Libreta militar en 2026: costos, exenciones y el proceso para obtenerla en Colombia

La libreta militar en Colombia es un requisito obligatorio para acceder a trámites laborales, académicos y administrativos, según las leyes vigentes

La libreta militar constituye un requisito indispensable en Colombia para acceder a diversos trámites laborales, académicos y administrativos.

Este documento, gestionado por la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, certifica que una persona definió su situación militar, ya sea prestando servicio o mediante una exoneración legal. La exigencia de la libreta militar aplica principalmente a los hombres mayores de 18 años, aunque ciertas excepciones permiten acceder al documento sin costo alguno.

El proceso de expedición de la libreta militar no solo afecta el ámbito personal, también impacta el acceso a oportunidades profesionales y educativas. Según datos de la Ley 2341 de 2023, la normativa colombiana busca modernizar el trámite y establecer alternativas económicas para quienes no cumplen el servicio militar obligatorio.

Tarifas para tramitar la libreta militar en 2026

El costo de la libreta militar para el año 2026 depende del ingreso económico del solicitante o de su núcleo familiar. La Cuota de Compensación Militar, que deben abonar quienes no prestan el servicio, se calcula en función del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (Smmlv). Las tarifas establecidas para este año son las siguientes:

Personas sin ingresos económicos: 5% del Smmlv, equivalente a $87.545.

Personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos: 15 % del Smmlv, es decir, $262.636.

Ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: 25% del Smmlv, o $437.726.

Ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: 50% del Smmlv, lo que representa $875.453.

Estos valores reemplazan el modelo anterior de sanciones económicas, ofreciendo una alternativa más flexible. La cuota de compensación solo aplica a quienes deciden no prestar el servicio militar, y su pago permite la obtención de la libreta militar de segunda clase.

¿Quiénes están exentos del pago de la libreta militar?

La legislación colombiana contempla exenciones para varios grupos poblacionales, permitiendo acceder a la libreta militar sin pagar la cuota de compensación. Las exenciones aplican en los siguientes casos:

Víctimas del conflicto armado registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Ciudadanos en condición de extrema pobreza, especialmente quienes pertenecen a los grupos más vulnerables del Sisbén.

Personas con discapacidad certificada que presenten incapacidad física o mental permanente.

Hijos únicos tanto de padre como de madre.

Población indígena que resida en su territorio y conserve integridad cultural y social.

Aunque estos grupos están exentos de la cuota de compensación, en algunos casos deben cubrir únicamente el costo de impresión física del carné, que suele ser menor frente al valor total del trámite.

Pasos para tramitar la libreta militar en 2026

El proceso para obtener la libreta militar se digitalizó y, según el portal del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional, puede realizarse de forma virtual o presencial. Las personas mayores de 24 años, o quienes hayan superado cinco semestres universitarios, deben seguir este procedimiento:

Ingresar al portal oficial de la libreta militar y crear una cuenta personal. Completar el formulario digital con información personal, socioeconómica y académica. Adjuntar los documentos requeridos, que incluyen cédula, certificado de estudios, entre otros. Esperar la validación de la información por parte de la Dirección de Reclutamiento. Recibir la notificación oficial vía correo electrónico, donde se informará la fecha, hora y lugar para continuar el trámite.

Este proceso puede completarse también de manera presencial en cualquier distrito militar del país. Una vez aprobado el trámite y efectuado el pago correspondiente (cuando aplique), el solicitante podrá acceder a su libreta militar en formato físico o digital.

Tipos de libreta militar en Colombia

Existen dos clases de libreta militar en Colombia, según la situación de cada ciudadano:

Libreta militar de primera clase: se otorga a quienes cumplen con el servicio militar, que tiene una duración mínima de nueve meses.

Libreta militar de segunda clase: corresponde a quienes no prestan el servicio y pagan la cuota de compensación establecida por la autoridad militar.

Ambos documentos poseen la misma validez legal y son aceptados para todo tipo de trámites laborales, académicos y administrativos. La elección entre una u otra depende de la situación personal y de las obligaciones legales del ciudadano.

Quienes aún no han definido su situación militar pueden consultar el portal oficial del Ejército Nacional para iniciar el trámite y conocer si aplican para alguna de las exenciones vigentes.