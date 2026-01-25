Mary Luz Herrán se vuelve a lanzar al Senado: estas son las propuestas de la exesposa de Gustavo Petro

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, está en campaña para llegar al Senado por el Frente Amplio - crédito @MaryLuzHerran/X

Avanza la campaña para las elecciones de 2026, cuyo primero escenario se dará el domingo 8 de marzo, cuando se voten para el Congreso de la República y las dos consultas para elegir candidatos a la presidencia, que son las del Pacto Amplio y la Gran Consulta por Colombia.

Con respecto al Senado, Mary Luz Herrán volvió a lanzarse por el Frente Amplio, luego de perder en los comicios de 2022, también para esa misma corporación, y en 2019 para el Concejo de Bogotá, pero con la confianza de que ahora conoce más a la población en las zonas apartadas del país y sus problemáticas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En charla con Infobae Colombia, la exesposa de Gustavo Petro y exmilitante de la guerrilla M-19 habló sobre sus principales propuestas para ocupar una curul, el análisis del país en medio de la polarización y si ve posible que se repita un Gobierno de izquierda, por las polémicas y escándalos de la actual administración.

Infobae Colombia: ¿Qué lecciones le dejaron las campañas pasadas para aplicarlas en este nuevo intento al Senado?

Mary Luz Herrán: Cuando uno es candidato, aprende a perder el miedo, el pánico escénico y a ser mucho más claro en la comunicación, una comunicación asertiva y a sacar a flote el liderazgo que nosotras las mujeres tenemos. Entonces, hay que conocer donde uno quiere estar, por lo menos, geográficamente, conocí Bogotá, las veinte localidades cuando fui candidata al Concejo, fui la coordinadora junto con José Cuesta de la campaña del Concejo y la Alcaldía y luego en la campaña del Senado me recorrí el país, creo que la mitad de lo que llevo hoy, cerca de trescientos municipios en esa época, ya llevo un poco más de seiscientos y logré conectarme con la gente.

Conocí más mi país, más a la gente, su cultura, sus creencias, sus aciertos y desaciertos, sus felicidades, sus tristezas, sus miedos, he estado feliz conociendo todo esto, hubo una conexión. He adquirido una experiencia como candidata que me permite ahora hablar con más seguridad, con más tranquilidad, estoy más conectada con la gente, puedo hablar de Barrancabermeja, San Vicente del Caguán de Ipiales.

Ahora que el país se ve tan polarizado para las elecciones, ¿cree que vuelva a elegir a alguien similar a Gustavo Petro?

Mi percepción de lo que yo empecé a ver en el territorio desde 2021, hasta lo que he visto hoy, no ha cambiado. Yo le decía a mis hijos que ‘tu papá va a ser presidente. Yo se los digo porque visito el territorio’ y hoy digo que es muy posible que Iván se pueda ganar la presidencia, porque la gente no ha cambiado su percepción del país que tenemos y el que queremos. La gente está totalmente convencida de la decisión que tomaron y mucho más como con esa angustia por seguir con ese mismo proyecto político, sabiendo que vamos contra el tiempo en estos pocos meses que tiene Gustavo Petro en la presidencia, pero también sabiendo que está en sus manos el poder continuar con un gobierno progresista como este. Por eso las encuestas, pese a que lo hacen adversarios nuestros, no han podido cambiar esas cifras que siguen dando la opción de que nuevamente la izquierda va a ganar.

Por tercera ocasión, Mary Luz Herrán se volvió a lanzar para un cargo de elección popular y será para el Senado en 2026 - crédito @MaryLuzHerran/X

Con Abelardo de la Espriella como el principal contendiente para vencer a la izquierda en Colombia, ¿cómo ve a este candidato que se ha declarado férreo enemigo de todo lo que es esa postura política?

Colombia tiene personas, pueblos, comunidades que creen en los mesianismos, es una creencia de algunas personas y la derecha nos ha sabido vender perfectamente la imagen como cuando va a ofrecer un producto, dice las maravillas del producto y si hay algún sector poblacional que tenga alguna duda, es muy posible que se vaya con eso que están ofreciendo, que supuestamente es bueno, pero es un paquete chileno.

