Clara López descartó la consulta del Pacto Amplio y será candidata presidencial en primera vuelta: “Hay un tufillo de machismo”

La candidata presidencial Clara López anunció que decidió no participar en la consulta interna del Pacto Amplio y presentarse directamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

La decisión fue comunicada en una entrevista con Caracol Radio, donde expuso que busca ampliar el espectro político y ofrecer más alternativas al electorado.

Según explicó López, la consulta del Pacto Amplio “debe tener más opciones” para quienes han respaldado al actual Gobierno.

“No estoy en una competencia en contra del Pacto, sino en un proceso de búsqueda de ampliación de respaldos como lo planteó el presidente. Todo el mundo está pensando ahora en las encuestas, en la primera vuelta, y yo estoy pensando en la segunda vuelta y en Chile”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

La senadora recordó que el 20 de agosto de 2025 había manifestado su intención de participar en la consulta prevista para el 8 de marzo, pero aclaró que varios factores la llevaron a modificar su postura.

En la misma entrevista, Clara López reveló: “Veo que nuestra consulta original se ha venido reduciendo mucho y que hay como un tufillo de machismo que a mí me ha afectado bastante”.

La candidata señaló que las mujeres no logran la trascendencia social dentro del espacio de la consulta. “En ese espacio la mujer no va a tener la trascendencia que tienen en la sociedad”, expresó a Caracol Radio.

Además, precisó que al competir en la primera vuelta buscará consolidar un respaldo más amplio: “Ni tenemos el espacio verdadero para una participación amplia y creo que, haciendo un esfuerzo de primera vuelta, voy a poder recoger aquello que veo faltante en el espacio de la consulta”.

Clara López concluyó mostrando confianza en su decisión al afirmar: “Voy a ensayar esa suerte y creo que me va a ir muy bien”.

En la consulta del Pacto Amplio se encuentran Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras.

De hecho, este último había invitado a Clara López a sumarse a la consulta. La invitación también fue realizada a Juan Fernando Cristo, exministro del Interior.

“Yo convoco a todas las izquierdas, porque son varias, a todos los liberales de Colombia, liberales socialdemócratas como mi origen, a los independientes, a los Verdes, a quienes no tienen partido, a más del cincuenta por ciento de los colombianos que aún no han decidido quién será su presidente, a que voten masivamente en la consulta del Pacto Amplio”, indicó Barreras.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y candidato presidencial por el movimiento En Marcha, confirmó que va a participar en las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, pero no definió coalición

En su pronunciamiento, Cristo afirmó que llegó el momento de tomar decisiones. Explicó que ha recibido numerosas llamadas en las que le preguntan si hará parte de alguna coalición.

“Ha llegado el momento de tomar decisiones. En los últimos días, hemos recibido numerosas llamadas de ciudadanos liberales, independientes, personas sin afiliación partidista y militantes de En Marcha que consultan si estaremos en el tarjetón del 8 de marzo, en las consultas populares, y en cuál de ellas participaremos”, afirmó Cristo.

Juan Fernando Cristo confirmó que si estará presente en las consultas, debido a que cree en la participación ciudadana y la necesidad de crear coaliciones para los comicios presidenciales.

“La respuesta es que sí estaremos en las consultas del 8 de marzo. Creemos en la participación ciudadana y en la necesidad de construir coaliciones, especialmente una coalición de centroizquierda que presente una propuesta a los colombianos”, expresó Cristo.

Sin embargo, el candidato presidencial del movimiento En Marcha no detalló si estará presente en la consulta del Pacto Amplio o la Gran Consulta por Colombia, que son las dos coaliciones confirmadas para el 8 de marzo de 2026.