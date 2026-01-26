Con participación de Daniel Quintero, se confirmó fecha en la que se inscribirá la consulta del Pacto Amplio: Roy Barreras entregó detalles

Se oficializó la participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio del exalcalde Daniel Quintero, junto a Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero - crédito Colprensa

La coalición del Pacto Amplio inscribirá el martes 27 de enero de 2026, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), su consulta interpartidista: un mecanismo que permitirá definir la candidatura única de esta corriente política para las próximas elecciones presidenciales. El anuncio fue hecho por Roy Barreras, que hará parte, que adelantó que el proceso incluirá una serie de debates públicos entre los aspirantes confirmados, entre los que hay sorpresa.

En el grupo confirmado por Barreras aparecen, además del senador Iván Cepeda, el exembajador Camilo Romero y él, en su condición de excongresista y exdiplomático, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero: pese a que existen serias dudas sobre su inhabilidad en este proceso, tras haber participado y perdido en la consulta del Pacto Histórico, el 26 de octubre. En su defensa, el exmandatario local ha indicado que, antes de la jornada, renunció a su aspiración.

En este comunicado se confirmó que la consulta del Pacto Amplio será inscrita ante el CNE el 27 de enero, con la presencia de Daniel Quintero - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La consulta progresista tiene una obligación histórica: mostrarles a los colombianos que el Cambio 2.0 es una realidad, que existe un compromiso firme con las reformas sociales que reclama el país y que, dentro del progresismo, hay diferencias legítimas entre los candidatos que se transmitirán de cara a la ciudadanía”, declaró Barreras, que dejó en claro que aún aguardan por la respuesta del exministro Juan Fernando Cristo.

Daniel Quintero insistirá en participar en la consulta progresista, aunque hay dudas sobre su legalidad

La figura de Quintero sin duda resalta entre los participantes, además, por el historial de acusaciones y controversias que rodearon su paso por la administración de Medellín. Durante su gestión, Quintero enfrentó investigaciones y procesos judiciales que generaron debate tanto en la opinión pública como en el ámbito político y, en la actualidad, afronta imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de Aguas Vivas.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero irá a juicio por el caso Aguas Vivas, tras radicarse el escrito de acusación por parte de la Fiscalía - crédito suministrada a Infobae - @Tyche78Tyche/X

Aunque el exalcalde ha sostenido que los señalamientos en su contra responden a intereses políticos, buscará en la consulta del Pacto Amplio una reivindicación de su imagen y la oportunidad de presentar su plataforma política directamente a los electores progresistas. Es válido destacar que, según sus participantes, la consulta no solo servirá para definir un nombre, sino para exponer ante el electorado las propuestas y diferencias programáticas de cada uno.

Es válido resaltar que, en el caso del exburgomaestre, ha sido la Registraduría Nacional del Estado Civil la que ha sostenido que la inscripción inicial de Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico quedó en firme. Por tal motivo y según la normativa electoral, participar en este proceso previa inhabilitó al candidato para presentarse nuevamente en otro proceso similar en el mismo ciclo electoral o por otra organización.

Las encuestas dan como gran favorito al senador Iván Cepeda, por lo que se daría por descontada su victoria en la consulta del Pacto Amplio - crédito REUTERS

¿Qué viene en la antesala de la consulta del Pacto Amplio? Esto se conoce

Barreras confirmó que, tras la inscripción oficial, se desarrollarán al menos dos o tres debates públicos entre los precandidatos. “Vamos a medirle aceite a nuestra consulta, confrontando propuestas, con respeto por las diferencias”, remarcó el candidato, que fue preciso en definir que la organización de estos encuentros busca ofrecer a los votantes una visión clara de las alternativas dentro del progresismo, en contraste -según él- con otras experiencias recientes.

“Les aseguro que nuestros debates serán mucho más emocionantes y mucho menos aburridos que el que protagonizaron los nueve candidatos de la consulta uribista. En la nuestra se debatirá el futuro, no el pasado“, destacó el expresidente del Congreso, en una clara crítica a la jornada que protagonizaron los miembros de La Gran Consulta por Colombia, que durante dos horas expusieron sus ideas en economía, seguridad, salud y otros asuntos de interés.

Junto a Quintero, la consulta contará con la presencia de Cepeda, senador reconocido por su trabajo en derechos humanos, y Romero, exgobernador de Nariño. Ambos han expresado su respaldo a la dinámica de la consulta y al compromiso de debatir abiertamente las propuestas ante la ciudadanía; y si Cristo da el sí, se cerraría definitivamente el grupo; en una posibilidad, según lo dispuesto, seguiría abierta para llevar a los ciudadanos otro perfil.