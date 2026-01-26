Colombia

Con participación de Daniel Quintero, se confirmó fecha en la que se inscribirá la consulta del Pacto Amplio: Roy Barreras entregó detalles

El proceso electoral, previsto para el domingo 8 de marzo, definirá cuál será el aspirante de los movimientos progresistas y de izquierda, en medio de los interrogantes sobre la presencia del acusado exalcalde de Medellín e incluso del aspirante oficialista Iván Cepeda, tras la consulta del 26 de octubre

Guardar
Se oficializó la participación en
Se oficializó la participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio del exalcalde Daniel Quintero, junto a Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero - crédito Colprensa

La coalición del Pacto Amplio inscribirá el martes 27 de enero de 2026, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), su consulta interpartidista: un mecanismo que permitirá definir la candidatura única de esta corriente política para las próximas elecciones presidenciales. El anuncio fue hecho por Roy Barreras, que hará parte, que adelantó que el proceso incluirá una serie de debates públicos entre los aspirantes confirmados, entre los que hay sorpresa.

En el grupo confirmado por Barreras aparecen, además del senador Iván Cepeda, el exembajador Camilo Romero y él, en su condición de excongresista y exdiplomático, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero: pese a que existen serias dudas sobre su inhabilidad en este proceso, tras haber participado y perdido en la consulta del Pacto Histórico, el 26 de octubre. En su defensa, el exmandatario local ha indicado que, antes de la jornada, renunció a su aspiración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este comunicado se confirmó
En este comunicado se confirmó que la consulta del Pacto Amplio será inscrita ante el CNE el 27 de enero, con la presencia de Daniel Quintero - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La consulta progresista tiene una obligación histórica: mostrarles a los colombianos que el Cambio 2.0 es una realidad, que existe un compromiso firme con las reformas sociales que reclama el país y que, dentro del progresismo, hay diferencias legítimas entre los candidatos que se transmitirán de cara a la ciudadanía”, declaró Barreras, que dejó en claro que aún aguardan por la respuesta del exministro Juan Fernando Cristo.

Daniel Quintero insistirá en participar en la consulta progresista, aunque hay dudas sobre su legalidad

La figura de Quintero sin duda resalta entre los participantes, además, por el historial de acusaciones y controversias que rodearon su paso por la administración de Medellín. Durante su gestión, Quintero enfrentó investigaciones y procesos judiciales que generaron debate tanto en la opinión pública como en el ámbito político y, en la actualidad, afronta imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de Aguas Vivas.

El exalcalde de Medellín Daniel
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero irá a juicio por el caso Aguas Vivas, tras radicarse el escrito de acusación por parte de la Fiscalía - crédito suministrada a Infobae - @Tyche78Tyche/X

Aunque el exalcalde ha sostenido que los señalamientos en su contra responden a intereses políticos, buscará en la consulta del Pacto Amplio una reivindicación de su imagen y la oportunidad de presentar su plataforma política directamente a los electores progresistas. Es válido destacar que, según sus participantes, la consulta no solo servirá para definir un nombre, sino para exponer ante el electorado las propuestas y diferencias programáticas de cada uno.

Es válido resaltar que, en el caso del exburgomaestre, ha sido la Registraduría Nacional del Estado Civil la que ha sostenido que la inscripción inicial de Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico quedó en firme. Por tal motivo y según la normativa electoral, participar en este proceso previa inhabilitó al candidato para presentarse nuevamente en otro proceso similar en el mismo ciclo electoral o por otra organización.

Las encuestas dan como gran
Las encuestas dan como gran favorito al senador Iván Cepeda, por lo que se daría por descontada su victoria en la consulta del Pacto Amplio - crédito REUTERS

¿Qué viene en la antesala de la consulta del Pacto Amplio? Esto se conoce

Barreras confirmó que, tras la inscripción oficial, se desarrollarán al menos dos o tres debates públicos entre los precandidatos. “Vamos a medirle aceite a nuestra consulta, confrontando propuestas, con respeto por las diferencias”, remarcó el candidato, que fue preciso en definir que la organización de estos encuentros busca ofrecer a los votantes una visión clara de las alternativas dentro del progresismo, en contraste -según él- con otras experiencias recientes.

“Les aseguro que nuestros debates serán mucho más emocionantes y mucho menos aburridos que el que protagonizaron los nueve candidatos de la consulta uribista. En la nuestra se debatirá el futuro, no el pasado“, destacó el expresidente del Congreso, en una clara crítica a la jornada que protagonizaron los miembros de La Gran Consulta por Colombia, que durante dos horas expusieron sus ideas en economía, seguridad, salud y otros asuntos de interés.

Junto a Quintero, la consulta contará con la presencia de Cepeda, senador reconocido por su trabajo en derechos humanos, y Romero, exgobernador de Nariño. Ambos han expresado su respaldo a la dinámica de la consulta y al compromiso de debatir abiertamente las propuestas ante la ciudadanía; y si Cristo da el sí, se cerraría definitivamente el grupo; en una posibilidad, según lo dispuesto, seguiría abierta para llevar a los ciudadanos otro perfil.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroRoy BarrerasCamilo RomeroIván CepedaPacto AmplioConsultas 8 de marzoConsultas interpartidistasElecciones presidencialesElecciones 2026 ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Artistas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Las mejores melodías para escuchar

Alerta roja por tormenta eléctrica afecta servicios de TransMilenio y obliga evacuaciones en sectores críticos de Ciudad Bolívar y Bogotá

Fuertes lluvias provocan el cierre temporal de un importante sistema de transporte y provocan otras afectaciones sin hora de reapertura confirmada

Alerta roja por tormenta eléctrica

José Félix Lafaurie puso freno a su hijo tras mensaje sobre la salida de sus papás del Centro Democrático: “Es solo la punta del iceberg”

El presidente de Fedegán mostró su desacuerdo en una entrevista en vivo con respecto a las declaraciones de Juan José sobre la situación política que atraviesan él y su esposa, y enfatizó que prefería asumir personalmente la responsabilidad de este conflicto

José Félix Lafaurie puso freno

Bavaria renovó su imagen tras 137 años, en medio de inversiones históricas y expansión industrial

El nuevo logo mantiene los elementos tradicionales que identifican a la cervecera, pero incorpora el dorado como símbolo de la evolución constante y la conexión con la cultura colombiana

Bavaria renovó su imagen tras

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

A pesar de los títulos conquistados en el Fútbol Profesional Colombiano y en el exterior, el exjugador rememoró uno de los capítulos más difíciles de su carrera

Campeón de Libertadores reveló su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Las mejores melodías para escuchar

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Deportes

Campeón de Libertadores reveló su

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

Él es Christian González, el primer colombiano en la historia que jugará el Super Bowl