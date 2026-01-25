Julio Nava, la estrella de rock que dejó a un lado la música y ahora le apuesta por ocupar una curul en la Cámara de Representantes

Julio Nava habló con Infobae Colombia de sus aspiraciones para llegar a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Aunque algunos lo recuerdan como “el de la nariz”, por el bochornoso episodio ocurrido en un restaurante de Bogotá, donde le habría mordido dicho órgano, vital para la respiración, el olfato, e incluso la voz, a un empresario que compartía en el lugar con su novia; lo cierto es que Julio Nava también es rememorado como una de las mejores voces del rock en el país, aunque el delirio por escuchar música nueva de este artista aún esté lejos de sus proyectos a corto plazo.

Por que ahora Julio César Navarrete Pulido está encaminado en llevar la batuta del Valle del Cauca en la Cámara de Representantes con el 111, gracias al respaldo del Centro Democrático.

Sus acostumbradas camisas negras las cambió por saco y corbata negra para asistir a algunos de los eventos de la colectividad de derecha. Incluso, el look estilo afro de su pelo, lo reemplazó por una cola; aunque a veces lo retoma para despertar a propósito, según él, comentarios en redes sociales.

Desde fines de los 90 y durante los 2000, Julio Nava fue uno de los exponentes más destacados de la música colombiana, siendo invitado recurrente a los Latin Grammy - crédito Colprensa

El artista caleño habló con Infobae Colombia de lo que hizo durante los años en que se alejó del foco mediático; nos contó sobre su visión del país y región, alejada de las tendencias “progresistas”, y su percepción del Gobierno actual, el mismo que lo hace, literalmente, “despelucar” de la rabia.

Un artista más ocupado que nunca

Tras su muy hablada exposición en el escenario público, donde sectores radicales de la política izquierdista lo han tildado de “drogadicto” por cómo lucía, y, según sus propias palabras, hasta sectores del otro extremo lo han señalado como “un infiltrado de la izquierda en el movimiento derechista”, Julio Nava anda en un tono diferente, empezando por años muy movidos en la actuación y la publicidad, campos en los que encontró un espacio que describió como “bastante beneficioso”.

Afirmó que su participación en la serie Cumbia Ninja, de Fox, tuvo “un papel protagónico”, y a raíz de ese proyecto pudo actuar junto a Javier Bardem y Penélope Cruz en Loving Pablo, interpretando el papel de Gacha “actuando en inglés”.

Habló de sus experiencias en producciones internacionales en Colombia, como escenas con Tim Roth en De padre, trabajos con Frida Pinto y Mickey Rourke en Blunt Force Trauma y su participación en Sniper: Ultimate Kill con Danay García.

De manera paralela, Nava afirmó que trabajó en campañas publicitarias y creo jingles reconocidos en el país antes de la pandemia. En ese periodo, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, escribió un libro y colaboró en campañas por la paz y las víctimas del conflicto, lo que le permitió recorrer territorios golpeados por la violencia y escuchar “de primera mano” tanto a víctimas como a actores armados.

Julio Nava se ha convertido en un férreo opositor del Gobierno progresista de Gustavo Petro @gustavopetrourrego/Instagram y @julionavaoficial/TikTok

Según sus palabras, lejos de desaparecer, estuvo “supremamente ocupado” y desarrolló inquietudes éticas, artísticas y políticas que hoy definen su perfil público y polémico.

De referente del rock a candidato político controvertido

Julio Nava no es el único artista que decidió expresar sus opiniones públicamente, llevando consigo algún tipo de consecuencias. En un mundo tan polarizado, artistas como Marbelle, Adriana Lucía, Lucas Arnau, entre otros, muy seguramente han perdido seguidores u oyentes debido a sus tendencias políticas, que hoy en día marcan la vida de miles de colombianos.

