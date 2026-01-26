Él es Lester Toledo, el consultor señalado de causar la ruptura de María Fernanda Cabal con el Centro Democrático: “Adulteró los resultados”

El consultor político, con experiencia en campañas regionales y reconocido internacionalmente, fue mencionado como uno de los elementos centrales de controversia en el CD - crédito Montaje Infobae

Lester Toledo, consultor político venezolano, se encuentra en el centro de la controversia tras ser señalado por la senadora María Fernanda Cabal y el empresario José Félix Lafaurie como uno de los responsables de la crisis interna en el Centro Democrático.

Todo inició por la carta donde ambos expresaron su decisión de apartarse de la colectividad, mencionaron su influencia y papel dentro de la estrategia partidista.

En la carta de renuncia al Centro Democrático, María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie señalaron a Lester Toledo como actor central en presuntas irregularidades durante el proceso de selección interna.

Según Lafaurie, Toledo intervino en la campaña de Miguel Uribe Turbay y, posteriormente en la Uribe Londoño. El estratega habría también influido en la elección de Paloma Valencia como candidata oficial del partido, organizando un procedimiento que consideraron carente de garantías y transparencia.

La misiva afirmó que los resultados estuvieron “adulterados con la evidente participación de Lester Toledo”, junto a otros dirigentes.

Esta es la trayectoria de Lester Toledo, activista en el ámbito de la consultoría política

Toledo nació en Maracaibo el 15 de enero de 1983. Egresado en Derecho, se consolidó como activista y figura relevante en el ámbito de la consultoría política.

Desde sus inicios, ha liderado proyectos de organización territorial y control electoral, sumando experiencia en campañas desarrolladas en España y distintos países latinoamericanos.

Su trayectoria lo condujo a formar parte de asociaciones como la Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop), la International Association of Political Consultants (Iapc) y el MPR Group, donde ejerce labores académicas y de formación.

En Venezuela, Toledo fue miembro fundador del partido Voluntad Popular y se desempeñó como diputado en el Consejo Legislativo del estado Zulia.

Posteriormente, asumió la dirección de Salto Angel Consulting, firma reconocida con múltiples galardones internacionales por su trabajo en campañas de despliegue territorial y consultoría electoral.

Su asesoría en el Centro Democrático suscitó debates internos que, según Cabal y Lafaurie, profundizaron divisiones en la organización política.

La presencia de Toledo en escenarios de alta competencia política y su capacidad para influir en estrategias electorales lo han convertido en un referente regional, aunque su figura sigue generando opiniones encontradas en el entorno partidista colombiano.

Esto dijo Paloma Valencia sobre Lester Toledo: “Lo he visto pocas veces”

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, aclaró en entrevista con Blu Radio su relación con el consultor venezolano Lester Toledo, tras los recientes señalamientos sobre supuestas alianzas y apoyos en el proceso interno del partido.

La dirigente aseguró: “A mí me sorprende mucho que Lester Toledo me esté apoyando, lo he visto pocas veces en mi vida, la única conversación que tuve fue en el velorio de Miguel Uribe Turbay, asesinado en este tremendo proceso”.

Según Valencia, en ese encuentro intercambiaron impresiones sobre el crimen, y le manifestó a Toledo su convicción de que el asesinato tuvo vínculos con la Segunda Marquetalia y que “lo habían mandado a matar desde Venezuela”.

Valencia rechazó versiones que la relacionan con una supuesta confabulación para beneficiarla en la consulta interna. “Ahora resulta que un poco de gente que no estaba conmigo, ahora estaba confabulada para hacerme ganar”, afirmó, al referirse a especulaciones sobre el respaldo de sectores ajenos a su campaña.

La candidata insistió en la necesidad de superar diferencias y concentrar los esfuerzos en los retos del país.

“Yo sinceramente creo aquí no podemos seguir perdiendo el tiempo en unas cosas que son las necesidades de Colombia”, sostuvo durante la entrevista. Valencia enfatizó que la prioridad debe ser consolidar la unidad dentro del Centro Democrático para enfrentar la coyuntura política actual.

“Hoy hay una candidata del partido y lo que debemos hacer es unirnos para derrotar una izquierda que puede destruir nuestra país y acabar con la democracia”, concluyó.

La candidata oficial del Centro Democrático subrayó que el enfoque debe estar en los desafíos nacionales a favor de Colombia y no en disputas internas.