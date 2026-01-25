Álvaro Uribe acusó al ELN de obligar a los ciudadanos a votar a Iván Cepeda: “Los tienen extorsionados permanentemente”

El expresidente denunció que, según comunicaciones de ciudadanos, el grupo guerrillero ELN está obligando a los habitantes de Arauca a votar por el senador Cepeda, además de extorsionarlos y amenazarlos - crédito @alvarouribevel/X

Un día después de la convención nacional del Centro Democrático, y en la víspera del debate de La Gran Consulta por Colombia, en el que participará su candidata, Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe intensificó sus denuncias contra la campaña de Iván Cepeda y señaló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que fracasó el proceso de paz del cual el senador hizo parte, estaría obligando a los ciudadanos a votar por aspirante oficialista.

“Hoy he recibido comunicación de ciudadanos de Arauca, personas que no intervienen en política, colombianos que trabajan todos los días de manera honesta. Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda. Entonces, hace cuatro años, el candidato le impuso el Pacto de la Picota", expresó Uribe en la red social, en la que ha arreciado en sus cuestionamientos.

Con un duro video en X, el expresidente Álvaro Uribe enfatizó en sus señalamientos a la campaña de Iván Cepeda - crédito Colprensa - @AlvaroUribeVel/X

Incluso, en otro de los apartes de su publicación, hizo una acusación aún más delicada, en relación con el rumbo que tendrían los comicios pactados para el 31 de mayo: en el que los sectores de centro-derecha buscarán atravesarse en el proyecto progresista, encarnado en Cepeda. ¿Va a imponer ahora el bandolerismo a Iván Cepeda? Una responsabilidad de todos los que pensamos distinto”, agregó Uribe, en relación con el congresista con el que ha tenido fuertes rifirrafes.

Los duros señalamientos de Álvaro Uribe a Iván Cepeda

Es válido destacar que durante su discurso en la citada convención, el sábado 24 de enero, había destacado que la vigilancia de los grupos armados ha creado un clima de amenazas y coacciones políticas en regiones bajo influencia criminal. “Ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”, declaró el exmandatario en su intervención virtual en el evento de su colectividad.

Durante la convención nacional del Centro Democrático, el expresidente aseguró que con Iván Cepeda “no hay ninguna esperanza” de que Colombia salga de la economía de la droga - crédito suministrado a Infobae

En sus palabras, el exjefe de Estado sostuvo que el ascenso de Cepeda está vinculado a una actitud permisiva frente a los crímenes de organizaciones armadas, en especial dentro de los procesos de paz: como ocurriría con el ELN y las disidencias. Y argumentó que, según su apreciación, esa supuesta permisividad facilitó la conformación de nuevas estructuras armadas y el regreso de jefes guerrilleros a la ilegalidad tras recibir beneficios judiciales.

En su intervención, recordó casos recientes, en los que insistió que “Cepeda no solo defendió a estos excombatientes, también justificó su regreso a la clandestinidad, pese a que estaban requeridos por la justicia colombiana y por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico”. Esta postura, según él, permitió el fortalecimiento de la llamada Nueva Marquetalia y el incremento de redes vinculadas al tráfico de estupefacientes en diferentes zonas del país.

Uribe fue más allá en sus críticas, pues advirtió sobre el impacto que, en su opinión, tendría un eventual triunfo de Cepeda para el sistema de salud colombiano: “En materia de salud, Cepeda ha dicho muy claramente que profundizará las reformas del presidente Petro”, afirmó el exmandatario ante la militancia del partido, en afirmaciones en las que remarcó el riesgo de una mayor intervención estatal en la gestión sanitaria a lo largo y ancho del territorio.

En la actualidad, Álvaro Uribe Vélez es candidato al Senado, ubicado en el puesto 25 de la lista cerrada de su colectividad - crédito Lucas Molet/REUTERS

Finalmente, Uribe reiteró su desconfianza hacia las convicciones ideológicas de Cepeda y su supuesto historial de vínculos con sectores radicales de izquierda. Y definió al candidato rival como un “castrochavista declarado” y recordó que “su nombre apareció en los computadores del exjefe guerrillero Raúl Reyes (que fue miembro del secretariado de las extintas Farc), abatido en 2008 durante una operación militar en la frontera entre Colombia y Ecuador”.

De hecho, en una de sus afirmaciones, Uribe sentenció con una frase que retumbó en las redes sociales. “Cepeda no le ha quedado bien sino a los criminales”, indicó el expresidente, que parece darle impulso a un enfrentamiento político que ha marcado la agenda nacional en los últimos años y que incluso lo llevó a los estrados, pero del que -por ahora- salió íntegro, pues fue declarado inocente en segunda instancia de fraude procesal y soborno en actuación penal.