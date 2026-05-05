Bogotá quedó por fuera de las decisiones del Regiotram y estalla choque con el Gobierno Petro: “Nos toma por sorpresa”

La expedición del Conpes 4190 marcó un cambio en la financiación del Regiotram del Norte y dejó a Bogotá fuera del esquema de aportes - crédito Gobernación de Cundinamarca

La exclusión de Bogotá del proyecto Regiotram del Norte abrió un nuevo frente de tensión entre la Administración distrital y el Gobierno nacional de Gustavo Petro. La decisión quedó consignada en el documento Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4190, expedido a comienzos de mayo, que redefinió la estructura financiera de la iniciativa férrea y modifica acuerdos previos.

Desde la Alcaldía de Bogotá, la reacción no tardó y Miguel Silva Moyano, secretario general, expresó sorpresa y preocupación por lo que calificó como una determinación adoptada sin participación del distrito. El funcionario cuestionó la forma en que se tomó la medida y advirtió efectos sobre la articulación institucional.

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El pronunciamiento se registró a través de la red social X, donde el secretario general fijó la postura oficial. En su mensaje, señaló que la ciudad quedó por fuera del esquema de cofinanciación del proyecto y que ningún equipo técnico de la administración distrital participó en la discusión.

Reacción de la Alcaldía de Bogotá ante la decisión del Gobierno Petro

“Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno Nacional @petrogustavo en el que se excluye a #Bogotá del proyecto Regiotram del Norte. Ningún equipo de la Alcaldía de @Bogota fue consultado (sic)”, escribió Silva. En la misma línea, agregó que la solución a las dificultades técnicas identificadas no pasa por apartar a la capital del proceso.

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Desde la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano expresó sorpresa por el Conpes del Gobierno nacional decisión que, según dijo, no contó con participación del Distrito - crédito @msilvamoyano/Instagram

El funcionario insistió en que el distrito mantuvo disposición para aportar recursos. Recordó que la ciudad contempló una contribución de 2,3 billones de pesos, acompañada de solicitudes para ajustar aspectos técnicos del proyecto: “La manera de resolver las falencias técnicas (…) no es excluyendo a Bogotá sino trabajando de manera armónica”.

Silva también cuestionó la rapidez en la expedición del documento, por lo que a su juicio, una decisión tomada sin mayor discusión puede elevar los riesgos del proyecto: “Expedir un CONPES a las carreras no acelera el proyecto sino que aumenta sus riesgos (sic).

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El funcionario del distrito indicó que sostendrá una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para abordar este tema, con especial atención a lo que considera una determinación arbitraria adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Miguel Silva aseguró que ningún equipo técnico de la administración distrital intervino en la discusión del documento - crédito @MSilvaMoyano/X

Cambios clave en la financiación del Regiotram del Norte

El documento en cuestión introduce un cambio sustancial en la financiación del Regiotram del Norte; con la exclusión de Bogotá, el Gobierno nacional asume cerca del 82% de los costos de la obra. Esta modificación altera la hoja de ruta definida en políticas anteriores y concentra la responsabilidad en la Nación.

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Además de la redistribución de recursos, el texto modifica lineamientos establecidos en documentos previos. La nueva versión redefine criterios técnicos y financieros, lo que impacta la planeación del sistema férreo que busca conectar a la capital con municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

El Regiotram del Norte es un sistema férreo eléctrico de 49 kilómetros que busca conectar Bogotá con municipios previamente mencionados y su entrada en operación se proyecta para 2034. El esquema financiero contempla aportes de vigencias futuras entre 2026 y 2040, con desembolsos de la Nación concentrados en la fase de construcción y recursos de Cundinamarca a lo largo de todo el periodo.

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El Gobierno de Petro asumirá cerca del 82% de los costos de la obra de Regiotram, lo que redefine el equilibrio financiero - crédito Jesús Aviles/Infobae

Según lo definido en el nuevo Conpes, el proyecto se desarrollará en dos etapas: una fase preoperativa —que incluye preconstrucción y obras desde 2027— y una fase operativa, prevista para iniciar en 2034. El modelo busca asegurar el cierre financiero de una obra de alta complejidad técnica y alto costo de inversión.

Por el momento, el debate sobre las decisiones que se tomaron para este proyecto se mantiene abierto. Mientras desde la Gobernación se insiste en la necesidad de cumplir cronogramas y garantizar la financiación, desde Bogotá se recalca la importancia de ajustar aspectos técnicos del trazado urbano para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo en medio de una decisión en la que dejaron a la ciudad por fuera.

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