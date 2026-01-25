Colombia

Hijo de presidente Petro sufrió violento robo en Madrid: autoridades capturaron al delincuente

Un joven atacó a Nicolás Alcocer Petro cuando salía de un local en la Gran Vía y le arrebató una joya, que fue recuperada tras la respuesta policial

Guardar
El asalto ocurrió cuando Alcocer
El asalto ocurrió cuando Alcocer Petro salía de un local de comida rápida y se disponía a tomar un taxi en la turística Gran Vía de Madrid - crédito Policía Nacional/@nalcocer_petro/X

Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue asaltado con violencia en el centro de Madrid (España) durante la madrugada del sábado 24 de enero.

Un joven de 23 años lo abordó sorpresivamente en la Gran Vía y, tras un fuerte tirón, le arrebató una cadena de oro valorada en unos 6.000 euros (alrededor de 25,8 millones de pesos colombianos).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La víctima, de 27 años, acababa de salir de un local de comida rápida y se disponía a tomar un taxi cuando fue atacada. Los gritos de auxilio alertaron a agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) del distrito Centro, quienes patrullaban una de las zonas más transitadas y turísticas de la capital española.

Según información confirmada por la Policía Nacional española, los agentes identificaron de inmediato a un hombre que huía a toda velocidad.

La rápida respuesta de la
La rápida respuesta de la Policía Nacional española permitió la recuperación inmediata de la joya y la detención del sospechoso en la calle de La Puebla - crédito Colprensa

La persecución se extendió por varias calles: comenzó en la Gran Vía, continuó por la calle de Hortaleza y la de Infantas, y terminó en la calle de La Puebla, donde lograron interceptar al sospechoso.

Durante la huida, los uniformados observaron cómo el ladrón arrojaba la cadena al suelo, lo que permitió recuperarla minutos después. El detenido, de nacionalidad marroquí, presentaba numerosos antecedentes por robos con fuerza y otros delitos contra el patrimonio.

Tras la captura, fue trasladado a dependencias policiales acusado de robo con violencia e intimidación. La rápida intervención policial permitió restituir la valiosa joya a su propietario y poner a disposición judicial al presunto responsable.

A pesar del uso de la fuerza en el asalto, Nicolás Alcocer Petro no sufrió lesiones importantes y rechazó recibir atención médica. Una vez comprobado su estado de salud, acudió a la Comisaría del distrito Centro para denunciar formalmente el hecho.

El ladrón, un joven de
El ladrón, un joven de 23 años de nacionalidad marroquí y con antecedentes, robó una cadena de oro valorada en 25.800.000 pesos colombianos - crédito @nalcocer_petro/X

Durante el trámite, el hijo del presidente Petro solicitó el libro de agradecimientos y dejó constancia escrita de su reconocimiento a los agentes por la “rapidez y efectividad” de su actuación, según señalaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El incidente tuvo lugar días después de que Alcocer Petro participara en actividades vinculadas a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Actualmente, reside en España y se encontraba en una de las áreas más concurridas de la ciudad en el momento del asalto.

La Policía Nacional destacó que la intervención permitió tanto la recuperación inmediata de la joya como la detención de un individuo con antecedentes, reforzando la importancia de la presencia policial en zonas de alta afluencia turística.

Nicolás Alcocer Petro se defiende de críticas por lujosos accesorios

La polémica en redes sociales causada por Nicolás Alcocer Petro durante el día de las Velitas de 2023 giró en torno a su estilo de vida y los lujos que exhibió en una publicación de X. El hijo de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, compartió una fotografía junto a su madre acompañada del mensaje: “Prendamos una velita por la paz y por apagar el odio que tanto daño le ha hecho al país. Feliz día de las velitas para tod@s”.

El foco se desplazó rápidamente de la invitación a la paz al análisis de los accesorios y prendas que vestía Alcocer Petro en la imagen. Usuarios como Leszli Kálli, excandidata al Senado, y la cuenta verificada Misión Cumplida encendieron el debate al comparar uno de sus brazaletes con un modelo de la marca Cartier y su calzado con piezas de Dolce & Gabbana.

