Invima ordenó el retiro inmediato de estas fórmulas infantiles por presencia de toxina bacteriana

El Invima ordena el retiro de 31 lotes de fórmulas infantiles Alula Gold por riesgo de cereulida en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades sanitarias de Colombia tomaron medidas urgentes al detectar la presencia de una toxina peligrosa en varias fórmulas infantiles distribuidas en el país.

La alerta nacional, emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), responde a la confirmación de que ciertos lotes de productos contenían cereulida, un compuesto tóxico vinculado a la bacteria Bacillus cereus.

La notificación llegó a través de sistemas internacionales de vigilancia, como la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (Infosan) y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff). A partir de este aviso, el Invima activó de inmediato protocolos preventivos.

Las fórmulas afectadas forman parte de las líneas Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort, en presentaciones de 200, 400, 800 y 900 gramos. Estos productos, según detalló la entidad, contienen ácido araquidónico (ARA), un omega-6 común en la nutrición infantil, que habría sido contaminado en ciertos lotes.

La alerta sanitaria del Invima afecta fórmulas infantiles Alula Gold Premium y Comfort, que contienen un ingrediente contaminado con cereulida - crédito Invima

Un total de 31 lotes específicos fueron incluidos en la advertencia oficial. Entre ellos figuran los números 8000003300, 8000003378, 8000003275, 8000003345, 8000003194 y 8000003605, correspondientes a diferentes etapas de alimentación para niños y niñas.

El Invima aclaró que la restricción se limita exclusivamente a los lotes identificados, sin afectar la totalidad de los productos de la marca.

El importador Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. inició voluntariamente el retiro de los lotes señalados. El organismo regulador enfatizó que “estos productos no deben ser consumidos bajo ninguna circunstancia”, advirtiendo sobre el riesgo sanitario que implica la presencia de cereulida.

La autoridad sanitaria instó a la población a abstenerse de comprar los productos incluidos en la lista y recomendó a quienes ya los tengan en su poder suspender su uso de inmediato y notificar la situación a las autoridades locales de salud.

La toxina cereulida, asociada a la bacteria Bacillus cereus, se identificó en el ácido araquidónico utilizado en las fórmulas retiradas - crédito Invima

Paralelamente, el Invima solicitó a distribuidores y comercializadores no vender ni distribuir los lotes implicados. La entidad advirtió que la presencia de estos productos en establecimientos podría derivar en la aplicación de medidas de seguridad sanitaria.

En su comunicado, el Invima pidió a las secretarías de salud de todos los niveles intensificar las labores de inspección y control, así como buscar activamente los productos afectados en tiendas y almacenes. Además, llamó a difundir la alerta sanitaria por todos los canales institucionales disponibles.

Para mantenerse informados sobre nuevos avisos relacionados con alimentos y bebidas, la entidad recomendó a la ciudadanía consultar de manera regular su plataforma de alertas y redes sociales.

La alerta permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras se desarrollan las acciones de control y retiro de los lotes comprometidos.

El Invima aclaró si la leche en polvo Nan Alfamino, contaminada con una toxina, se comercializa en Colombia

La confirmación de que NAN Alfamino no representa riesgo para la salud pública en Colombia llegó tras una exhaustiva revisión de las autoridades sanitarias. El Invima descartó la presencia del lote señalado internacionalmente por contaminación con toxina cereulida, lo que tranquiliza a los consumidores locales.

La leche Nan Alfamino no se comercializa en Colombia - crédito Nestlé México

Desde el organismo se aclaró que la notificación internacional apuntaba a la presentación en polvo de NAN Alfamino de 400 gramos, identificada con el lote 52660017Y2.

Esa partida fue elaborada por Nestlé de Colombia S.A. con destino a mercados extranjeros, pero no ingresó al país ni fue distribuida a través de canales autorizados.

La revisión incluyó inspección de puntos de venta, supermercados y farmacias. Según el Invima, no se detectó ningún paquete de ese lote en el territorio nacional, por lo que no existe fundamento para ordenar el retiro del producto.

La compañía responsable, Nestlé de Colombia S.A., informó que hasta la fecha no han recibido reportes, quejas ni alertas clínicas de consumidores o profesionales de la salud en Colombia. La autoridad sanitaria insistió en que no hay evidencia de circulación del producto afectado en el país.

La vigilancia se mantiene activa, pero, por el momento, la entidad aseguró que los consumidores pueden estar tranquilos respecto a la seguridad de este alimento en el mercado local.