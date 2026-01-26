Japón abre convocatoria de becas para profesionales y estudiantes colombianos a través del Icetex: pasos y todo lo que necesita saber

Las becas para estudiar en universidades japonesas tienen una duración de 12 meses e incluyen cursos sobre cultura e idioma japonés - crédito Infobae

El Gobierno de Japón abrió una convocatoria dirigida a colombianos interesados en profundizar sus conocimientos en lengua, sociedad y cultura japonesa, así como a docentes de primaria y secundaria que deseen realizar investigaciones en el área educativa.

A través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (Mext), Japón ofrece estas becas como parte de su programa anual, y la postulación se gestiona por medio del sitio oficial del Icetex.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las becas para estudios sobre Japón tienen una duración de 12 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2026 y finalizando el 30 de septiembre de 2027. Los beneficiarios estudiarán en universidades japonesas designadas en diferentes ciudades del país asiático, donde podrán optar por cursos sobre Japón y cultura japonesa, o por un programa enfocado en el perfeccionamiento del idioma japonés, siempre complementado con asignaturas que abordan la sociedad y cultura local.

El Ministerio de Educación japonés asigna la universidad de destino según exámenes y perfil del candidato, y exige dominio del japonés - crédito Johan Largo/Infobae

Los cursos incluyen tanto teoría como prácticas, y en ocasiones permiten la inscripción en materias relacionadas con la carrera original del estudiante. El Ministerio de Educación japonés determina la universidad de destino según el nivel de dominio del idioma japonés, los resultados de los exámenes y el perfil académico del candidato.

La universidad puede contactar directamente a los postulantes para consultas durante el proceso, y una vez asignada la institución, no se admitirán objeciones. Si la universidad no se define antes del 14 de agosto de 2026, la beca no podrá otorgarse. Las clases y actividades se desarrollarán íntegramente en japonés, por lo que se exige a los aspirantes revisar el nivel de competencia lingüística requerido por cada institución, disponible en la guía Course Guide of Japanese Studies Program publicada por el MEXT.

Al concluir el programa, el becario obtiene un certificado expedido por la universidad japonesa. Este curso no otorga título universitario, por lo que el estudiante debe regresar a Colombia para retomar sus estudios de pregrado. El incumplimiento de esta condición puede derivar en la devolución total de los fondos recibidos, salvo que el estudiante continúe su formación mediante esquemas de doble titulación o programas conjuntos entre universidades asociadas.

Los beneficiarios obtienen un certificado al finalizar el programa, pero deben regresar a Colombia para continuar sus estudios - crédito Johan Largo/Infobae

La beca cubre la matrícula del programa, incluyendo los costos de exámenes de admisión, inscripción y cuotas académicas, así como un estipendio mensual de 117.000 yenes (aproximadamente USD 780, sujeto a variaciones y a incrementos de 2.000 o 3.000 yenes según la región).

También se incluyen tiquetes internacionales de ida y regreso en clase económica entre Colombia y Japón, con itinerarios establecidos por el Mext. No se permiten modificaciones posteriores y, en caso de abandonar el programa antes de concluir el periodo, el retorno no será financiado. Otros gastos, como vuelos domésticos y tarifas aeroportuarias, deberán ser cubiertos por el beneficiario.

De manera paralela, el Mext ofrece becas para docentes colombianos de primaria y secundaria que deseen realizar investigaciones educativas en Japón. Estas becas inician el 1 de octubre de 2026 y se extienden por 18 meses, hasta el 31 de marzo de 2028. Los programas incluyen áreas como administración escolar, métodos de enseñanza, investigación en campos específicos y prácticas en instituciones educativas japonesas. Los cursos pueden ser dictados en inglés o japonés, según la universidad.

Los docentes seleccionados deben confirmar el área de estudio y el nivel de idioma requerido en la guía Course Guide of Teacher Training Program. Quienes no cuenten con el nivel suficiente de japonés realizarán cursos intensivos durante los primeros seis meses. Al finalizar, los becarios recibirán un certificado, pero no podrán inscribirse en maestrías o doctorados en Japón durante ni después del programa. Es obligatorio regresar a Colombia y reincorporarse a la docencia, de lo contrario, se exigirá la devolución de los fondos otorgados.

Las becas de Japón cubren matrícula, examen, estipendio mensual y tiquetes internacionales, excluyendo vuelos domésticos y otros gastos - crédito Icetex

El apoyo económico contempla la matrícula, un estipendio mensual de 143.000 yenes (cerca de USD 950, ajustable anualmente), y tiquetes internacionales de ida y regreso, bajo las mismas restricciones logísticas de los programas para estudiantes. No se financiarán otros conceptos ni gastos personales.

La Embajada del Japón en Colombia coordina el proceso de selección, que incluye exámenes escritos presenciales en Bogotá y entrevistas para los aspirantes con mejores resultados. Tener un cierto nivel de competencia en japonés es requisito para avanzar en la selección.

Los candidatos recomendados por la comisión nacional serán evaluados por el Mext, que determinará la asignación final de la beca y la universidad de destino. Las decisiones sobre la universidad asignada son inapelables y, si no se concreta la admisión antes del 14 de agosto de 2026, la beca se cancelará.

Las convocatorias para estudiantes y docentes están actualmente abiertas, con fechas de cierre específicas para cada modalidad. La información detallada de los requisitos, los folletos de cursos y el acceso a los formularios de aplicación están disponibles en la página web del Mext y en el portal del Icetex.