Sobre la “decepción” que pudo haber causado en algunos seguidores suyos por sus opiniones y aspiraciones políticas, Nava declaró: “(...) tristemente he perdido el público ‘progre’ que se ha tragado el cuento y que se ha dejado llevar por esas ideas y es entendible porque tienen una decepción con la clase política pues tenaz (...)”; sin embargo, agregó que también ha sentido el apoyo de otro sector de la población vallecaucana, que le grita por las calles de Cali, lo que hace pensar que va por el camino correcto.

Y es que algunos de sus oyentes, fanáticos y seguidores aún lo recuerdan por sus icónicas canciones que aún hacen parte del playlist diario: Tú (La malabarista), Si fuera lunático, Maldita Flor, No se me acaba la sed, No sé por qué, El cumpleaños del viento, Tu Bolsillito; en fin, melodías que surgieron como solista tras su paso por Santa Sangre, consechando una carrera de éxitos que se quedó en la primera década de los 2000, pues el escándalo de “la nariz” y sus excesos, como lo ha mencionado en otras entrevistas, lo frenó en seco para encaminarse en otros proyectos, aunque, según dijo, nunca se alejó del todo de la música.

Ahora, no siempre se vio al margen de la política, y menos de los movimientos extremos que hoy marcan la escena política. En 2011, Nava expuso públicamente su apoyo al entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro; hoy presidente, figura política a la que le ha lanzado duros reproches por su gestión actual.

El cantante Julio Nava no se ha alejado de la música, aunque su época dorada se sonsolidó a finales de los 90 y la primera década de los 2000 - crédito @julionavaoficial/Instagram

Hoy se cambió de bando, a otro extremo radical, que también podría ser perjudicial: el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien no siempre le aplaudió las decisiones que tomó durante su periodo como jefe de Estado, situación que ahora, que ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con él, se las ha recordado.

“Cuando recién pegué Tú (La Malabarista), a mí me pidieron en el Canal 13, que era el canal por excelencia de música, que fuera a hacerle una pregunta al presidente Uribe, que en ese momento se encontraba haciendo correría política tratando de cambiar la Constitución política del 91 para tener un periodo más de Gobierno. Y yo puntualmente le pregunté que si no le parecía mezquino cambiar la Constitución Política del 91 para perpetuarse en el poder, cosa que le critico actualmente a la búsqueda de una constituyente por parte del presidente Petro”, recordó.

No obstante, reconoció que habría sido Uribe el que destacó lo “valioso” que podría significar su incursión en la política, particularmente en su colectividad.

“Yo estoy militando en el Centro Democrático porque escuché un expresidente Uribe decirme: ‘Hemos cometido errores, pero venga, ayude. Ayude para el capitalismo porque el rock, el entretenimiento, el cine dependen de una abundancia de capital’”, relató Nava a este medio.

Desafortunadamente, asumir este reto político, además de compartir sus opiniones en contra del Gobierno progresista, le ha llevado, dijo, a ser víctima de amenazas contra su vida y la de su familia: “Voy a recorrerme todo el departamento, dentro de lo posible, en el Renault 4 de mi abuela con mi guitarra. Estoy amenazado. Nunca en mi vida la derecha en el poder me había llegado, a mí, a amenazar de absolutamente nada. Inmediatamente empecé a hacer oposición al Gobierno actual, me amenazaron a mí, me amenazaron a mi hija de muerte. Y eso es mezquino, y mataron a un candidato a la presidencia de la República y aquí no pasó nada”.

Julio Nava reconoció que la derecha colombiana tiene aspectos qué mejorar y que él va a aportar para lograrlo - crédito JulioNava/Instagram

Las propuestas de Julio Nava

En entrevista con este medio, señaló que tiene propuestas enfocadas en transformar sectores clave del país desde una “perspectiva liberal”.

Propone una reforma en el sector musical y cultural para que los músicos y actores reciban directamente sus regalías, evitando la intermediación y asegurando una remuneración justa por su trabajo: “Es poner el contador de la música, regular que la plata del músico le llegue al músico y no a los intermediarios, procurar que los actores tengan sus regalías”.

