Encuesta Centro Nacional de Consultoría: Gran consulta por Colombia superó al Pacto Amplio en medición de intención de voto

Camilo Romero, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Vicky Dávila, candidatos presidenciales e integrantes del Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Luisa González/REUTERS/@PalomaValenciaL/X/Vicky Dávila Facebook

La medición más reciente del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio presentó un escenario de ligera ventaja para la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo 39,7% de la intención de voto frente al 36,3% registrado por el Pacto Amplio.

El estudio fue realizado entre el 15 y el 21 de enero de 2026. La Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio son las dos consultas confirmadas y coincidirán con las elecciones de Congreso el 8 de marzo.

La Gran Consulta por Colombia reúne a figuras que han expresado su interés en impulsar un rumbo distinto al actual Gobierno.

Entre los nombres que figuran en este bloque están Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa.

La Gran Consulta por Colombia reúne a figuras que han expresado su interés en impulsar un rumbo distinto al actual Gobierno- crédito @PalomaValenciaL/X/Vicky Dávila/Facebook/Álvaro Tavera/Colprensa

Según el CNC, la consulta cuenta con un respaldo que supera por un margen estrecho a la alianza del Pacto Amplio, integrada por Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero.

De acuerdo con el CNC, el 16,8% de los encuestados indicó no inclinarse por ninguno de los dos bloques, mientras que un 7,2% prefirió no responder o manifestó desconocer su decisión de cara a las consultas.

La competencia en la Gran Consulta por Colombia muestra, según la medición del CNC, un empate técnico entre Paloma Valencia (15,7%), Vicky Dávila (15,1%) y Juan Manuel Galán (14,2%). Estos tres aspirantes figuran como los principales contendientes, aunque ninguno reporta un control nacional consolidado, pues sus apoyos se concentran en regiones específicas.

La encuesta también señala que, de presentarse disciplina partidista en el Centro Democrático, la coincidencia de la consulta con los comicios parlamentarios podría favorecer a Paloma Valencia.

En tanto, Juan Manuel Galán se apoya en la estructura del Nuevo Liberalismo, mientras que Vicky Dávila cuenta con el reconocimiento adquirido a lo largo de su trayectoria en medios de comunicación.

En el caso de la consulta del Pacto Amplio, el CNC identifica a Iván Cepeda como la figura con mayor liderazgo (69,2%) y con una propuesta política alineada con la continuidad del Gobierno actual.

Cepeda, que ha dedicado su vida política a la defensa de los derechos humanos y la paz, mantiene una posición sólida dentro del bloque, aunque la encuesta no refleja una apertura significativa hacia otras corrientes políticas.

Iván Cepeda se perfila como el ganador de la consulta del Pacto Amplio - crédito Colprensa

En la encuesta de la firma Gad3, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó un 30% de intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella obtuvo un 22%.

El CNC concluye que la campaña y la capacidad de los bloques para mantener la unidad tras la consulta serán factores decisivos en el nuevo escenario que se abre en Colombia de cara a las elecciones generales.

Diferencias en las encuestas

Respecto a las diferencias en los resultados de las recientes encuestas contratadas por Noticias RCN, Semana y Noticias Caracol, Juan Falkonerth indicó a Infobae Colombia que esto se debe a la ficha técnica, el tipo y volumen de la muestra, así como a la población consultada por las firmas encuestadoras.

“Las encuestas reflejan la intención de voto de una parte de la ciudadanía y sirven para medir el pulso político, aunque algunas suelen ser más precisas que otras. Además, en Colombia ocurren hechos de relevancia a diario, como escándalos y decisiones del Gobierno, que pueden influir en el ánimo del electorado y reflejarse en las encuestas”, aseveró Falkonerth.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los candidatos presidenciales más sonados en las recientes encuestas- crédito Colprensa/Paloma Valencia/Jesús Avilés

Para el politólogo Diego Baquero, “estas mediciones serán más útiles a partir de abril, cuando ya se conozcan los ganadores de las consultas y haya decisiones más claras. Hoy, las encuestas miden escenarios muy fragmentados y la recordación de Abelardo y Cepeda responde a que son los nombres más visibles para los electores. Las mediciones de segunda vuelta tendrán más sentido en abril, con candidaturas ya definidas”.