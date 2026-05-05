Colombia

Capturado hombre que trató de agredir sexualmente a su propia madre: los gritos de la mujer de 70 años alertaron a los vecinos

Un reporte oficial detalló que la rápida reacción de los vecinos y uniformados permitió frustrar la situación, resaltando además el contexto de incremento en los casos de violencia intrafamiliar registrados durante el año

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La justicia ordena cárcel preventiva para sujeto señalado de intentar violentar a su madre en Huila - crédito Policía Huila
La justicia ordena cárcel preventiva para sujeto señalado de intentar violentar a su madre en Huila - crédito Policía Huila

En un nuevo caso que sacude al departamento del Huila y reabre el debate sobre la violencia intrafamiliar en Colombia, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de intentar abusar sexualmente de su propia madre, una mujer de 70 años, en el municipio de Campoalegre.

Los hechos, que fueron evitados gracias a la oportuna reacción de vecinos y autoridades, se suman a una preocupante cifra de agresiones contra mujeres en la región.

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Según información oficial, el caso ocurrió el sábado 2 de mayo de 2026 en el barrio Rodrigo Lara. La víctima estaba en el patio de su vivienda realizando labores cotidianas cuando su hijo, de 36 años, presuntamente bajo los efectos de sustancias alucinógenas o bebidas embriagantes, llegó al lugar e intentó llevarla a una habitación con fines de abuso.

La gravedad de la situación quedó en evidencia en el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, que detalló el accionar del presunto agresor y las circunstancias en las que se produjo la captura.

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“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un hombre señalado de agredir sexualmente a su madre de 70 años en Campoalegre (Huila). Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Huila le imputó el delito de acto sexual violento agravado. El procesado de 36 años no aceptó el cargo”, expuso el ente acusador.

Las autoridades judiciales determinan reclusión de hombre por tentativa de abuso sexual contra su progenitora en el departamento del Huila - crédito @HuilaPolicia/X

Según el mismo informe, la intervención de terceros fue clave para evitar que el hecho se consumara: “Ante los gritos de auxilio de la víctima, vecinos del sector alertaron a la Policía Nacional, que capturó en flagrancia al presunto agresor”, señala el boletín oficial, destacando la importancia de la reacción comunitaria.

Por su parte, la Policía Nacional de Colombia entregó detalles adicionales sobre la atención del caso, que inicialmente fue reportado como una riña intrafamiliar.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la mujer en estado de angustia, quien relató lo ocurrido: “Los uniformados fueron alertados por una mujer, quien manifestó que su hijo, presuntamente bajo los efectos de sustancias alucinógenas y/o bebidas embriagantes, habría intentado agredirla sexualmente”, indicaron, según información publicada por los medios locales.

La rápida acción de los agentes permitió evitar un desenlace aún más grave y las autoridades destacaron este resultado como un ejemplo de la efectividad de la denuncia oportuna: “Gracias a la rápida intervención de los policías, el presunto agresor fue capturado en flagrancia, evitando que el hecho se consumara y garantizando la protección inmediata de la víctima”.

Intervención de la comunidad evita tragedia en Campoalegre y fortalece el llamado contra la violencia de género - crédito @HuilaPolicia/X
Intervención de la comunidad evita tragedia en Campoalegre y fortalece el llamado contra la violencia de género - crédito @HuilaPolicia/X

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y, en las últimas horas, un juez de la República determinó que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra por el delito de acto sexual violento agravado.

Este caso se conoce en medio de un panorama alarmante en el departamento. Según cifras de la Secretaría de la Mujer del Huila, durante 2025 se han registrado 4.138 casos de violencia contra mujeres, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer las rutas de atención y prevención.

Las autoridades insistieron en que la denuncia temprana es fundamental para frenar este tipo de delitos y en ese sentido, reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo que pueda afectar la integridad de las personas, especialmente en contextos familiares donde muchas veces el silencio prolonga los ciclos de violencia.

Asimismo, subrayaron que el consumo de sustancias psicoactivas no justifica ningún tipo de agresión y que todos los casos deben ser investigados con rigor: “Este individuo intentó acceder sexualmente a su propia madre en Campoalegre, al parecer estaba bajo los efectos de alucinógenos. La Policía lo capturó en flagrancia y un juez lo envió a la cárcel”, puntualizaron los agentes en el lugar de los hechos.

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Campoalegre, Huilaintento de abuso sexual Huilaviolencia intrafamiliar Colombiaagresión a madre Huilaacto sexual violento agravadoColombia-Noticias

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