Colombia

Video viral muestra a sacerdote antioqueño interpretando canción de Yeison Jiménez en acto religioso

En las imágenes se observa al sacerdote interpretando fragmentos de una canción de música popular, mientras algunos asistentes reaccionan y acompañan el momento dentro del recinto

Un video difundido recientemente en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter) ha generado un amplio debate público luego de que se evidenciara a un sacerdote antioqueño interpretando una canción del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez durante lo que aparenta ser una intervención litúrgica o un encuentro espiritual.

En las imágenes se observa al religioso utilizando un micrófono y entonando fragmentos de la canción ‘¿Por qué la envidia?’, uno de los temas más reconocidos del artista caldense. La escena llamó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales, no por una lectura bíblica o una prédica convencional, sino por la incorporación de una canción de música popular en un contexto religioso.

El registro audiovisual muestra al sacerdote interpretando versos de la canción que hacen referencia a las dificultades del éxito, el esfuerzo personal y las adversidades provocadas por terceros. Durante la interpretación, el clérigo incluso pronuncia expresiones asociadas al estilo característico de Yeison Jiménez, lo que provocó la reacción de algunos asistentes, quienes acompañaron el momento con gestos de aprobación.

“Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar…”, fue una de las frases entonadas por el sacerdote, fragmento que ha sido ampliamente replicado en redes sociales.

El fragmento circuló ampliamente en
El fragmento circuló ampliamente en redes sociales tras su difusión inicial. - crédito Captura de video

Para una parte de la audiencia digital, la presencia de música popular dentro de un acto religioso resulta controversial, especialmente por tratarse de un género tradicionalmente asociado al despecho y a escenarios no litúrgicos. No obstante, otros sectores consideran que este tipo de intervenciones responden a estrategias pastorales orientadas a generar cercanía con los fieles, especialmente con públicos jóvenes.

La admiración del Padre Walter por Yeison Jiménez

El sacerdote que aparece en el video es el Padre Walter Zapata, figura conocida por su participación en espacios televisivos y su enfoque comunicativo dentro de la Iglesia Católica. Según se ha conocido a través de entrevistas previas como en RCN, el religioso mantenía una profunda admiración por la historia de vida de Yeison Jiménez, a quien consideraba un ejemplo de perseverancia y disciplina.

En diferentes declaraciones a medios de comunicación y pódcast de entretenimiento, Zapata ha manifestado que veía en el cantante caldense un testimonio de superación personal, resaltando que pasó de trabajar en condiciones difíciles, como cargador en plazas de mercado, a consolidar una carrera exitosa en la industria musical colombiana.

Para el sacerdote, esa trayectoria constituía un mensaje valioso que podía ser utilizado como referencia en espacios de reflexión espiritual. Incluso, el propio Zapata aseguró en entrevistas que mantenía comunicación cercana con el artista, al punto de desempeñar un rol de acompañamiento espiritual.

Desde su perspectiva, interpretar canciones de Yeison Jiménez no representa una falta a la doctrina religiosa, sino una forma de resaltar historias humanas en las que, según él, también puede manifestarse la fe.

El cantante de música popular
El cantante de música popular se encontraba entre los pasajeros de la avioneta que se accidentó en la tarde del sábado 10 de enero en Boyacá - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Otras referencias religiosas al fallecimiento del cantante

Este episodio se suma a otras menciones públicas de Yeison Jiménez en contextos religiosos tras su fallecimiento, ocurrido en un accidente de avioneta en Paipa (Boyacá). La muerte del artista generó múltiples reacciones tanto en la opinión pública como en escenarios eclesiásticos.

En particular, una misa celebrada en la iglesia El Rosario de Garzón (Huila) se convirtió en foco de controversia luego de que un párroco realizara comentarios sobre la vida personal del cantante durante su homilía. En su intervención, el sacerdote reflexionó sobre la reacción del público ante la muerte del artista y cuestionó el reconocimiento póstumo que suelen recibir algunas figuras públicas.

La misa en la que el párroco mencionó a Yeison Jiménez generó debate en redes sociales - crédito Sur Noticias PC

Declaraciones que generaron división de opiniones

El mensaje adquirió mayor polémica cuando el sacerdote hizo referencia a entrevistas en las que Jiménez hablaba de su fe y de su intención de dedicar su vida a Dios al cumplir 35 años. El párroco señaló que el artista falleció a los 34 años, y mencionó aspectos de su vida personal, como su estado civil, lo que fue interpretado por algunos asistentes como un señalamiento inapropiado dentro de un contexto litúrgico.

Las reacciones fueron diversas. Mientras un sector de los feligreses defendió las palabras del sacerdote como una exhortación a la reflexión espiritual, numerosos seguidores del cantante expresaron su inconformidad en redes sociales, calificando el mensaje como inoportuno y carente de empatía en un momento de duelo.

