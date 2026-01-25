Colombia

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante compartió una sincera reflexión con sus seguidores, recordando la importancia de valorar los pequeños momentos

El artista ha hablado muy profundamente sobre sus sentimientos tras la partida de Yeison Jiménez - crédito TikTok

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez afectó profundamente al mundo de la música popular. Uno de los artistas que se ha mostrado notablemente afectado es Luis Alfonso, colega y amigo personal del artista oriundo de Manzanares, que ha homenajeado a su compañero en diferentes oportunidades.

Durante el fin de semana del 24 de enero de 2026 se viralizó un video en el que se ve al Señorazo compartiendo un mensaje sincero sobre la importancia de valorar la vida y a los seres queridos, lo que tomó relevancia después de la tragedia ocurrida el 10 de enero en Paipa (Boyacá).

En las palabras del artista: “Así como uno tiene que guardar un poquito y ahorrar, también tiene que vivir mejor. Porque el día de mañana uno nunca sabe, marica. Disfrutar los niños, disfrutar a la señora, disfrutar a la familia, huevón”.

Los artistas fueron muy cercanos,
Los artistas fueron muy cercanos, por lo que la partida de Yeison afectó bastante a Luis Alfonso - crédito Luis Alfonso/Instagram

En medio de su reflexión, Luis Alfonso habló de sus orígenes, reconociendo lo siguiente: “Yo vengo de familia pobre, ¿sí me entiende? Fui de cuna humilde y gracias a los años y al camello, yo he monetariamente he progresado mucho”.

El artista resaltó el impacto de ese avance en la vida de los suyos: “Hoy en día puedo darle un, un bienestar a mi familia que nunca me imaginé poderles dar, huevón. Gusticos que nunca en la vida me pasaron por la mente dármelos”.

El intérprete insistió en la incertidumbre de lo que depara el futuro: “Pero uno no sabe, huevón, qué tiene Diosito para uno”. Con este testimonio, Luis Alfonso invitó a sus fans a no dejar asuntos pendientes ni marcharse de casa con enojo, recordando el valor de compartir tiempo y afectos con los seres queridos: “Disfrutar la familia y nunca salir bravo de la casa… Eso es todo mi gente”, escribió en la publicación compartida a través de sus plataformas digitales.

“Eso verdad hay que vivir en equilibrio”, “Señorazo, que Dios te bendiga 🫂 cuídate mucho mi caballero”, “Tu eres quien debe seguir el legado de Yeison porque también eres un hombre de corazón humilde y con mucho carisma, eso el pueblo lo ve y lo siente por eso hay cantantes de cantantes” y “Totalmente de acuerdo también aplicó esa, de no salir enojada de mi casa ni acostarnos enojados”.

El artista reflexionó sobre la
El artista reflexionó sobre la importancia de valorar a la familia - crédito Instagram

‘Destino final’, de Yeison Jiménez y Luis Alfonso

El tema musical que llegó a ser el número uno en las plataformas de reproducción tiene una historia que impactó a los seguidores del fallecido Yeison Jiménez. Los detalles fueron revelados por el dúo Pasabordo y el productor Georgy Parra.

En una grabación divulgada por Pasabordo, el artista expresó: “Este tipo de canciones son las que le cantan cuando uno se muera”, una frase que impactó a sus allegados y seguidores tras su fallecimiento y fue interpretada como una señal premonitoria por los que trabajaron cercanamente en el tema.

Los audios publicados son de Yeison Jiménez ensayando a capela. En una de estas intervenciones, el intérprete le pidió a uno de los presentes: “No vaya a llorar. No mentira, ahorita yo me metí en una película de que uno no sabe algo, pero este tipo de canciones es la que le ponen a uno cuando se muera”.

Yeison Jiménez dijo varias palabras
Yeison Jiménez dijo varias palabras premonitorias en medio de la grabación de este tema musical - crédito Colprensa

A su vez, Georgy Parra, productor del tema, detalló que la canción requirió grabar por separado a los dos cantantes principales, debido a compromisos previos en sus agendas. Según relató: “Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”.