Kálli no solo estimó el valor de ambos accesorios en más de 50 millones de pesos colombianos, sino que cuestionó abiertamente el origen de esos recursos. Su mensaje fue directo: “¿Alguien me puede explicar en qué trabaja el hijo natural de Verónica Alcocer, al que Petro le regaló el apellido para vestirse con 56.000.000 de pesos encima?”. Además, lanzó una crítica al actual Gobierno: “El cambio del Narcogobierno de Gustavo Petro son todo lo que critican. Son un asco”.

Ante la presión, Nicolás Alcocer Petro recurrió nuevamente a X para defenderse. Explicó que trabajó en Francia y que, gracias a los salarios europeos, pudo adquirir zapatos de calidad similar a los de cualquier ciudadano de ese continente. Sobre la polémica pulsera, aclaró: “Era un regalo de graduación y no corresponde a la que se me atribuye en la fotografía”.

Tras su primera respuesta, Nicolás publicó un mensaje en el que admitía tener objetos costosos, pero negó ser dueño de centros comerciales o fincas, asegurando que quienes lo conocen saben de dónde provienen sus bienes. Sin embargo, eliminó ese comentario y lo reemplazó por otro en el que acusó a los opositores de su padre de intentar perjudicarlo enfocándose en su consumo personal. Cerró su intervención con un mensaje en francés: “Au revoir mes amours”, que traduce como “Adiós, mis amores”.

Temas Relacionados

Robo hijo de PetroNicolás Alcocer PetroHijo presidente PetroRobo cadena de oro hijo PetroAsalto MadridPolicía EspañaCaptura delincuenteRecuperación cadena de oroMadridEspañaColombia-Noticias

Más Noticias

Contraloría alerta sobre la dependencia financiera de las universidades públicas: 1 de cada 34 es autosostenible

El reporte oficial resalta que, a diferencia del resto de instituciones estatales, una sola universidad generó excedentes y cubrió sus gastos sin necesidad de recursos estatales

Contraloría alerta sobre la dependencia

Federico Gutiérrez reaccionó a la condena del estadounidense por delitos contra menores en Medellín: “Se hizo justicia”

Manuel Poceiro, de 69 años, fue sentenciado a cadena perpetua luego de que admitiera delitos de explotación sexual contra menores a los que contactó durante sus visitas a Colombia

Federico Gutiérrez reaccionó a la

El influencer Pechy Player lanzó su ‘jingle’ para su campaña al Senado y generó una oleada de reacciones en las redes sociales

Edwin Brito García se encuentra en la lista de candidatos al Senado por el Partido Conservador para las elecciones legislativas de 2026

El influencer Pechy Player lanzó

En video quedó registrado el momento de la captura de alias Ferreira, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar y Córdoba

La operación en Bayunca (Cartagena) se sumó a otras acciones recientes que buscan debilitar las redes de apoyo de grupos armados ilegales y reforzar la seguridad en la región Caribe

En video quedó registrado el

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Compró boletas para Bad Bunny,

Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

Karina García responde a las críticas por su reencuentro laboral con Yina Calderón y pone fin a los rumores de reconciliación

La reacción de Omar Murillo ante los rumores sobre su sexualidad que sacudieron las redes: “Es un tema que me aterra”

Lucille Dupin propone un diálogo entre lo sintético y lo orgánico en ‘Indiana’: “La idea era volver hacia un estado más puro de mí misma”

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs.

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Colombia vs. Venezuela: La Amarilla pierde ante la Vinotinto y complica su situación en el grupo de la Copa América de Futsal

Marino Hinestroza viajó a Brasil para unirse a Vasco da Gama: el extremo posó con la camiseta del equipo de Río de Janeiro

Juan Sebastián Molano abandonó la última etapa del Santos Tour Down Under: un canguro lo sacó de la carrera y el encuentro quedó en video

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido