Gustavo Bolívar ‘amenazó’ a trabajadores con que perderán beneficios salariales si no votan por Iván Cepeda: “El uribismo lo pulverizará”

Gustavo Bolívar alerta sobre posibles retrocesos laborales si no gana el candidato de izquierda en Colombia - crédito REUTERS - Colprensa

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolivar apareció en la tarde del martes 5 de mayo de 2026 para referirse al futuro de Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales.

A través de su cuenta de X, el también excongresista lanzó fuertes advertencias a los trabajadores del país con el propósito de sumar apoyos hacia la candidatura de Iván Cepeda, el Pacto Histórico.

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Bolívar aseguró, de no elegir al candidato de izquierda, los empleados formales del país podrían ver un retroceso en los beneficios obtenidos durante los cuatro años del Gobierno Petro, especialmente con lo relacionado a las horas extras y los pagos de domingos y festivos.

Incluso, el exdirector del DPS tildó de perezosos a los colombianos que, en comicios anteriores, no han salido a las urnas a ejercer su derecho, pese al aumento paulatino de sufragantes durante los últimos años.

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El excongresista señala que el salario mínimo y los pagos de horas extras podrían verse amenazados - crédito X

“Trabajadores de Colombia, no se muevan a conseguir un voto más en 1ª vuelta y miren cómo el uribismo pulverizará el salario mínimo y acabará con extras y dominicales. La pereza de un día les costará el bienestar de 4 o más años porq ellos si saben quedarse en el poder con trampas”, escribió Bolívar.

Sin embargo, el excongresista basó sus advertencias sobre el uribismo en una vieja denuncia del representante a la Cámara Ariel Ávila en las que reveló un encuentro adelantado por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias sobre posibles flexibilizaciones a las condiciones laborales de los empleados formales en Colombia.

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“Ahora el condenado por agro ingreso seguro Andrés Felipe Arias más conocido como “Uribito” funge como asesor económico del Uribismo, y plantea flexibilizar el salario mínimo, habla de mínimo por hora y hasta de salario mínimo por regiones. No olviden que fue el Uribismo el que quitó las garantías laborales que recuperamos en el Congreso con la Reforma Laboral”, escribió Ávila en enero de 2026.

Ariel Ávila denunció en su momento iniciativas de Andrés Felipe Arias para eliminar el piso sobre el salario mínimo - crédito X

En las declaraciones, el apodado como ‘Uribito’ hacía referencia al cambio de normas legales que establecen un piso para el salario mínimo, dando alternativas como el pago diferencial según la región del país, abonos por horas y otras medidas.

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“En términos de salario, yo sé que es muy difícil políticamente uno flexibilizar completamente el mercado del trabajo, digamos, eliminar el salario mínimo, eliminar el salario mínimo. Pero les voy a hacer una propuesta y no entiendo por qué no se ha hecho en Colombia. ¿Por qué no se puede hacer un salario mínimo por horas? ¿Por qué no se puede hacer un salario mínimo por regiones? Es que ¿a quién le van a pagar un salario mínimo en ciertas regiones de Colombia a dos millones de pesos? Es muy difícil e irreal. Si uno flexibiliza y formaliza mucho más a la población colombiana, sobre todo en zonas rurales, a jóvenes", señaló en su momento el exministro Arias.

Según el representante, ahora electo como senador de la república, el condenado por corrupción habría estado en la lista de opcionados para asesorar económicamente la campaña de la candidata Paloma Valencia, además de proponer ideas que irían contra las garantías laborales de los trabajadores.

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“Ahora parece ser, va a ser el asesor económico de la candidatura presidencial del Centro Democrático de Paloma Valencia. Y también está un señor que dicen que es la cabeza de lista a Cámara del Centro Democrático y obviamente el expresidente Álvaro Uribe. Miren lo que dice, que quieren flexibilizar todo el tema del contrato laboral, que van a acabar el piso del salario mínimo, que lo quieren acabar, que van a hacer un salario mínimo diferencial, porque en algunas regiones dos millones de pesos para un trabajador es mucho”, denunció Ávila en su momento.