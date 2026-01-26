Cierran la principal estación de Transmilenio en el centro de Bogotá por obras del metro: qué opciones tienen los usiarios

El cierre temporal de la estación avenida Jiménez obedece a la continuación de las obras de la primera línea del metro de Bogotá - crédito Google Maps

La nueva estación temporal Avenida Jiménez comenzará a funcionar el sábado 31 de enero, en medio de las obras de la primera línea del metro de Bogotá y con el objetivo de mantener la movilidad de los usuarios afectados por los cierres.

La iniciativa busca mitigar el impacto por el cierre temporal de la tradicional estación sobre la avenida Caracas, donde los tres vagones dejarán de operar por la continuidad de los trabajos ferroviarios.

Lucy Cucaita, directora de Operación Troncal de TransMilenio, señaló la importancia de coordinar los trabajos con la empresa Metro: “La articulación con la empresa Metro nos ha permitido planear la puesta en operación de las estaciones temporales de manera simultánea a los cierres necesarios por las obras del Metro”.

Apenas a unos 300 metros del túnel peatonal que conecta con la estación tradicional de la troncal Caracas se ubica la nueva estación temporal, diseñada para ofrecer “alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, concluyó Cucaita.

La nueva estación temporal se ubica a solo 300 metros del túnel peatonal que conecta con la estación tradicional en la troncal Caracas - crédito Felipe Restrepo Acosta/Wikipedia

Cambios por el cierre

El cierre del acceso al túnel y de la salida por la calle 11 en la estación Avenida Jiménez ha modificado la operación habitual en la troncal Caracas, dejando fuera de servicio los tres vagones ubicados sobre la avenida principal.

Los desplazamientos entre el Eje Ambiental y la troncal Américas deben hacerse a través de la Ruta Fácil 5, que está disponible en la nueva estación temporal sobre la avenida Caracas.

Esta ruta reemplaza la conexión que antes ofrecía el túnel para quienes usaban servicios sobre la Calle 13 y Américas.

Según informaron desde TransMilenio, quienes necesiten conectar desde la troncal Américas hacia la troncal Caracas Sur deberán tomar la Ruta Fácil 5.

Los dos vagones con acceso por la carrera 12 permanecen operativos y mantienen las rutas F23, F51 y ruta 5 con destino a las Américas, además de los servicios J70 y J23 hacia el Eje Ambiental y M51 hacia el Museo Nacional.

La nueva estación temporal Avenida Jiménez garantiza conexiones directas hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas mediante varias rutas de TransMilenio - crédito Transmilenio

Rutas en estación temporal Avenida Jiménez

En cuanto a la estación temporal Avenida Jiménez, su funcionamiento inicia con servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas.

Entre las rutas habilitadas se encuentran: 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54.

Para la movilidad hacia Caracas Sur y Carrera 10, estarán disponibles los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18.

La apertura de esta nueva estación temporal eleva a cinco las habilitadas en la troncal Caracas, con el objetivo de mantener la movilidad de los usuarios durante las obras del Metro.

Las rutas 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18 ofrecen servicios de TransMilenio hacia las troncales Caracas Sur y Carrera 10 desde la estación temporal - crédito Transmilenio

Desde TransMilenio recomiendan a todos planear su viaje con antelación. “Sugerimos consultar rutas y horarios en la TransMiApp”, fue el llamado de la empresa a través de sus canales informativos.

