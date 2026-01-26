Colombia

Cambio Radical aclara que no tiene relación con la representante Saray Robayo, esposa de Emilio Tapia: “Oportunistas”

El movimiento político emitió un comunicado después de que la congresista, perteneciente al Partido de la U, utilizara su logo e imagen para hacer campaña a favor del exescolta de su pareja

La congresista Saray Robayo publicó un video en redes sociales usando una camiseta con el logo de Cambio Radical y acompañando la imagen con un mensaje de apoyo a la lista a la Cámara - crédito @sarayrobayobech/Instagram

El partido Cambio Radical, que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hizo un pronunciamiento público para dejar en claro que no mantiene vínculo político alguno con la representante a la Cámara Saray Robayo, perteneciente al Partido de La U.

El pronunciamiento surge después de que la congresista apareciera respaldando públicamente a Juan José “El Nene” Durango, exescolta de Emilio Tapia —condenado contratista y esposo de la legisladora—, en su candidatura a la Cámara por Córdoba. Según el comunicado, esta acción constituye un uso indebido del nombre y la credibilidad de la organización.

En el escrito, el partido afirma que “rechaza de manera categórica que se pretenda involucrar a nuestra colectividad con personas y sectores que no hacen parte, ni han hecho parte, de nuestra organización política. En el departamento de Córdoba, actores completamente ajenos a Cambio Radical están usando nuestro nombre de manera indebida, sin autorización y en abierta contradicción con nuestros principios”.

Luego de que Sarary Robayo, representante a la Camara por el Partido de la U y esposa de Emilio Tapia, usara la imagen de Cambio Radical para hacer campaña, el colectivo lo rechazó - crédito @sarayrobayobech/Instagram - @PCambioRadical/X

El pronunciamiento recuerda que los avales que entrega Cambio Radical se otorgan mediante procedimientos y filtros estrictos, los cuales fueron cumplidos formalmente por los candidatos. Sin embargo, advierte que hoy se presentan situaciones que desvirtúan ese proceso.

“Queremos ser absolutamente claros: Cambio Radical no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática con la actual representante por el Partido de La U, Saray Elena Robayo Bechara. No compartimos ningún tipo de alianza con ella”, enfatiza el comunicado.

La colectividad también precisó que la lista a la Cámara por Córdoba fue estructurada de manera autónoma por el candidato al Senado Edgardo Espitia, por lo que cualquier respaldo o acercamiento que se intente presentar por parte de Robayo carece de aval o consentimiento.

Cambio Radical declaró que no permitirá que personas ajenas al partido, sin militancia ni historia en la colectividad, se apropien de su proyecto ni confundan a la opinión pública - crédito @PCambioRadical/X

Además, el partido solicitó a los integrantes de la lista que “rechacen públicamente ese apoyo indebido o, en su defecto, renuncien al aval, para evitar que se siga instrumentalizando el nombre y la credibilidad de nuestro partido”.

Esta sería la razón por la que Cambio Radical se habría pronunciado sobre la situación con Saray Robayo

Cabe destacar que la intervención del partido también se da tras la difusión de un video en las redes sociales de Robayo, en el que aparece usando una camiseta con el logo del partido de Vargas Lleras y acompañada del mensaje: “Planeta Rica. Mi compromiso es y seguirá siendo con Córdoba y con su gente. La lista de Cámara de Cambio Radical es liderazgo, carácter, preparación y renovación 🔴🔵”.

En el material, la congresista se encuentra rodeada de adultos mayores, en lo que aparenta ser un encuentro de carácter político local; esta acción fue interpretada por el partido como una apropiación indebida de su imagen y su nombre.

Con camiseta del Cambio Radical, la representante Saray Robayo hizo campaña política, por lo que provocó el rechazo del colectivo político - crédito - @sarayrobayobech/Instagram

El comunicado también destaca que Cambio Radical no permitirá que “oportunistas políticos, sin historia ni militancia en nuestra colectividad, se apropien de nuestro proyecto ni confundan a la opinión pública. Nuestra posición es firme: defendemos la transparencia, la coherencia política y el respeto por nuestros militantes y electores”.

La situación provocó tensiones en Córdoba, en particular por la cercanía de Robayo con Emilio Tapia, condenado por el llamado carrusel de la contratación de Bogotá y por el caso Centros Poblados, en el que se robaron $70.000 millones del internet para escuelas rurales. Durante el cumplimiento de su pena, el contratista inició una relación con Robayo, ahora esposa y madre de su hija, lo que provocó cuestionamientos en sectores políticos.

Asimismo, El Nene Durango, aspirante a la Cámara, fue presentado públicamente como candidato con el respaldo de Robayo, el ahora político ocupa el segundo renglón en la lista cerrada de Cambio Radical y, según sus declaraciones, recibió propuestas de grupos políticos vinculados a la congresista del Partido de la U y al exdiputado Antonio Ortega.

Petro le salió al paso

Nelfy Melo, salpicada en escándalo

Regreso al trabajo: el estrés

El Clásico del Oriente regresa:

Alerta roja por tormenta eléctrica
Advierten sobre el deterioro de

Las series más vistas en

El Clásico del Oriente regresa:

