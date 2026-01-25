Condenan a más de 15 años de cárcel a hermanos vinculados al crimen de ‘La Diabla’ en Medellín

Los Morgado Herrera fueron capturados en febrero de 2025 por la Policía Nacional en Barranquilla - crédito Fiscalía

Condenaron a más de 15 años de cárcel a los hermanos vinculados al asesinato de “La Diabla” en Medellín.

Un juez penal de conocimiento impuso penas de 19 y 15 años de prisión a José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera por su responsabilidad en la muerte de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, ocurrida el 23 de enero de 2025 frente a un hotel ubicado en el barrio Laureles de Medellín.

Un juez penal de conocimiento impuso penas de 19 y 15 años de prisión a José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera por su responsabilidad en la muerte de Zaida Andrea Sánchez Polanco- crédito Policía Nacional

Los hermanos aceptaron su responsabilidad mediante preacuerdo con el ente acusador, que los acusó de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida determinó que los sentenciados compraron una motocicleta en el centro de Medellín para transportar al hombre que disparó a la víctima y facilitar su escape.

La motocicleta fue localizada por las autoridades a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el crimen. Los Morgado Herrera fueron capturados en febrero de 2025 por la Policía Nacional en Barranquilla, ciudad a la que se habían trasladado tras los hechos. El fallo judicial ya quedó ejecutoriado, de acuerdo con el comunicado oficial.

La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida determinó que los sentenciados compraron una motocicleta en el centro de Medellín para transportar al hombre que disparó a la víctima y facilitar su escape - crédito Fiscalía

Detalles del caso

Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias La Diabla, fue asesinada en la entrada de un hotel en el barrio Naranjal, en la comuna 11 de Medellín. El hecho ocurrió cuando descendía de una camioneta junto a su hijo de 9 años. Según la investigación, los atacantes utilizaron un arma con silenciador.

El episodio fue captado por cámaras de seguridad, que mostraron cómo Sánchez Polanco recibió varios disparos que impactaron en su rostro, brazo y costado. Aunque fue trasladada al Hospital San Vicente Fundación, murió durante una cirugía de emergencia.

Las autoridades lograron identificar a los sospechosos gracias a las huellas dactilares halladas en una motocicleta y a las grabaciones de las cámaras cercanas. José Gregorio habría conducido la motocicleta, mientras que Estarlin Oswaldo sería el que disparó. Tras el ataque, ambos escaparon en un autobús intermunicipal rumbo a Barranquilla, pero la Policía Metropolitana de esa ciudad consiguió ubicarlos y detenerlos.

Sánchez Polanco, de 29 años, era prestamista en Aguachica, Cesar. Había llegado a Medellín el 14 de enero después de recibir amenazas por su presunta relación con hechos violentos en su municipio de origen.

Entre esos hechos figura la masacre ocurrida el 30 de diciembre en Aguachica, donde asesinaron al pastor cristiano Marlon Yamith Lora Barrera, su esposa Yurlay Rincón Solano y sus dos hijos en un restaurante.

A ‘La Diabla’ la mataron frente al hotel donde se hospedaba con su hijo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa/Redes sociales

Al principio se especuló que el objetivo del ataque habría sido Sánchez Polanco, a la que confundieron con una de las víctimas, Ángela Natalia. Esta versión fue descartada posteriormente durante la investigación, aunque el caso sigue generando inquietud sobre los vínculos y motivaciones detrás de ambos crímenes.