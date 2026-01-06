Calendario de inscripciones Sena 2026: esta es la lista de cursos gratis técnicos y tecnólogos; así puede aplicar

El Sena lanza su oferta educativa gratuita 2026 en Colombia, con programas técnicos, tecnólogos y cursos cortos presenciales y virtuales - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene su compromiso de facilitar el acceso a la educación gratuita en Colombia, habilitando para 2026 una oferta educativa que abarca programas técnicos, tecnólogos y cursos cortos en modalidad presencial y virtual.

La entidad busca que más personas puedan iniciar o continuar su formación sin costos, adaptándose a diferentes necesidades y horarios. Es de mencionar que la lista de cursos incluye diversas áreas y todas las opciones estarán disponibles en la plataforma oficial, permitiendo filtrar por nivel, conocimiento y modalidad.

Fechas clave del calendario de inscripciones Sena 2026

De acuerdo con el cronograma publicado por el Sena, la primera convocatoria para inscripciones estará abierta entre el 15 y el 25 de enero de 2026. Esta etapa corresponde a la publicación de la oferta educativa y marca el inicio del proceso para quienes desean postularse a uno de los cupos disponibles.

El proceso solo se realiza a través del portal oficial, y la entidad advierte sobre posibles fraudes o intermediarios que pretendan cobrar por los trámites.

El ciclo académico del Sena en 2026 se dividirá en cuatro trimestres. El primer trimestre inicia el 29 de enero y finaliza el 14 de abril. El segundo trimestre va del 20 de abril al 6 de julio; el tercero, del 10 de julio al 23 de septiembre, y el cuarto, del 29 de septiembre al 12 de diciembre.

Entre cada periodo se establecen días de alistamiento para la organización interna de los grupos académicos. Las fechas pueden variar según el programa y la disponibilidad de cupos, por lo que se recomienda consultar la información actualizada en el portal institucional.

Para la modalidad presencial y a distancia, la primera convocatoria formal de inscripciones se extenderá del 29 de enero al 5 de febrero de 2026, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1-03865 de 2025.

La entidad prevé cuatro convocatorias presenciales y a distancia, además de cuatro virtuales a lo largo del año, ofreciendo alternativas para quienes buscan flexibilidad y acceso desde cualquier región.

Cursos técnicos y tecnólogos gratuitos, disponibles para toda Colombia

La oferta educativa del Sena abarca programas de formación técnica, tecnológica, operaria y auxiliar, con procesos de certificación en competencias laborales y cursos cortos de actualización. Entre los cursos más solicitados para 2026 figuran:

Carpintería, Carpintería de Aluminio, Carpintería Metálica

Catastro Multipropósito, Cervecería Artesanal, Chocolatería, Cocina

Comercialización de Alimentos, Decoración de espacios interiores

Desarrollo creativo de productos para la industria, Dibujo arquitectónico y mecánico

Apoyo administrativo en salud, Asesoría Comercial, Asistencia para la Inteligencia Empresarial

Barismo, Bisutería Artesanal, Ebanistería, Elaboración de Audiovisuales

Impresión Digital, Actividad Física, Agricultura de Precisión, Agroindustria Alimentaria

Análisis y desarrollo de Software, Animación 3D, Aplicación de procedimientos de laboratorio Químico

Estos cursos pueden ser consultados con sus requisitos y descripciones en la plataforma Betowa (antes Sofía Plus), que centraliza la gestión educativa del Sema. La modalidad virtual permanece abierta durante enero y la lista se actualiza periódicamente conforme a la disponibilidad de la entidad.

Los cursos del Sena, tanto presenciales como virtuales, están dirigidos a colombianos y extranjeros residentes con permiso en el país, y no exigen pago de matrícula, inscripción ni certificación. La institución mantiene su política de gratuidad y advierte que cualquier cobro por los trámites es irregular.

Procedimiento para inscribirse en los cursos del Sena en 2026

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma betowa.sena.edu.co. Los pasos son los siguientes:

1. Acceder a la sección “Nuestra oferta educativa” y seleccionar la modalidad deseada.

2. Filtrar los programas por nivel de formación y área de conocimiento.

3. Consultar los detalles del curso, incluidos requisitos, duración y lugar de formación.

4. Iniciar sesión o crear un usuario en la plataforma, validando el documento de identidad y completando el formulario de registro.

5. Seguir los pasos para formalizar la inscripción.

El Sena exige a los aspirantes contar con más de 14 años para la mayoría de programas, tener acceso a internet y un dispositivo funcional, además de conocimientos básicos en informática y disposición para el estudio autónomo.

Para quienes no tienen claridad sobre qué programa elegir, se encuentra disponible el Test de Orientación Vocacional IPO, una herramienta gratuita en línea que ayuda a identificar intereses y recomendaciones de formación.

Inclusión y acceso sin intermediarios

El Sena adaptó su oferta para garantizar el acceso a personas con discapacidad, especialmente en modalidad virtual. Todas las inscripciones y certificaciones permanecen libres de costo y la entidad refuerza su llamado a evitar intermediarios, recordando la línea gratuita en Bogotá (601 7366060) y el número nacional 018000-910270 para resolver dudas.

La plataforma Betowa también concentra cursos cortos en inglés, contabilidad, finanzas, salud, prevención y seguridad en el trabajo, además de formación en telecomunicaciones, moda y herramientas digitales. Estas opciones permiten complementar el perfil laboral y se mantienen disponibles fuera de las convocatorias principales.