Salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático provocó una avalancha de reacciones: “No aceptó el resultado”

El anuncio de la separación de la senadora activó un intercambio de posturas en redes sociales, donde se analizaron las consecuencias para el partido y la coyuntura electoral

María Fernanda Cabal, senadora del
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Las reacciones políticas se multiplicaron tras conocerse la salida de la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal del Centro Democrático, así como de José Félix Lafaurie, esposo y presidente de Fedegán.

La congresista Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, fue una de las primeras en pronunciarse en X.

En su mensaje, escribió: “María Fernanda Cabal, la primera en saltar del barco de Paloma Valencia. La misma que se llena la boca hablando de democracia, pero que apenas perdió la consulta salió corriendo de su partido. No aceptó el resultado, mala perdedora. Se cae a pedazos el Centro Democrático”.

Reacción de Esmeralda Hernández -
Reacción de Esmeralda Hernández - crédito @EsmeHernandezSi/X

El candidato presidencial Camilo Romero también reaccionó a través de la misma red social. Planteó que “María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie renuncian al Centro Democrático de seguro para reencaucharse como ‘renovación’ política, pero ya el país sabe que son el símbolo eterno del ADN uribista”.

Camilo Romero, candidato presidencial, se
Camilo Romero, candidato presidencial, se refirió a la salida de Cabal del Centro Democrático - crédito @CamiloRomero/X

La candidata presidencial Vicky Dávila expresó en X: “Al expresidente Álvaro Uribe, a Paloma Valencia y a María Fernanda Cabal, todo el cariño y el respeto. No me meto en disputas que no me corresponden, pero hoy, por el futuro de Colombia por lo que está juego, me atrevo a hablarles a las bases uribistas, a las bases populares que luchan por estas banderas y han hecho oposición con valentía.

Y agregó: “No perdamos el foco. Tenemos que concentrarnos en derrotar a Iván Cepeda, la peor amenaza para nuestro país. Valientes y juntos, somos imbatibles”.

Reacción de Vicky Dávila sobre
Reacción de Vicky Dávila sobre la salida de Cabal del Centro Democrático - crédito X

Por su parte, Juan José Lafaurie, hijo de la exprecandidata, defendió a su madre en X, y expresó: “Te usan, te maltratan y cuando reclamas, dicen que le haces el juego a la izquierda. Falso. El verdadero favor a la izquierda lo hacen quienes pisotean a los suyos por cálculos políticos”.

Además, indicó que “la carta es apenas la punta del iceberg. Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200 mil electores de Mfda”.

Reacción de Juan José Lafaurie,
Reacción de Juan José Lafaurie, hijo de Cabal y José Félix Lafaurie - crédito @LafaurieCabal/X

La abogada Lorena Lázaro analizó las consecuencias políticas y legales de la separación. Según su opinión, la salida de Cabal genera una “ruptura del ‘muro de contención’”, fragmentando el voto del Centro Democrático y debilitando la estructura que Álvaro Uribe buscaba mantener unida para las elecciones de 2026.

Además, la jurista explicó que la escisión permitiría a la senadora conservar su personería jurídica y seguidores, lo que le otorgaría autonomía para una candidatura presidencial, sin depender de las reglas de la colectividad.

El candidato al Senado por el Centro Democrático Hernán Cadavid publicó en X: “¡No hay tiempo para desconcentrarse! El enemigo de la democracia y del futuro de Colombia se llama Iván Cepeda. Todos los esfuerzos dedicados a la tarea y sin tiempo para peleas distintas que nada aportan”.

Reacción de Hernán Cadavid en
Reacción de Hernán Cadavid en la red social X - crédito X

Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá, se refirió en X al contenido de la carta de renuncia de Cabal y Lafaurie. En su mensaje sostuvo: “La carta de @MariaFdaCabal y @jflafaurie no es una simple renuncia al @CeDemocratico. Es una DENUNCIA PENAL contra directivos de su partido por el delito de Fraude al Sufragante: Artículo 388 Código Penal: ‘El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años’”.

Juan Carlos Cárdenas, candidato al Senado, escribió en X: “Polémica salida de Mafe Cabal del Centro Democrático; pero ojo, no nos distraigamos de lo importante: sacar a los bandidos que hoy tienen silla en el Senado y trabajar en equipo para derrotar al petrismo y el Pacto Histórico. Debemos darle oxígeno a Colombia.”

Juan Carlos Cárdenas, candidato al
Juan Carlos Cárdenas, candidato al Senado sobre la salida de Cabal - crédito X

El anuncio de la salida fue realizado por José Félix Lafaurie mediante una carta dirigida a la dirección nacional del partido, en la que expresó fuertes cuestionamientos al proceso interno que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial.