Además, defiende un modelo de Estado pequeño con menos impuestos, especialmente para la clase media y las pymes, y un fuerte apoyo al empresariado. En materia energética, promueve una política mixta que combine extracción petrolera, fracking, energía eólica y represas, buscando independencia y competitividad: “Tiene que haber extracción petrolera, tiene que haber fracking, tiene que haber energía eólica, tiene que mejorarse las represas”.

En el ámbito social, Nava propone la privatización del sector salud, aunque con medidas específicas de apoyo a familias con hijos que padecen enfermedades como el cáncer, sugiriendo alivios fiscales para quienes necesiten acompañar a sus hijos durante tratamientos prolongados.

También habló de impulsar un programa de “segunda oportunidad” para adultos mayores, con el fin de reincorporarlos a la vida social y laboral aprovechando su experiencia: “El jubilado, el adulto mayor pueda ser incorporado en funciones que enriquezcan a la sociedad”.

Aunque no habló de una ruta específica para cada una de estas propuestas, sí enfatizó en la necesidad de alejarse de ideas “progres”: “Toda esta ideología ‘progre’ no ha hecho sino meterle a la gente en la cabeza que todo lo que gozan está mal. Porque de los derivados del petróleo no está solamente la gasolina, los aceites, etcétera, sino una cantidad de plásticos, todas las cosas que utilizan para fabricar los computadores, los celulares, los jeans que se ponen, las gafas oscuras, ponerle todo ir en torno al petróleo, el pavimento, todos los beneficios de los cuales gozamos ir en torno al petróleo”. En todo caso, los detalles de sus propuestas se encuentran en el siguiente enlace.

La supuesta estrategia de Julio Nava para llamar la atención de la opinión pública

Un aspecto que “sacó de quicio” al cantautor vallecaucano fueron las críticas que se desataron en redes sociales debido a su aspecto físico: pelo canoso y desordenado, barbado y delgado; algo que, según él, hizo parte de su estrategia para ser viral en redes sociales.

En su sitio web se pueden consultar el detalles de las propuestas de Julio Nava - crédito JulioNava/Instagram

“Yo soy un roquero, ¿está prohibido para un roquero tener el pelo suelto? (...) A mí psicológicamente, no. Les afectó a ellos porque me volvieron virales. Entonces, si yo me suelto el pelo, ahora soy un indigente. Así de débiles son sus convicciones y sus ideas que si yo tengo el pelo suelto, entonces soy un indigente", expresó.

Y agregó que su aspecto físico ha sido motivo para cuestionar la “doble moral” de algunos movimientos y colectivos sociales, comparando las críticas que ha recibido, con las que recibió Paloma Valencia, inicialmente, por autoría del caricaturista Matador: “Lo he hecho a propósito, porque las redes sociales son así, yo soy un publicista (...) Me están subestimando pensando que es que están diciendo que si la gente les dicen que yo soy un basuquero, yo me convierto en un basuquero, porque entonces, según eso, las ideas no son las que priman”.

Continuó diciendo que su padre fue militar, y gracias a su profesión como oficial naval pudo acceder a la educación superior. Relató que estudió en el Colegio Bennett, uno de los más destacados de Cali, donde aprendió inglés desde los seis años. Recordó que es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, jugó baloncesto durante cinco años en esa universidad, formó parte del coro y creó un grupo político estudiantil. Además, contó que actualmente está estudiando francés y se mantiene en constante formación académica y cultural, razones que, según él, serían suficientes para desestimar las críticas sobre su estado de salud que circulan en el mundo digital.

Finalmente, Nava, que descartó que por el momento saque nueva música lejos de la política, invitó a los vallecaucanos a que depositen su confianza en él y en sus propuestas.

“(...) por mi Dios bendito que estaré representándolos honrosamente. Entre otras cosas porque mi vida me le he robado un peso a nadie, yo he hecho toda mi fortuna con mis ideas, con poesía y música, así les cause envidia, así me digan drogadicto, así me digan basuquero, así me digan que estoy viviendo en un puente, así se las den de que Petro está ayudando a los indigentes y después me insultan diciéndome que soy un indigente”, puntualizó a este medio.