Colombia

Gobierno Petro le estaría buscando reemplazo al titular de Justicia Andrés Idárraga: hay roces entre ministros

Andrés Idárraga, actual jefe de esa cartera, recientemente denunció que está siendo víctima de un supuesto espionaje

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, en medio de la controversia por las denuncias sobre presuntos seguimientos ilegales- Crédito Mariano Vimos COlprensa

La posibilidad de un relevo en el Ministerio de Justicia habría tomado fuerza, pues en la Casa de Nariño se estaría buscando activamente el nombre de una persona para ocupar ese cargo, actualmente bajo la responsabilidad de Andrés Idárraga.

Voceros consultados por El Tiempo aseguran que, aunque no hay una decisión oficial, dos altos funcionarios habrían iniciado gestiones para identificar un perfil adecuado para el ministerio.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia
Andrés Idárraga, ministro de Justicia - crédito archivo Mariano Vimos

Fuentes cercanas al proceso afirman que Idárraga fue fundamental para facilitar conversaciones y reducir la tensión con el gobierno de Donald Trump. Además, su intervención permitió acuerdos sobre normativas contra el fentanilo, un tema que ha sido prioritario en los diálogos con Washington.

Según la Presidencia, la gestión de estas conversaciones se atribuyó a Armando Benedetti, ministro del Interior, aunque otros actores en el Gobierno consideran que Idárraga fue determinante como canal con funcionarios estadounidenses, especialmente de cara a una próxima reunión entre Trump y el presidente Gustavo Petro.

La situación interna se complicó luego de que Idárraga denunciara seguimientos e interceptaciones dentro del Ejecutivo.

De acuerdo con El Tiempo, las acusaciones señalaban a la cartera de Defensa, en poder de Pedro Sánchez, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), liderada por Augusto Rodríguez.

El ministro Sánchez, quien también mantiene vínculos relevantes con Estados Unidos, presentó un dosier al presidente Petro en el que se argumenta que Idárraga habría sido víctima de información inexacta. Frente a las denuncias, El Tiempo reveló que el mandatario pidió una reunión entre Idárraga y Rodríguez para esclarecer los hechos, aunque este encuentro aún no ha ocurrido.

El citado medio informó acerca de presuntas presiones por parte del ministro de Justicia para cambiar el depositario de un narcobién relacionado con Andrés Mauricio Vélez, alias Fortuna.

Según el propio Idárraga, explicó a Petro que el mencionado capo había entregado información sobre un posible atentado en contra del presidente. Además, negó cualquier solicitud de cuotas burocráticas en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), insistiendo en sus señalamientos sobre seguimientos provenientes del Ministerio de Defensa.

Ministro de Justicia e Inpec
Ministro de Justicia e Inpec - crédito Colprensa

El ambiente en el Ejecutivo se ha visto alterado por las recientes acusaciones de Rodríguez que relacionan a Idárraga con una supuesta influencia para que fuera citado a audiencia de imputación por omisión en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aunque la Fiscalía General de la Nación revirtió la decisión y la esposa de Idárraga renunció, según El Tiempo, la tensión persiste en el entorno del gobierno.

Denuncia de Andrés Idárraga

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció públicamente mediante un video en la red social X una serie de hechos graves relacionados con la violación de su privacidad y la de su familia.

Según Idárraga, su teléfono fue infiltrado de manera ilegal en más de 8.700 ocasiones entre agosto y noviembre de 2025, lo que permitió a los responsables activar la cámara y el micrófono de su dispositivo sin autorización.

En total, sustrajeron al menos 2.3 gigabytes de información privada, incluidos documentos vinculados a denuncias anticorrupción.

De acuerdo con el ministro, estos hechos habrían sido llevados a cabo por funcionarios estatales, bajo orden del Ministerio de Defensa, con el uso de recursos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército.

Idárraga señaló que la intención era perseguirlo a él y a su familia, así como identificar las fuentes que le proporcionaban información para exponer escándalos de corrupción dentro del sector defensa.

crédito @Aidarragaf/X

Ante la gravedad de la situación, Idárraga presentó una denuncia penal por la violación de su privacidad y los ataques contra su entorno familiar, tanto en la Fiscalía General como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En sus declaraciones, insistió en que estos hechos forman parte de una persecución por su labor en la lucha contra la corrupción y pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales.

