Alejandro Char lidera aprobación de alcaldes, mientras que Alejandro Éder registra el menor respaldo, según encuesta

El alcalde Alex Char de Barranquilla lidera la aprobación ciudadana en Colombia con un 88% según la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica - crédito Fotomontaje Infobae

La reciente medición de percepción ciudadana sobre la gestión de los principales mandatarios locales en el país revelaron marcadas diferencias entre los alcaldes de las principales capitales.

El estudio, elaborado por Guarumo y EcoAnalítica y revelada por El Tiempo, muestra cómo varía la aprobación de los líderes municipales, así como el nivel de influencia política que ejercen en sus respectivas ciudades.

En ese sentido, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, es actualmente el mandatario local con mayor aprobación ciudadana del país, según la medición.

El estudio revela que el 67,6 % de los barranquilleros votaría por un candidato presidencial apoyado por Alejandro Char - crédito @AlejandroChar/X

De acuerdo con los resultados, Char inició su tercer año de mandato con un 88% de aprobación, mientras que solo el 11,2% de los encuestados desaprobó su gestión.

El estudio consultó a 500 personas en Barranquilla del 4.245 total participantes que conforman la encuesta, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

En cuanto a otras ciudades principales, la encuesta encontró que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ocupa el segundo lugar en respaldo ciudadano, con un 73,4% de aprobación frente a un 17,3% de desaprobación.

En Medellín se entrevistó a 510 personas, manteniendo el mismo nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4,9%.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ocupa el segundo lugar nacional en respaldo, alcanzando el 73,4 % de aprobación entre los encuestados - crédito Asocapitales

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, registra cifras cercanas: un 46,8% de aprobación y un 46% de desaprobación, resultado de una muestra de 519 personas, también bajo parámetros de confianza del 95% y margen de error del 4,9%.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder obtuvo los niveles más bajos de respaldo entre las grandes capitales, con un 19,9% de aprobación y una desaprobación del 66,2%. La consulta incluyó a 505 personas, con un 95% de confianza y margen de error del 5%.

Respecto a ediciones anteriores de la encuesta, los alcaldes Char y Gutiérrez aumentaron sus niveles de aprobación, tendencia que se ha mantenido constante y que explican la repetición de sus mandatos.

Alex Char ha sido elegido en tres ocasiones como alcalde de Barranquilla, mientras que Gutiérrez cumple su segundo periodo al frente de Medellín.

El estudio también indagó sobre la influencia política de los alcaldes, tomando en cuenta que la ley prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en política.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, obtiene el porcentaje más bajo de respaldo entre las grandes ciudades, con solo un 19,9 % de aprobación - crédito Ministerio de Defensa

En Barranquilla, el 67,6% de los encuestados indicó que votaría por un candidato presidencial respaldado por Char, mientras que el 31% respondió negativamente.

En Medellín, el 55,8% apoyaría a un candidato sugerido por Gutiérrez, frente a un 33,9% que no lo haría. En Bogotá, el 78,6% de los participantes rechazó votar por un candidato apoyado por Galán, y en Cali el 88,5% no apoyaría a un aspirante con el respaldo de Eder.

La medición también evaluó la imagen del presidente Gustavo Petro, que recibió una aprobación del 40,2% y una desaprobación del 53,3%.

En los últimos meses, la aprobación de Petro se ha mantenido por debajo del 40%, mientras los principales sondeos abordan temas sociales, económicos y políticos.

En las semanas recientes, el jefe de Estado redujo la confrontación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien visitará en la Casa Blanca en los primeros días de febrero.

En efecto, el informe de Guarumo y EcoAnalítica también incluyó la intención de voto a las elecciones presidenciasles, que ubica a Iván Cepeda en el primer lugar con un 33,6% de la intención de voto, seguido por De la Espriella con 18,2%.

Paloma Valencia, del Centro Democrático y parte de la Gran Consulta por Colombia, ocupa el tercer lugar con 6,9%. Más abajo aparecen Vicky Dávila, con 4,1%; Sergio Fajardo, con 3,9%; Juan Manuel Galán, con 3,3%; Aníbal Gaviria, con 2,6 % y Claudia López, con 2,4%.