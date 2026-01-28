Siguen los problemas en el Centro Democrático: militantes piden aclarar si hay libertad para apoyar a otros candidatos presidenciales

El Centro Democrático enfrenta divisiones internas por el respaldo de militantes a candidatos externos para la elección presidencial de 2026 - crédito Colprensa

La crisis interna que afronta el partido Centro Democrático, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, parece que no tiene final.

A la carta radicada por la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, su esposo, en la que anunciaron su salida de la colectividad y su solicitud a una escisión política, se suma una petición que buscaría la posible libertad para los militantes del partido político para respaldar a candidatos presidenciales diferentes a la de la senadora Paloma Valencia, quien ganó la consulta interna y fue declarada como la aspirante oficial del movimiento.

Dicha solicitud fue expresa por el concejal de Cali, Andrés Escobar, en una carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en la que instó a la dirección nacional de la colectividad de oposición a definir si pueden respaldar a otro aspirante en la contienda electoral.

“Solicito claridad institucional sobre un punto fundamental: ¿los militantes del Centro Democrático se encuentran en libertad de apoyar candidatos distintos al oficial del partido en las próximas consultas de marzo, particularmente frente a la candidatura de Paloma Valencia?”, propuso el cabildante en la misiva.

Además, Escobar cuestionó la conducta de dos referentes del uribismo, el exsenador José Obdulio Gaviria y la exdirectora Nubia Estela Martínez, quienes han expresado abiertamente su respaldo a campañas ajenas a las definidas por la dirección del partido.

“Si la respuesta es negativa, como la lógica de partido indicaría, surge una inquietud inevitable: ¿por qué figuras como José Obdulio Gaviria y Nubia Estela Martínez están respaldando públicamente opciones diferentes a las definidas por el partido? ¿Ellos actualmente hacen parte de la militancia formal del Centro Democrático? ¿Existen lineamientos diferenciados o excepciones que no han sido comunicadas a la base?”, interrogó.

Por último, el concejal aclaró que sus cuestionamientos no buscan generar una nueva polémica interna, sino que se plasme la coherencia del partido político.

“La autoridad moral de un partido se sostiene en la aplicación igualitaria de sus principios. La disciplina no puede ser selectiva, ni la lealtad opcional. Quedo atento a su orientación, en defensa de la unidad, la institucionalidad y la seriedad que el país espera del Centro Democrático”, concluyó.