potro y Deisy, y Valkirya y Gio.

Sin embargo, un video que revelaría los supuestos nombres de los ganadores de esta temporada sorprendió a los seguidores más fieles, quienes no tardaron en inundar los perfiles de los participantes con mensajes y teorías.

El competidor realizó una publicación ante la constante de sus seguidores por saber los resultados - crédito @rata_mzdesafioxxl/TikTok

La competencia, transmitida por Caracol Televisión, mantiene en vilo a la audiencia colombiana. Tras la salida de Leo e Isa en el exigente ‘Box Negro’, solo permanecen seis dúos luchando intensamente por el premio de 1.200 millones de pesos.

La figura de Rata ha destacado por su destreza, convirtiéndose en uno de los favoritos para el triunfo. No obstante, la atención se desvió cuando usuarios, especialmente en TikTok, vieron una publicación del competidor en la que, con un gesto ante la pregunta de sus fans, indicó que no fue él el ganador.

Otros, por su lado, comenzaron a señalar que Kevyn Rúa y Tina serían los verdaderos vencedores de esta edición. Y es que la posibilidad de que un participante repita título en el ‘Desafío’ por primera vez impulsó aún más el revuelo en la comunidad.

Isa no participó del 'Desafío
Isa no participó del 'Desafío A Muerte' del 16 de enero, debido a las secuelas de una caida en la prueba anterior - crédito @desafiocaracol/Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar entre los seguidores, pues comentarios como “No es justo que gane Kevyn y Tina” o “El jugador que le robaron el trofeo” reflejaron la polarización entre quienes apoyan a los posibles ganadores filtrados y quienes siguen apostando por otros competidores.

Mientras tanto, los seguidores de los demás dúos mantienen la esperanza y continúan apoyando a sus favoritos hasta el último episodio. La información que circula en redes carece de confirmación oficial, por lo que la tensión y la expectativa se mantienen altas en torno al desenlace del reality.

Ganadores del ‘Desafío’ desde sus inicios

Desde su primera edición en 2004, el Desafío, de Caracol Televisión, se ha convertido en uno de los realities más emblemáticos de la televisión colombiana.

Cada año, los participantes compiten en pruebas físicas y de convivencia, y solo uno o un equipo logra quedarse con el premio final. Este formato ha tenido versiones en Cap Cana, Superhumanos, pospandemia The Box, XX y el más reciente Siglo XXI.

La lista de ganadores comienza con Paula Andrea Betancur en 2004 y Tatiana de los Ríos en 2005, ambas representando al equipo de Celebridades. En 2006, Alfredo Varela triunfó desde el grupo de los Privilegiados, mientras que en 2007, Isabel Solís destacó entre los Pelados. La edición de 2008 vio a Juan Pablo Londoño coronarse por los Paisas y, en 2009, Didier Castañeda fue el vencedor con los Emigrantes.

El equipo Alpha, liderado por
El equipo Alpha, liderado por Manuela, sería eliminado según spoilers recientes, lo que marcaría un giro inesperado en la temporada 2025 del reality - crédito captura de pantalla / Caracol Televisión

La década siguiente sumó nombres como Éider Guerrero (2010, Santandereanos), Mauricio Morales (2011, Retadores) y Jenny Leidy Moreno “Perla” (2012, Cachacos). En 2013 y 2014, los Sobrevivientes celebraron con Carolina Jaramillo y Juan Pablo Casallas, respectivamente. Juan David Posada se llevó el triunfo en 2015 entre los Retadores.

Con la llegada del formato Súper Humanos, ganaron Ángel Jesús Arregocés (2016, Costeños), Mateo Carvajal (2017, Antioqueños) y Óscar Muñoz “Olímpico” (2018, Cafeteros). En 2019, el equipo de los Costeños celebró en grupo, mientras que en 2020 el concurso fue suspendido por la pandemia.

En los años recientes, el “Desafío The Box” ha dado como ganadores a Paola Solano y Gonzalo Pinzón “Galo” (2021), Andrea Olaya “Valkyria” y Camilo Tarifa “Ceta” (2022), y en 2023 a Alejandra Martínez “Aleja” y Sensei.

