Colombia

La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece más de 12.800 vacantes en Colombia y Canadá para 2026: así puede participar

Las propuestas laborales contemplan acceso igualitario, acompañamiento personalizado y alternativas remotas adaptadas a quienes requieren flexibilidad

Guardar
Bogotá, Antioquia, Meta y Risaralda
Bogotá, Antioquia, Meta y Risaralda concentran la mayor cantidad de oportunidades laborales ofrecidas por el Sena este año - crédito Johan Largo/Infobae

La Agencia Pública de Empleo del Sena inició el 2026 con una amplia oferta de 12.802 vacantes laborales, disponibles tanto en Colombia como en el exterior. Entre las oportunidades internacionales, destacan varias plazas en Canadá, en las provincias de Ontario y Quebec, lo que amplía el horizonte para quienes buscan nuevos retos profesionales fuera del país.

En todo el territorio colombiano, la Agencia Pública de Empleo del Sena reporta 12.764 vacantes activas distribuidas en los principales departamentos y ciudades. Bogotá D.C. lidera con 4.557 ofertas, seguida por Antioquia con 1.283, Meta con 910 y Risaralda con 710.

Departamentos como Cundinamarca, Huila, Casanare y Valle del Cauca también presentan una alta disponibilidad de empleos, mientras que regiones como Amazonas, Guaviare, Vichada y San Andrés y Providencia aportan oportunidades en menor número, reflejando una cobertura nacional diversa y descentralizada.

La red de vacantes abarca
La red de vacantes abarca desde Bogotá hasta Quebec, permitiendo acceder a trabajo formal y acompañamiento en el proceso de selección - crédito Sena

De las más de 12.000 ofertas de empleo, destacan las siguientes:

  • Ocupaciones de dirección y gerencia:
    • Directores y gerentes generales de servicios y procesos de negocio
  • Finanzas y administración, ciencias naturales, aplicadas y relacionadas:
    • Gerentes Financieros
    • Gerentes de Talento Humano
    • Contadores
    • Analistas, asesores y agentes de mercado financiero
    • Profesionales de Talento Humano
    • Profesionales y analistas de gestión y organización
    • Supervisores de empleados de apoyo administrativo
    • Jefes y supervisores de entidades financieras
    • Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución
    • Asistentes administrativos
    • Técnicos en archivística
    • Asistentes contables
    • Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
    • Evaluadores, ajustadores, analistas y liquidadores de seguros
    • Agentes de aduana
    • Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
    • Secretarios
    • Auxiliares contables, de tesorería y financieros
    • Auxiliares de nómina y prestaciones
    • Auxiliares administrativos
    • Auxiliares de aduana
    • Auxiliares de información y servicio al cliente
    • Auxiliares de estadística y encuestadores
    • Carteros y mensajeros
    • Auxiliares de almacén
    • Auxiliares de compras e inventarios
  • Salud:
    • Médicos especialistas
    • Fisioterapeutas
    • Enfermeros
    • Psicólogos
    • Profesionales de la salud, la higiene laboral y ambiental
    • Regentes de farmacia
    • Auxiliares en enfermería
  • Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión:
    • Profesores e instructores de formación para el trabajo
    • Trabajadores sociales y consultores de familia
  • Arte, cultura, esparcimiento y deportes:
    • Profesionales en mercadeo y publicidad
    • Diseñadores gráficos
    • Ocupaciones técnicas relacionadas con museos y galerías
    • Técnicos en diseño y arte gráfico
    • Ocupaciones de asistencia en cine, televisión y artes escénicas
    • Productores de campo para cine y televisión
    • Diseñadores de interiores
    • Patronistas de productos de tela, cuero y piel
    • Artesanos, trabajos en metal
  • Ventas y servicios:
    • Gerentes de ventas, mercadeo y publicidad
    • Administradores y supervisores de comercio al por menor
    • Supervisores de aseo, mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles, otros establecimientos, área y vía pública
    • Supervisores de vigilantes
    • Vendedores de ventas técnicas
    • Representante de servicios especializados BPO
    • Administradores de comunidades virtuales
    • Coordinadores y productores de eventos y espectáculos
    • Chefs
    • Guías de turismo
    • Vendedores de ventas no técnicas
    • Vendedores de mostrador
    • Mercaderistas e impulsadores
    • Cajeros de comercio
    • Empleados de recepción hotelera
Canadá ofrece 29 plazas laborales
Canadá ofrece 29 plazas laborales a través del Sena para técnicos y profesionales colombianos en Ontario y Quebec - crédito Sena

En el ámbito internacional, el Sena facilita 29 vacantes en Canadá, específicamente en Ontario (20 plazas) y Quebec (nueve plazas), dirigidas a perfiles técnicos y profesionales dispuestos a emigrar bajo condiciones legales y acompañamiento institucional.

Para postularse, los interesados deben estar inscritos en la plataforma digital de la Agencia Pública de Empleo, disponible en https://ape.sena.edu.co/. El proceso exige la creación de un usuario y contraseña, el registro y actualización de la hoja de vida, la carga de los documentos de respaldo en formato PDF y la selección de las vacantes de interés.

La intermediación laboral que ofrece el Sena se realiza exclusivamente a través de su plataforma oficial, descartando el uso de correo electrónico para postulaciones. El sitio web permite a los usuarios buscar ofertas, actualizar su localización y mantenerse informados sobre el estado de sus postulaciones mediante chat, correo o teléfono institucional. El formato físico de la hoja de vida solo se recibe en ferias de empleo o convocatorias presenciales específicas.

Los pasos para registrarse, elegir
Los pasos para registrarse, elegir las vacantes y aprovechar los apoyos institucionales disponibles desde la plataforma digital oficial - crédito Sena

El proceso para aplicar a las vacantes es sencillo y accesible. Cualquier persona mayor de edad puede registrarse en la plataforma, ingresar su información académica, experiencia laboral, habilidades e idiomas, y adjuntar los documentos solicitados. Una vez completado el perfil, el usuario puede explorar las ofertas disponibles y postularse directamente desde el sistema, siempre verificando los requisitos de cada puesto antes de completar la aplicación. Para quienes buscan teletrabajo, basta con seleccionar la opción correspondiente en el buscador.

La Agencia Pública de Empleo aclaró que la selección y contratación final dependen de los empresarios que publican las vacantes. El Sena actúa como intermediario, facilitando el contacto entre empleadores y buscadores de empleo y promoviendo la transparencia de los procesos.

