Colombia

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 25 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Esta lotería captó la atención
Esta lotería captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña, de presencia nacional, es una favorita entre quienes buscan premios en los sorteos nocturnos. Cada noche, desde las 22:00 horas, se generan altas expectativas entre los jugadores por los posibles resultados.

Participar solo requiere elegir una combinaciónde cuatro cifras del 0000 al 9999 y decidir cuánto apostar. Los billetes pueden encontrarse en redes oficiales a nivel nacional, indicados en la web oficial.

A continuación le ofrecemos los números ganadores correspondientes al 25 de enero. Si fue premiado, su boleto es el único comprobante válido para retirar el premio, por lo que debe conservarlo cuidadosamente.

Cuáles fueron los números ganadores de hoy

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 1568

Quinta: 0

¿Cómo jugar la Lotería Caribeña?

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae]

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

