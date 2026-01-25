Colombia

Ante embargos que amenazan su operación, Nueva EPS convocó diálogo nacional para buscar soluciones a la crisis

La entidad enfrenta embargos judiciales por más de $2,1 billones que mantienen bloqueadas cuentas y recursos clave para su operación y la atención de más de 11,7 millones de afiliados

La reunión se realizará el
La reunión se realizará el 26 de enero de 2026 en Bogotá, con participación del agente interventor y su equipo técnico

Nueva EPS anunció la realización de un encuentro nacional con delegados de asociaciones de usuarios de diferentes regiones del país, en un contexto institucional atravesado por dificultades operativas y financieras derivadas de embargos judiciales que, según la entidad, comprometen de manera directa su funcionamiento.

La jornada se llevará a cabo el lunes 26 de enero de 2026 en Bogotá y contará con la participación de directivos y equipos técnicos de la EPS.

La convocatoria se produce en momentos en que la entidad enfrenta limitaciones en la prestación de algunos servicios de salud, entre ellos la dispensación de medicamentos, el agendamiento de citas con especialistas y los traslados de usuarios. De acuerdo con la información oficial, el espacio busca recoger inquietudes, revisar problemáticas identificadas en los territorios y avanzar en alternativas que permitan garantizar la atención de los afiliados en medio de la situación actual.

Durante el encuentro participarán 22 delegados de asociaciones de usuarios de todo el país, que actúan como voceros de miles de afiliados. La reunión contará con la presencia del agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, así como de su equipo técnico especializado, encargado de atender las inquietudes planteadas y orientar posibles soluciones dentro del marco institucional vigente.

La EPS ha reportado dificultades
La EPS ha reportado dificultades recientes en dispensación de medicamentos, citas con especialistas y traslados de pacientes

Según el comunicado emitido por Nueva EPS, el encuentro hace parte de su política institucional de diálogo, escucha activa y participación ciudadana. La entidad señaló que el objetivo central de la jornada es escuchar sus inquietudes, resolver problemáticas identificadas y avanzar en soluciones concretas que beneficien directamente a los afiliados”, que constituyen la base del sistema de aseguramiento que administra la EPS.

La EPS indicó que, en los últimos meses, se han presentado dificultades en la prestación de algunos servicios, situación que ha tenido impacto en la experiencia de los usuarios. En ese contexto, el espacio fue definido como un escenario abierto y transparente para analizar las situaciones reportadas y buscar alternativas viables que permitan mejorar los procesos de atención.

De acuerdo con la información oficial, los representantes de usuarios expondrán las principales preocupaciones recogidas en los territorios, con el propósito de llegar a acuerdos comunes que contribuyan a fortalecer los procesos internos de la entidad, mejorar la experiencia de los afiliados y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Afectación financiera por embargos

Los recursos embargados equivalen aproximadamente
Los recursos embargados equivalen aproximadamente al costo de un mes completo de operación de la EPS

La realización del encuentro coincide con un escenario financiero complejo derivado de embargos judiciales que, según la EPS, ponen en riesgo su operación total. En un comunicado de prensa fechado el 20 de enero de 2026, la entidad informó que los embargos amparados por cuatro juzgados del país ascienden a más de $2,1 billones, cifra que compromete de manera directa el flujo de recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo con la información suministrada, la suma embargada pasó de $422.000 millones a $887.000 millones en noviembre de 2025 y posteriormente se incrementó hasta $2.125.890.449.360, monto que, según la EPS, equivale aproximadamente a la totalidad de su operación durante un mes. La entidad indicó que estos recursos se concentran en procesos judiciales iniciados por cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las cuales el 80% corresponden a grandes instituciones privadas del país.

Cerca de 95 IPS concentran
Cerca de 95 IPS concentran las demandas que originaron los embargos, en su mayoría instituciones privadas

Nueva EPS señaló que las medidas de embargo han derivado en el bloqueo de cuentas bancarias y la retención de recursos provenientes de distintas fuentes de financiación. En ese contexto, la entidad indicó que actualmente solo cuenta con el giro directo semanal para la postulación de pagos a la red prestadora, con una limitación absoluta para el uso de los recursos de tesorería.

Los juzgados que concentran el mayor número de medidas de embargo, según la entidad, son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico, en Caquetá, y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

Nueva EPS informó que ha desarrollado medidas jurídicas y financieras para mitigar el impacto de estas decisiones y que ha sostenido acercamientos con los jueces que ordenaron los embargos, incluidos aquellos que afectan cuentas maestras que, según la normativa vigente, son inembargables. Asimismo, señaló que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y otros entes de control, con el fin de solicitar medidas urgentes.

