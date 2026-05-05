Colombia

María Fernanda Cabal aseguró que Iván Cepeda se está aprovechando de “la chequera del Gobierno” para su campaña: “Están comprando conciencias permanentemente”

En una declaración pública, la congresista del Centro Democrático advirtió sobre los riesgos para la participación ciudadana y señaló los desafíos que enfrenta el proceso electoral por la presencia de actores armados en zonas rurales

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La congresista aseguró que candidatos como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están imposibilitados para ir a regiones como el Cauca - crédito @MAriaFdaCabal/X

En el marco del debate sobre democracia y seguridad electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, denunció supuestas amenazas a la libertad del voto.

A través de X, la congresista señaló: “Ganará quien defienda con firmeza la seguridad, la autoridad y la institucionalidad. Sin garantías reales en todo el territorio, el voto libre se debilita. El reto es claro: que cada colombiano pueda elegir sin miedo ni presiones”.

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En una entrevista con la emisora La FM, la senadora también marcó distancia entre los candidatos en la contienda electoral, especialmente en los tres que dominan las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Esperiella y Paloma Valencia.

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La congresista habló del reto que tiene el ganador de la contienda presidencial en materia de democracia - crédito @MariaFdaCabal/X

Al respecto, esto dijo en la emisora: “Ahora, Iván Cepeda está solo, tiene la chequera de todos los amigos de la ilegalidad y la chequera de un gobierno que se ha robado absolutamente todo”, aludiendo a contrastes en apoyos y fuentes de financiación dentro del escenario político actual.

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Sobre la presencia de grupos armados en zonas rurales, la legisladora denunció: “Están comprando conciencias permanentemente. Acá en Santa Elena, arriba del Cerrito Valle, recogiendo cédulas de los pobladores a punta de fusil y les dan una plata”, relató la senadora.

Ampliando su denuncia, mencionó otros municipios: “Hoy, Santander de Quilichao, hoy, Villa Rica, totalmente cooptado por grupos ilegales”, sostuvo Cabal, y cuestionó las condiciones electorales del país.

A lo que concuyó dejando algunos interrogantes sobre el hecho: “¿Cómo van a votar? ¿Cómo van a votar en el Catatumbo? ¿Por qué Cepeda puede moverse en territorios vedados para Paloma y para Abelardo?”, preguntó en la misma emisora, aludiendo a la presencia diferencial de candidatos en distintas regiones.

Paloma Valencia, Iván Cepeda y María Fernanda Cabal - crédito Luisa González/Nathalia Angarita/REUTERS/Colprensa
Paloma Valencia, Iván Cepeda y María Fernanda Cabal - crédito Luisa González/Nathalia Angarita/REUTERS/Colprensa

Problemas con Paloma Valencia o con el partido: esto dijo

Las declaraciones de María Fernanda Cabal en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) de 2026 dejaron al descubierto tensiones internas en el Centro Democrático. La senadora, durante la presentación de su autobiografía, abordó de manera frontal los rumores sobre su relación con Paloma Valencia, aclarando que su desencuentro principal nunca fue con la exsenadora, sino con los procedimientos del partido.

Cabal precisó ante el público que “no tengo ningún problema ni animadversión contra Paloma Valencia”, y apuntó: “Mi problema es con el partido, con la forma de selección, que no fue clara, y finalmente, cómo lo asumieron”.

La explicación llegó en una charla dirigida por Yesid Lancheros, director de Semana, en la Sala Jorge Isaacs de Corferias.

La senadora revivió el proceso de selección interna para definir la candidatura presidencial del partido, que la enfrentó a Valencia y a Paola Holguín. Cabal se impuso en la contienda, pero criticó abiertamente los métodos empleados. Según su testimonio, la transparencia del mecanismo quedó en entredicho y no se correspondió con las mediciones favorables que, según ella, existían en ese momento.

- crédito @MariaFernandaCabal/X
La congresista reveló con quiénes tiene problemas al alegarse del partido - crédito @MariaFernandaCabal/X

Cabal relató situaciones en las que sintió que su liderazgo se vio menospreciado. “La primera vez, cuando Óscar Iván Zuluaga, yo tenía las mediciones hechas por una empresa extranjera. Hoy mucha gente tiene muchas herramientas. En esa época era una herramienta privilegiada”, recordó la senadora, quien lamentó que, pese a ese respaldo, fue retirada de la cabeza de lista. La experiencia, admitió, tuvo consecuencias personales.

La congresista afirmó que existen figuras dentro del partido que la consideran adversaria. “Hay algunas personas dentro del Centro Democrático que claramente son enemigas. En los partidos pasa eso. Uno no sabe quién te quiere y quién te detesta”, relató Cabal.

La senadora profundizó sobre el ambiente en torno al expresidente Álvaro Uribe: “Adentro del círculo de Uribe tiene gente que a mí me detesta. Y entonces, en las discusiones yo le decía a Uribe: es que usted le oye los chismes a un montón de viejitos que a mí me odian”, puntualizó.

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