Hijo de presidente Petro sufrió violento robo en Madrid: autoridades capturaron al delincuente

Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue asaltado con violencia en el centro de Madrid (España) durante la madrugada del sábado 24 de enero.

Un joven de 23 años lo abordó sorpresivamente en la Gran Vía y, tras un fuerte tirón, le arrebató una cadena de oro valorada en unos 6.000 euros (alrededor de 25,8 millones de pesos colombianos).

La víctima, de 27 años, acababa de salir de un local de comida rápida y se disponía a tomar un taxi cuando fue atacada. Los gritos de auxilio alertaron a agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) del distrito Centro, quienes patrullaban una de las zonas más transitadas y turísticas de la capital española.

Según información confirmada por la Policía Nacional española, los agentes identificaron de inmediato a un hombre que huía a toda velocidad.

La persecución se extendió por varias calles: comenzó en la Gran Vía, continuó por la calle de Hortaleza y la de Infantas, y terminó en la calle de La Puebla, donde lograron interceptar al sospechoso.

Durante la huida, los uniformados observaron cómo el ladrón arrojaba la cadena al suelo, lo que permitió recuperarla minutos después. El detenido, de nacionalidad marroquí, presentaba numerosos antecedentes por robos con fuerza y otros delitos contra el patrimonio.

Tras la captura, fue trasladado a dependencias policiales acusado de robo con violencia e intimidación. La rápida intervención policial permitió restituir la valiosa joya a su propietario y poner a disposición judicial al presunto responsable.

A pesar del uso de la fuerza en el asalto, Nicolás Alcocer Petro no sufrió lesiones importantes y rechazó recibir atención médica. Una vez comprobado su estado de salud, acudió a la Comisaría del distrito Centro para denunciar formalmente el hecho.

Durante el trámite, el hijo del presidente Petro solicitó el libro de agradecimientos y dejó constancia escrita de su reconocimiento a los agentes por la “rapidez y efectividad” de su actuación, según señalaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El incidente tuvo lugar días después de que Alcocer Petro participara en actividades vinculadas a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Actualmente, reside en España y se encontraba en una de las áreas más concurridas de la ciudad en el momento del asalto.

La Policía Nacional destacó que la intervención permitió tanto la recuperación inmediata de la joya como la detención de un individuo con antecedentes, reforzando la importancia de la presencia policial en zonas de alta afluencia turística.

Nicolás Alcocer Petro se defiende de críticas por lujosos accesorios

La polémica en redes sociales causada por Nicolás Alcocer Petro durante el día de las Velitas de 2023 giró en torno a su estilo de vida y los lujos que exhibió en una publicación de X. El hijo de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, compartió una fotografía junto a su madre acompañada del mensaje: “Prendamos una velita por la paz y por apagar el odio que tanto daño le ha hecho al país. Feliz día de las velitas para tod@s”.

El foco se desplazó rápidamente de la invitación a la paz al análisis de los accesorios y prendas que vestía Alcocer Petro en la imagen. Usuarios como Leszli Kálli, excandidata al Senado, y la cuenta verificada Misión Cumplida encendieron el debate al comparar uno de sus brazaletes con un modelo de la marca Cartier y su calzado con piezas de Dolce & Gabbana.

Kálli no solo estimó el valor de ambos accesorios en más de 50 millones de pesos colombianos, sino que cuestionó abiertamente el origen de esos recursos. Su mensaje fue directo: “¿Alguien me puede explicar en qué trabaja el hijo natural de Verónica Alcocer, al que Petro le regaló el apellido para vestirse con 56.000.000 de pesos encima?”. Además, lanzó una crítica al actual Gobierno: “El cambio del Narcogobierno de Gustavo Petro son todo lo que critican. Son un asco”.

Ante la presión, Nicolás Alcocer Petro recurrió nuevamente a X para defenderse. Explicó que trabajó en Francia y que, gracias a los salarios europeos, pudo adquirir zapatos de calidad similar a los de cualquier ciudadano de ese continente. Sobre la polémica pulsera, aclaró: “Era un regalo de graduación y no corresponde a la que se me atribuye en la fotografía”.

Tras su primera respuesta, Nicolás publicó un mensaje en el que admitía tener objetos costosos, pero negó ser dueño de centros comerciales o fincas, asegurando que quienes lo conocen saben de dónde provienen sus bienes. Sin embargo, eliminó ese comentario y lo reemplazó por otro en el que acusó a los opositores de su padre de intentar perjudicarlo enfocándose en su consumo personal. Cerró su intervención con un mensaje en francés: “Au revoir mes amours”, que traduce como “Adiós, mis amores”.