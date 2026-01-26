Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, aprovechó la crisis en el Centro Democrático para lanzar fuertes señalamientos

La expareja del jefe de Estado analizó el papel de las mujeres en el partido de oposición y argumentó que figuras como Vicky Dávila y María Fernanda Cabal fueron instrumentalizadas y utilizadas para fines políticos antes de ser dejadas de lado - crédito @MaryLuzHerran/X

La crisis interna que atraviesa el Centro Democrático, que quedó al descubierto el lunes 26 de enero, con la renuncia de la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie, continúa causando fuertes reacciones en las redes sociales, como la de Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, que no dudó en capitalizar la crisis que se vive en el partido de oposición con delicados señalamientos hacia lo que sería la conducta al interior de la colectividad.

Herrán, que sostuvo una relación con el hoy jefe de Estado y es madre de dos de sus hijos, Andrea y Andrés, centró sus críticas en el papel de las mujeres en este partido. La mujer, que es candidata al Senado por el Frente Amplio Unitario, cuestionó de forma abierta las dinámicas internas de la organización fundada en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y en un video en sus redes sociales,

Mary Luz Herrán, exexposa de Gustavo Petro, habló de la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático - crédito suministradas a Infobae Colombia

“Hoy vemos las consecuencias” de la forma en que el partido ha manejado a sus figuras femeninas, afirmó Herrán en sus cuestionamientos tras verse cómo la colectividad uribista sufre -quizá- la que es la más profunda de sus crisis. “Durante los últimos años, el Partido Centro Democrático ha puesto de frente a varias mujeres, tres de ellas las más reconocidas. Algunas se han quedado en el camino”, agregó Herran, en relación con lo que sucede en este partido.

De hecho, Herrán retomó declaraciones sobre la periodista Vicky Dávila, a la que calificó como una figura instrumentalizada políticamente por las corrientes de centro-derecha. “Como lo dije hace unos meses, Vicky era una mujer instrumentalizada porque nunca va a ser candidata a presidencia”, sostuvo la exesposa de Petro y, acto seguido, centró sus críticas en la senadora Cabal, que con su misiva movió los cimientos del partido opositor a Petro.

“Así mismo le pasó a Cabal: una mujer que tal vez era amorosa, dedicada, consciente de cómo se debía hacer política, pero que fue usada, manipulada, instrumentalizada para generar odio”, expresó la aspirante de izquierda, exmilitante de la guerrilla del M-19, que en su análisis acusó a la colectividad de haber lanzado a Cabal a protagonizar discursos agresivos, sin respaldo suficiente en su argumentación; en una de sus afirmaciones más polémicas.

La renuncia de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie al Centro Democrático desató un cataclismo político - crédito Colprensa - Nathalia Angarita/REUTERS

“Una mujer que fue lanzada a decir muchas cosas sin ni siquiera tener el sustento o el conocimiento histórico o político de lo que decía”, destacó Herrán, que con ello fundamentó sus señalamientos hacia el partido de derecha y, con ello, señaló cómo sus maneras han afectado la dignidad del género. Y la imagen de las que han querido incursionar en política y presentar ideas frescas en su ejercicio, alejadas de odios políticos, como dijo sucede en el Centro Democrático.

El quiebre de la colectividad se formalizó a través de una carta de seis páginas dirigida por Cabal y Lafaurie al director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi. En la misiva, que sacudió la escena política nacional, ambos denunciaron graves irregularidades en el proceso de selección de la candidatura presidencial, al aludir a “cartas marcadas” y manipulación de encuestas; y Lafaurie planteó incluso la posibilidad de una denuncia penal por fraude al elector.

Así pues, Herrán envió un mensaje directo a la senadora saliente. “Señora María Fernanda Cabal, lo siento mucho porque usted es una mujer. Lamentablemente, cogió un camino equivocado, pero ese es un llamado y un ejemplo para que no vuelva a ocurrir con otras mujeres como usted“, destacó la expareja de Petro, que quiere -en su tercer intento- llegar al legislativo, para defender las ideas progresistas que la han llevado a abrirse paso en la contienda electoral.

Este es un aparte de la carta enviada por María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, oficializando su renuncia - crédito suministrada a Infobae Colombia

En la carta, Cabal y Lafaurie también propusieron una escisión, con el objetivo de habilitar la creación de una nueva agrupación política para las elecciones de 2026, con lo que evitarían así incurrir en doble militancia. Según el documento, el proceso interno del partido para escoger candidata presidencial careció de comités de garantías, reglas claras, mecanismos de impugnación y trazabilidad, lo que calificaron como una violación grave al debido proceso.

“No queremos continuar militando en una colectividad donde las reglas de juego son acomodaticias“, expresaron tanto la congresista como el dirigente gremial. En medio de esta polémica, el hijo de la senadora, Juan José Lafaurie, resumió la postura familiar en redes sociales con una dura afirmación: que la carta de renuncia representa “apenas la punta del iceberg” de los maltratos y trampas que, según su versión, existieron dentro de la colectividad.

Y es que, a menos de dos meses de las elecciones legislativas y presidenciales, la fractura en el Centro Democrático debilita la cohesión de la derecha colombiana. Mientras tanto, la candidata del Centro Democrático al primer cargo de la nación, Paloma Valencia, minimizó el impacto de la salida de Cabal y señaló que la campaña de su excompañera estaba “estancada”, mientras otros sectores del partido rechazaron la propuesta de escisión y llamaron a la unidad.