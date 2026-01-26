Puerto de Tumaco bate récord con exportación de 10.000 toneladas de aceite de palma en enero de 2026

Un incremento de 25.000 hectáreas sembradas en el municipio respaldó la salida de cuatro buques-barcaza en un solo mes, fortaleciendo la actividad económica y generando nuevas oportunidades laborales para la población local

El Puerto de Tumaco, en la costa del Pacífico colombiano, registró la exportación de cerca de 10.000 toneladas de aceite crudo de palma en enero de 2026, un volumen inédito para la terminal marítima en más de seis décadas de operación. La Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió cuatro buques-barcazas de gran calado durante ese mes, multiplicando por ocho la frecuencia de exportaciones habituales y consolidando al terminal como un actor clave en el comercio exterior de la región.

Tradicionalmente, el puerto gestionaba el despacho de un solo buque cargado de aceite de palma cada dos meses. La atención simultánea de cuatro embarcaciones marca un cambio significativo en la dinámica portuaria local y evidencia las capacidades técnicas y logísticas del terminal. Las exportaciones realizadas en enero tuvieron como destino México, Estados Unidos y África, ampliando la presencia internacional de un producto agrícola cultivado y procesado en la región.



Este avance logístico se apoya en la reciente expansión de áreas cultivadas en el municipio de Tumaco, donde se sumaron unas 25.000 hectáreas de palma aceitera. La producción en estas plantaciones respalda la creciente demanda internacional y promueve el desarrollo agrícola y económico del territorio. La ampliación de la superficie sembrada ha permitido incrementar la capacidad productiva local, mientras se generan nuevas fuentes de empleo en la cadena de valor de la palma.

El impacto de la operación también se refleja en el ámbito laboral. La totalidad de la mano de obra que intervino en las maniobras portuarias corresponde a trabajadores tumaqueños. La administración de la terminal ha priorizado la contratación local, fortaleciendo el perfil técnico de la región y creando oportunidades directas e indirectas para los habitantes.

Arley Silva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, calificó la operación como un hito para la historia del puerto. “Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”, señaló Silva.



El directivo subrayó que la magnitud de la maniobra presentaba riesgos operativos, aunque la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades permitió ejecutar la operación sin incidentes. “Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, agregó.

El respaldo institucional ha sido otro factor determinante para el éxito de la operación. Silva destacó el acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha enfocado esfuerzos en fortalecer la infraestructura portuaria del Pacífico. “Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, expresó.

El inicio de 2026 marca un punto de inflexión para el Puerto de Tumaco, que aspira a posicionarse como un referente nacional en el movimiento y exportación de productos agrícolas. El aumento en la frecuencia de embarques y la confianza de los mercados internacionales proyectan nuevas oportunidades para el desarrollo económico del suroccidente colombiano y consolidan a Tumaco como una puerta estratégica para la agroindustria en el Pacífico.