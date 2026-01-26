Colombia

Indignación en redes sociales por ‘influencer’ que genera incomodidad en pasajeros de Transmilenio en Bogotá

El contenido del hombre se basa en liberar sustancias con olores desagradables en el transporte público para grabar la reacción de los pasajeros

Guardar
El hombre tiene varios videos realizando la misma acción en el transporte público - crédito Colombia Oscura / X

El creciente malestar ciudadano en Bogotá quedó en evidencia tras la circulación de videos en redes sociales que muestran a un joven creador de contenido realizando acciones que han sido calificadas por muchos como una falta grave contra la convivencia.

La polémica se inició cuando usuarios de plataformas como TikTok comenzaron a compartir imágenes donde el influencer @alextonjj10 libera sustancias de olor desagradable dentro de buses del sistema de transporte masivo, generando incomodidad y preocupación entre los pasajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de personas manifestaron su rechazo a través de distintas plataformas, señalando que lo ocurrido va mucho más allá de una simple broma.

Para varios ciudadanos, el uso de químicos de origen desconocido en espacios cerrados y con ventilación limitada constituye un riesgo innecesario, especialmente para adultos mayores, menores y personas con problemas respiratorios.

Un viaje normal en Transmilenio se convierte en una pesadilla olfativa cuando alguien rocía un líquido con un olor nauseabundo - crédito Colombia Oscura / X

Además de la indignación generalizada, el episodio reabrió el debate sobre los límites del entretenimiento digital. Muchos cuestionaron que la búsqueda de popularidad y visualizaciones en redes sociales pueda estar por encima del respeto a los demás. “Lo absurdo es que tenga tantos seguidores”, expresó un usuario en la red social X, reflejando el sentimiento de frustración ante este tipo de contenidos virales.

El caso ha puesto en el centro de la conversación la responsabilidad que tienen los creadores de contenido frente a su audiencia y la sociedad.

Varios internautas recordaron que estas acciones podrían constituir una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El artículo 146, establece como comportamientos sancionables en los sistemas de transporte masivo el agredir, empujar o irrespetar a otras personas al ingresar, permanecer o salir del transporte público.

Además aplica introducir sustancias o elementos que representen un riesgo para la salud de tripulantes y pasajeros. También incluye como falta el perturbar la tranquilidad de los ocupantes con actos molestos, sanciones que pueden traducirse en amonestaciones o multas.

Al parecer el hombre también realiza estos hechos en otros espacios concurridos - crédito Colombia Oscura / X

Por su parte, TransMilenio, fue mencionado en numerosas denuncias dirigidas tanto a sus directivas como a la Policía Metropolitana de Bogotá. Diversos sectores han solicitado que se investigue el incidente utilizando las cámaras de seguridad instaladas en los buses, con el objetivo de identificar al responsable e imponer las sanciones correspondientes.

Un usuario comentó que a pesar de las reiteradas denuncias, las autoridades no han actuado: “Hace varios días realicé la denuncia por medio de las redes a @TransMilenio, pero como suele ser habitual en ellos les valió gorro”.

La viralización de los videos, en vez de provocar admiración, evidenció el cansancio social ante creadores que priorizan la fama digital sobre la responsabilidad social. Como señaló uno de los comentarios: “Hagámonos un favor y denunciemos la cuenta para que se la cierren por chistoso”. El joven involucrado, al notar el volumen de críticas, optó por poner como privada su cuenta de TikTok, aunque varios usuarios aseguran que ya tenía una colección de videos similares.

Frases como “Ese imbécil solo se merece un cachetadon, malparido fastidiando la gente, como si no fuera suficiente tener que sobrevivir a Bogotá y sus males, llega este cabron a joder con bromas estúpidas” circularon ampliamente, evidenciando la irritación y el hartazgo que el comportamiento del influencer generó en la población.

Actualmente, el hombre tiene su
Actualmente, el hombre tiene su cuenta privada tras la cantidad de reclamos que recibió - crédito captura de pantalla / TikTok

La identidad del hombre involucrado permanece desconocida, y no se ha confirmado si enfrentará sanciones. Hace un par de semanas un caso similar ocurrió en Bogotá cuando un hombre publicó un video manifestando su intención de salir a robar; tras disculparse alegando que se trataba de contenido humorístico, la Policía de Bogotá logró identificarlo, verificó que tenía antecedentes por hurto y fue capturado posteriormente.

La controversia deja abierta una discusión sobre el alcance de la libertad de expresión en internet y la obligación de los usuarios de respetar normas básicas de convivencia. Mientras continúan las investigaciones para identificar al responsable, el caso sirve como recordatorio de los riesgos que implica trivializar la vida cotidiana de los demás en nombre del entretenimiento viral.

Temas Relacionados

TransmilenioInfluencerContenido para redesOlores desagradables en busesDenuncia viralPolicía de BogotáTikTokColombia-Noticias

Más Noticias

Canciller Rosa Villavicencio ya tiene “luz verde” para acompañar a Gustavo Petro en cumbre con Donald Trump: esto es lo que se sabe

La ministra de Relaciones Exteriores, a la que antes de renunciar a su visa americana el Gobierno de Estados Unidos se la revocó por los conocidos actos al margen de la Asamblea de Naciones Unidas, será una de las integrantes de la comitiva que esté junto con el jefe de Estado colombiano en la Casa Blanca

Canciller Rosa Villavicencio ya tiene

Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento económico a 8.000 médicos internos en Colombia: de qué se trata

El apoyo económico será girado sin intermediarios, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, y se destinará a quienes realizan el internado rotatorio obligatorio en hospitales y clínicas

Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento

Revelan chats entre José Félix Lafaurie y Álvaro Uribe que reflejarían división interna en el Centro Democrático: “Usan su nombre”

La divulgación de mensajes entre el presidente de Fedegán y el exmandatario mostró desacuerdos sobre la forma en la que se eligió la candidatura presidencial y evidenció rupturas en la colectividad

Revelan chats entre José Félix

Colombiana con 8 meses de embarazo fue deportada por Estados Unidos: estuvo retenida en una prisión durante varios días

Las autoridades migratorias estadounidenses hicieron efectiva la expulsión a pesar de los argumentos médicos y legales, mientras la defensa denunció diferencias en el trato respecto a su familia y alertó sobre riesgos para su salud y la del bebé

Colombiana con 8 meses de

La cadena de $25 millones que le iban a robar a Nicolás Alcocer Petro en España no es su único “lujo”: este es el derroche en redes del hijo del Presidente

Las reacciones en plataformas digitales han resaltado inconformidades respecto a los privilegios y la brecha social, luego de que un ladrón sustrajera una cadena de alto valor al hijo del mandatario en Madrid

La cadena de $25 millones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

Deportes

Atlético Nacional es el mejor

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

Él es Christian González, el primer colombiano en la historia que jugará el Super Bowl

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder y Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia