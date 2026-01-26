Confirman la fecha de inicio de las obras del corredor de la Séptima en Bogotá: el primer tramo irá de la calle 99 a la 200

El proyecto contempla un desarrollo escalonado en tres grupos, con avances diferenciados en los costados oriental y occidental de la Carrera Séptima - crédito Google Maps

En la tarde del lunes 26 de enero del 2026, la Alcaldía de Bogotá confirmó que la construcción del corredor carrera Séptima iniciará en el primer trimestre del año, abarcando el tramo comprendido entre las calles 99 y 200.

El director general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, precisó que las obras del primer grupo comenzarán en febrero. “Es muy importante aclarar que es de la 99 a la calle 200. Es el tramo tres, que está dividido en tres grupos”, explicó el funcionario, añadiendo que el primer grupo irá de la calle 99 a la 127, el segundo de la 127 a la 183 y el tercero de la 183 a la 200.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las intervenciones tendrán un desarrollo escalonado. El primer grupo inicia a mediados de febrero, cubriendo el trayecto de la calle 99 a la 127. Se espera que el segundo grupo arranque en marzo, seguido del tercer grupo en junio.

Cada segmento avanzará por frentes diferenciados: en el costado oriental, los trabajos abarcarán de la 99 a la 106, mientras que en el costado occidental, la ejecución irá desde la 116 hacia el norte. La finalización total del corredor está proyectada para 2029, una vez se obtuvieron los permisos y se cumplió el proceso de socialización con la comunidad, que incluyó más de 80 reuniones para resolver inquietudes sobre movilidad e impacto local.

El primer grupo de obras del corredor carrera Séptima, a cargo del Consorcio Vial Norte, arrancará en febrero y cubrirá el tramo entre las calles 99 y 127 - crédito Google Maps

En cuanto al tramo entre la calle 24 y la 99, Molano indicó que el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó mantenerlo suspendido hasta que se entregue el metro de Bogotá. La proyección es que su construcción podría iniciar en 2028, luego de evaluar los efectos combinados de ambos proyectos en la movilidad del centro de la ciudad.

Por su parte, la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que el corredor permitirá reducir los tiempos de desplazamiento en transporte público de 65 a 25 minutos, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por este eje vial.

“El nuevo corredor de la carrera séptima es una buena noticia para la ciudad y especialmente para nuestros usuarios. Se hará una intervención integral que reducirá los tiempos de viaje y mejorará la experiencia de los peatones, además de sumar casi doce kilómetros de cicloruta”, afirmó Ortiz.

La gerente además agregó que la operación de buses será mayoritariamente eléctrica, con un patio portal en la calle 200 capaz de albergar hasta 151 buses biarticulados y padrones duales eléctricos. Se estima una reducción de emisiones contaminantes y ruido superior al 35%.

El corredor reducirá los tiempos de desplazamiento en transporte público de 65 a 25 minutos, beneficiando a miles de usuarios de TransMilenio y promoviendo buses eléctricos - crédito Google Maps

El proyecto busca extender el sistema TransMilenio con buses 100% eléctricos a lo largo de la carrera Séptima, entre las calles 24 y 200, e incluye la construcción de 23 ecoestaciones, 24 kilómetros de ciclorruta con vegetación, 280.000 metros cuadrados de nuevo espacio público, 16 plazas-alamedas y un patio-portal eléctrico.

El inicio de las obras se produce tras una suspensión temporal anunciada en 2024 por el alcalde Galán, que advirtió que la ejecución simultánea de varias obras principales podría colapsar la movilidad capitalina. Igualmente, problemas judiciales desde 2023 ralentizaron el proceso, cuando un juez suspendió la licitación del primer tramo exigiendo ajustes de diseño para evitar que el corredor se convirtiera en una troncal tradicional de TransMilenio. Sumado a esto, el IDU debía concluir la planeación previa, resolver el manejo del arbolado, armonizar los diseños y asegurar la adquisición de predios necesarios.

Hasta el 18 de julio de 2025, el distrito había adquirido 330 de los 491 predios requeridos, quedando un faltante del 32,79 %. No obstante, el director del IDU anunció que ya se superó el requisito mínimo del 80% de los predios, lo que permitió autorizar el inicio de las obras.

Detalles de la obra vial

El Grupo 1, que será el primero en intervenirse, comprende el tramo entre las calles 100 y 127, con una longitud de 11,56 kilómetros, e incluye la intersección de la calle 127 y un desarrollo adicional de 9,95 kilómetros. Este frente está a cargo del Consorcio Vial Norte.

La entrada de maquinaria marcará el arranque de un proyecto que apuesta por menos contaminación y trayectos más cortos - crédito Google Maps

El Grupo 2, de la calle 127 a la 182, iniciaría en abril y aún se encuentra en labores de acueducto y adquisición de predios. El contrato fue adjudicado al Consorcio THC Corredor Verde 99, integrado por Termotécnica Coindustrial S.A.S., HB Estructuras Metálicas S.A.S. y Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S.

Por su parte, el Grupo 3, que abarca de la calle 183 a la 200 y la construcción del patio-portal, comenzará en marzo bajo responsabilidad del Consorcio CC-P 7MA L3, compuesto por Constructora Conconcreto S.A. Conconcreto Proyectos S.A.S., Autopista Sumapaz S.A.S. y Procopal S.A.

En materia de movilidad, las obras se iniciarán en frentes priorizados entre las calles 99 y 183, con labores como tratamientos técnicos al arbolado, traslado de redes y la construcción inicial del carril exclusivo de TransMilenio en el costado occidental, especialmente entre las calles 116 y 121.

De acuerdo con el distrito, a inicios de febrero se implementará un Plan de Manejo de Tránsito que contempla el cierre de un carril en el costado occidental entre las calles 116 y 121, manteniendo dos carriles en sentido norte-sur. De forma paralela, se cerrará un carril en el costado oriental entre las calles 99 y 110, conservando dos carriles en sentido sur-norte y el bicicarril existente.