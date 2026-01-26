Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Renzo se convierte en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026 - crédito cortesía Canal RCN

Renzo Meneses ha ganado notoriedad en la televisión colombiana en los últimos años. El modelo y deportista alcanzó el reconocimiento nacional tras su participación en el reality Desafío XX en 2024, en el que su carácter competitivo y desempeño físico lo llevaron a destacarse entre los concursantes.

Durante el programa, inició una relación sentimental con Ana María Restrepo, conocida como Anamar, otra de las participantes.

La atención mediática sobre Meneses creció tras el final del reality, cuando Anamar lo denunció públicamente por presunta violencia física y emocional, respaldando sus declaraciones con fotografías de lesiones y daños materiales. Meneses negó las acusaciones, aunque admitió que la relación estuvo marcada por conflictos y forcejeos. Esta situación generó fuertes debates en redes sociales y dividió opiniones entre los seguidores del programa.

La salida del participante se da tras una serie de controversias generadas desde su ingreso y por un incidente viral que lo puso en el centro del debate público en plataformas digitales y televisión nacional - crédito Cortesía Canal RCN

En marzo de 2025, el nombre de Meneses volvió a ocupar titulares tras el anuncio del embarazo de Anamar. El participante expresó públicamente sus dudas sobre la paternidad y solicitó una prueba de ADN, lo que provocó polémica por la exposición mediática del caso y por la difusión de la noticia sin el consentimiento de la exconcursante.

En enero de 2026, Meneses amplió su presencia mediática al integrarse como concursante de La casa de los famosos Colombia. Su ingreso generó reacciones encontradas en el público, influenciadas por su historial reciente de controversias. Días después de su llegada, un descuido en el baño durante una transmisión en vivo lo convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales y alimentó la atención de los medios de entretenimiento.

Fuera del entorno de los realities, Meneses ha trabajado como modelo, actor y entrenador deportivo. Ha impulsado proyectos inclusivos enfocados en personas con discapacidad, lo que le ha permitido mantener una base de seguidores leales pese a los escándalos. La combinación de éxito, polémicas y actividad profesional mantiene a Renzo Meneses como una figura central en la conversación pública del espectáculo colombiano.

Renzo envió directo a la placa a Nicolás Arrieta con un poder durante la gala inicial - crédito cortesía Canal RCN

El perfil de Renzo Meneses ha destacado en el programa desde su ingreso. El deportista manifestó desde su presentación que su objetivo es ganar la competencia y no dejarse intimidar por nadie. En Instagram, Meneses supera los 260.000 seguidores, en el que publica contenidos relacionados con su rutina de ejercicio, bienestar físico y vida personal.

Los momentos más destacados de Renzo en La casa de los famosos

En el primer capítulo estrenado el 12 de enero, el participante tuvo un importante protagonismo, dentro de una dinámica que otorgó ocho poderes a algunos de los 24 participantes, Meneses logró hacerse La nominación asesina, con la que podía enviar durante la primera semana a un compañero a la placa y directamente a la sala de eliminación.

Tras pensar su decisión, se inclinó por Nicolás Arrieta. “Voy a defender a mi equipo (Tormenta) a capa y espada, así que mi nominación asesina se va para Calma y el famoso es Nicolás. No es nada personal y sé que el man tiene una fanaticada fuerte y ojalá lo salven...”, dijo Renzo tras dar la primera nominación de la temporada.

La elección generó sorpresa entre los habitantes de la casa y los seguidores del programa. Meneses, integrante del grupo Tormenta, justificó su decisión por razones estratégicas, ya que Arrieta pertenece al equipo contrario, Calma. Por su parte, Arrieta reaccionó con tranquilidad y comprensión, asumiendo la nominación como parte de la dinámica de juego.

Renzo nominó a Nicolás Arrieta y lo mando directo a la sala de eliminación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Meneses también generó revuelo tras un incidente inesperado frente a las cámaras, pues el modelo y actor protagonizó un descuido en el baño que rápidamente se volvió viral. El episodio ocurrió durante una de las transmisiones del programa producido por el Canal RCN, cuando Meneses, sin advertir la presencia de las cámaras, dejó expuestas partes de su cuerpo mientras se cubría con una toalla.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con numerosos comentarios y reacciones tanto de los concursantes como de la audiencia. Aunque Renzo Meneses se cubrió rápidamente, el video ya había sido difundido y sumó miles de reproducciones en cuestión de horas.

Renzo tuvo descuido con su toalla en 'La casa de los famosos Colombia' y se hizo viral - crédito X

El episodio viralizado no es el primer momento en que Renzo Meneses acapara la atención por su físico. El participante ya había protagonizado otros videos en los que muestra su figura atlética, contenido que también ha circulado ampliamente en redes.

En la segunda semana, Renzo Meneses y Eidevin López sostuvieron una fuerte discusión motivada por diferencias en sus actitudes dentro del programa y comentarios sobre la relación entre Meneses y Juanda Caribe.

Durante el intercambio, López le reclamó: “Hey, ten los pantalones puestos, tú no dijiste eso. Te pregunté. Acepta las cosas como un hombre; a mí él me dijo que tú le lamboneabas”. Meneses respondió: “Estoy puesto en mi decisión, pero no es cierto lo que dices. Estás demostrando todo lo contrario. Es una bobada, ponte a crear contenido. Deja de llorar tanto, la plena”.

Eidevin López y Renzo Meneses protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos Colombia por diferencias en su comportamiento y actitudes dentro del reality - crédito cortesía Canal RCN

Por otra parte, Renzo Meneses ha mostrado cercanía con la participante Mariana Zapata, y ambos han protagonizado varios momentos de coqueteo ante las cámaras del 24/7. A pesar de la evidente conexión, ninguno de los dos ha hecho declaraciones claras sobre sus intenciones o sobre la posibilidad de un romance dentro del reality.

Renzo Meneses fue eliminado durante la noche del domingo 25 de enero con un porcentaje de 4.54%, siendo la segunda celebridad en salir del reality después de Luisa Cortina en la primera semana.