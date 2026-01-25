Frisby se refirió al video del empleado en Ibagué que se quejó por presunto maltrato de sus compañeros: Gobierno Petro también se metió en la polémica

Frisby activó protocolos de seguridad y salud en el trabajo tras el incidente captado en el centro comercial La Estación de Ibagué - crédito Captura de Video Redes sociales/Frisby

Un video viral en redes sociales mostró a un empleado de Frisby expresando su inconformidad en un punto de venta ubicado en la plazoleta de comidas del centro comercial La Estación en Ibagué, en el departamento del Tolima.

El material audiovisual, que fue publicado el jueves 22 de enero de 2026, muestra al empleado dirigiéndose a sus colegas y clientes, evidenciando el desgaste emocional tras reiterados episodios de menosprecio.

En un momento clave de la grabación, el trabajador expresó con vehemencia: “Estoy aburrido de como me humillan”, y reiteró la frecuencia de estas situaciones con frases como: “Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido”.

Empleado de Frisby hizo fuerte reclamo sobre "humillaciones" que recibe de sus compañeros de trabajo - crédito redes sociales/X

El episodio, que generó gran repercusión entre los internautas, llevó a la compañía a emitir un pronunciamiento oficial.

En su comunicado emitido el sábado 24 de enero de 2026, el restaurante informó que, una vez se tuvo conocimiento del caso, se activó de inmediato los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

La empresa detalló que su equipo de Gestión Humana y Bienestar se encuentra brindando acompañamiento no solo al empleado involucrado, sino al resto del personal presente en el local.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos estrictamente con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y nuestros protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, manifestaron en la misiva.

La compañía informó que el equipo de Gestión Humana y Bienestar acompaña tanto al trabajador afectado como al resto del personal del establecimiento - crédito Suministrado

En su declaración, la organización aseguró contar con canales formales de escucha activa para “atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la dignidad, la salud o el entorno laboral de nuestros colaboradores y proveedores”.

Además, la compañía señaló que está recibiendo las versiones y recopilando información relacionada con el suceso.

“Desde nuestro propósito superior de alimentar con amor, seguiremos actuando con transparencia, responsabilidad y humanidad, convencidos de que el diálogo y la gestión consciente son fundamentales para construir relaciones laborales sanas y aportar a una sociedad mejor”, puntualizaron.

Ministerio del Trabajo inspeccionó el sitio

La denuncia del trabajador en Ibagué no solo generó la reacción de la compañía nacional.

En la tarde del sábado 24 de enero, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, llegó al punto de venta en la capital tolimense, donde realizó una inspección del sitio, teniendo en cuenta la competencia administrativa de la entidad cuando se presumen vulneraciones a los derechos de los trabajadores.

El Ministerio del Trabajo evalúa la evidencia reunida para decidir si inicia una investigación formal por presunto acoso laboral en Frisby - crédito Ministerio del Trabajo Colombia

Lina Zaida Mendieta, directora territorial de Tolima del Ministerio del Trabajo, precisó que el procedimiento iniciado es de carácter administrativo y, en esta etapa, existe reserva sobre los datos personales del empleado y la empresa.

“Con base en estas investigaciones, el ministerio, como autoridad y policía administrativa, tomará las medidas que a bien se consideren en el caso que se presentó (...) por el momento no tenemos ninguna investigación o querella de ningún trabajador de la empresa en la territorial Tolima”, explicó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.

Así mismo, Mendieta enfatizó que, tras la inspección y las entrevistas realizadas por un equipo especialmente designado, el trabajador involucrado permanece vinculado a la empresa, aunque será reubicado en otro punto de la ciudad mientras avanza la revisión interna.

El Ministerio del Trabajo inspecciona Frisby Ibagué tras la denuncia de maltrato laboral viralizada en redes sociales - crédito Frisby

Además, manifestó que, durante este proceso, se realizaron entrevistas al resto del personal, arrojando inicialmente un panorama favorable respecto al ambiente laboral, ya que la mayoría de los compañeros manifestaron satisfacción con su vínculo con la empresa, lo que, a primera vista, sugiere un problema focalizado entre empleados.

“Cuando terminemos de revisar las pruebas que se están recaudando, llegaremos a conclusiones para determinar si amerita una investigación por parte del Ministerio”, detalló Mendieta al medio local Enfoque Teve.

Como parte de las recomendaciones inmediatas, el Ministerio subrayó la importancia de fortalecer el acompañamiento en salud mental a través de la ARL, orientando a la empresa a implementar capacitaciones destinadas a mejorar el clima laboral y la gestión emocional en el entorno de trabajo.

Por último, el Ministerio recordó que la sede en Ibagué permanece abierta a recibir denuncias presenciales, y ofrece opciones virtuales para reportar situaciones laborales.