Entonces, el manejo tan complejo de la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país es duro. Yo escuchaba el análisis de las encuestas y todos los panelistas de uno de los noticieros más importantes de nuestro país no hablaban de nuestro gobierno como el Gobierno del presidente Gustavo Petro o el presidente Gustavo Petro, sino el régimen, como a la usanza de como ellos mismos nos vendieron la situación de gobierno de Maduro en Venezuela, empiezan a cambiar el lenguaje, el discurso para hacer creer que ese que está ahí es el salvador del caos, de todo lo negativo que ha ocurrido en Colombia, pero es una forma de engañar a la gente.

Considero que el 20% de las encuestas de Abelardo de la Espriella es muy posible que se baje, que baje como espuma, porque sencillamente es lo mismo que le pasó con Rodolfo Hernández, una persona a la que no teníamos en el radar, pero visitaba pueblos y me encontraba en Planadas, al sur del Tolima, la valla de Rodolfo Hernández, vote por él. La derecha tiene muchísimo dinero para llegar al territorio y tiene un discurso que engaña muy fácilmente a algunas personas que todavía han seguido votando por ellos. Recuerden que Petro ganó por 700.000 votos a Rodolfo Hernández y esa gran cantidad de personas, esos diez millones y medio de colombianos que votaron aún por las propuestas falsas de la derecha, pueden seguir siendo objeto de esas falacias que todavía rondan por ahí.

Pasando a sus propuestas, ¿de qué trata el Estatuto Integral del Cuidado?

Las mujeres en Colombia hemos estado también con altibajos respecto a nuestro trabajo. Como lideresa nos reconocen en algunos sectores, pero como mujeres políticas no consideran que tengamos el perrenque que debemos tener o la formación y capacidad. Todavía se ve en los sectores de izquierda cómo a las mujeres no nos escuchan o algunas veces nos mandan a callar. En Colombia, la fuerza laboral es la mayoría hombres y una fuerza de trabajo en casa, que es la ley de la economía del cuidado, es de nuestras mujeres, el 85% es de las mujeres.

En la Ley 1413 de 2010 se estableció la Ley de la Economía del Cuidado, pero no le he visto mayor avance y estamos proponiendo la Ley de la Autonomía del Cuidado, donde se hará la creación del Sistema Nacional de Transferencias por Cuidado. Es tratar de tener unos recursos de las regalías, que en Colombia cambiaron de ser solamente de los municipios petroleros y pasó a ser generalizada a otros municipios que también lo necesita. También hay unas regalías que tienen que ver con el tema ambiental. Por ejemplo, el río Bogotá, por donde cruza, debería también generar una protección para ese municipio.

En esa Ley de la Autonomía del Cuidado queremos que se transfieran unos recursos de allí y que se garantice un salario mínimo proporcional para nuestras mujeres cabeza de hogar dedicadas exclusivamente al cuidado. En el Gobierno de Gustavo Petro, se hizo un estudio y un poco más de cinco millones de mujeres cuidadoras, madres cabeza de familia, madres solteras, se dedican a cuidar jóvenes en condición de discapacidad y queremos darles más garantías.

A mí también me gustaría muchísimo y mirar de qué manera se les puede afiliar a una caja de compensación para que tengan su recreación, sus vacaciones, que logremos tener a través de Colpensiones la afiliación al sistema de salud, los BEPS y cualquier persona puede afiliarse con veinte mil pesos mensuales, pueda tener un seguro de vida, un seguro funerario y saber que puede contar con unos recursos, ya cuando sea posible obtenerlos permanentemente, como una pensión pequeña, pero algo es algo, peor es nada. También hay hombres, el 11% son cuidadores, en este caso, podemos hablar para ellas y para ellos.

Mary Luz Herrán aseguró que en muchas zonas del país siguen confiando en el actual Gobierno y ve posible el triunfo de Iván Cepeda para la presidencia - crédito @MaryLuzHerran/X

En su propuesta para la informalidad, presenta la Cámara para la Economía Popular. ¿Los recursos para este fondo también van a salir de las regalías?

Vamos a revisar de dónde se puede asignar un presupuesto para una Cámara de la Economía Popular. Las Cámaras de Comercio que hay a lo largo y ancho de nuestro país son privadas. Con recursos de sus propios afiliados se pudiera hacer un aporte mixto, una propuesta hacia nuestra economía popular en donde se puedan afiliar y con los aportes también de los afiliados, se puede aportar para pertenecer al sistema pensional desde Colpensiones, lo pudiéramos hacer también desde nuestros trabajadores independientes para que también puedan gozar de esos beneficios a través de esta Cámara de la Economía Popular.

Sobre su plan de la justicia territorial, no solamente propone una ley de competencias, sino que habla sobre la salud mental...

Hay una cosa que podemos ir mucho más allá del espacio geográfico colombiano. Estamos en una zona en donde las estaciones no nos golpean en esta franja global, nosotros tenemos países felices por el clima, tenemos países que no viven esos inviernos largos y esas oscuras noches que le dan a la persona solamente seis horas de luz. Pues resulta que en los países de mayor desarrollo al nuestro, la tasa de suicidios es supremamente fuerte, es muy compleja y podríamos ver cómo hay muchos suicidios en esos países y cómo aquí la salud mental nos afectó muchísimo.

La salud mental en Colombia ha venido en una proporción bastante grande, toda vez que también, por ahí veía, cerraron 6.000 colegios porque ya no hay niños, se está envejeciendo nuestro país y la salud mental debe ser primero darle a la persona mejores condiciones de vida, unas condiciones de vida que le den oportunidades laborales o para sus padres. Si hablamos de una familia, oportunidades de educación para que su hijo pueda ir seguro también al colegio, que no sea contaminado por las drogas y también que pueda hacer la universidad.

Igualmente, para las madres cabeza de familia va ligado lo uno con lo otro, el tema de la seguridad también alimentaria y laboral para las mujeres y el goce pleno y reconocimiento por parte del Estado con una ley. Esa salud mental hoy está en la agenda primordialmente del Ministerio de Salud, que gracias al proceso que ha venido haciendo, se ha logrado tener unos recursos para el desarrollo de salud mental.

¿Qué se ha querido? Que en los hospitales públicos se ubique o se construya o se anexe una sala, algunos con cuidado interno con UCI, con camillas para atender el tema de la salud mental en nuestro país. Tenemos un país que ha normalizado la violencia, la muerte, la pobreza, la exclusión, el maltrato al trabajador y todo eso recae en nuestra salud mental.

Estamos a tiempo de atenderlo y acogernos de alguna manera a las propuestas de este Gobierno que le prestan atención a eso, ser una sociedad mucho más incluyente, cambiar el chip de ser esa sociedad egoísta, excluyente y volver a escucharnos, a mirarnos a los ojos, a abrazarnos, a amarnos, porque ha sido muy complejo cuando justamente la pandemia nos alejó, nos dijo que ya no vamos a abrazarnos, ya no vamos a besarnos, ya no vamos a tendernos la mano, ya no me importa lo que sufras en tu casa, porque yo tengo mi propio dolor y creo eso de tener una nueva sociedad en donde todos volvamos a ser mucho más humanos es sumamente importante.

La depresión es uno de los trastornos mentales que más afecta la salud de lo colombianos - créditos Pexels / Defensoría del Pueblo

¿Cómo espera profesionalizar a los líderes sociales, que es otro punto importante en su plan de propuestas?

A la sede en Bogotá, llegan líderes, hombres y mujeres, con historias muy complejas. El otro día vino un líder de Montería que está aquí escondido en Bogotá, a decirme que ‘me tocó irme, pero no me han reconocido por el desplazamiento’. Otra señora que me dijo que ‘tengo a mi hijo que me lo asesinaron los paramilitares en el 2013, hace trece años. Entonces, me dijeron en la Fiscalía y otros organismos que los paramilitares no existían en 2013′ y otra señora que me dijo que su esposo había sido asesinado.

En Colombia, hay diez millones sesenta y cinco mil víctimas, es un país con un dolor profundo. Un 25% de nuestra población, lamentablemente, está atravesando por situaciones muy difíciles y nuestros líderes son aquellos que levantan la voz, que defienden los derechos humanos, que defienden la vida, que decidieron no callar. Creo que es muy importante brindarles una seguridad a nuestros líderes, la profesionalización. Un líder no se crea teniendo un diploma, yendo a la universidad o al colegio, un líder nace, eso lo tienen en su sangre, son los que están dispuestos permanentemente a luchar por nuestros derechos, merecen nuestra protección, reconocimiento y un plan especial integral desde un proyecto que se pueda presentar de ley en el Senado de la República para protegerlos desde el ámbito dela seguridad, de los recursos por profesionalizarlos y lo que podamos hacer por ellos en todo el campo para también ayudarlos.