Una menor fue retenida en un vehículo durante un intento de hurto en Floridablanca, Santander

El rapto y robo a una joven de 17 años y su madre en Floridablanca expuso la peligrosa operación de vehículos de transporte ilegal en Bucaramanga - crédito Captura pantalla/Vanguardia

La retención y robo sufridos por una joven de 17 años y su madre en Floridablanca, perpetrados por una pareja que operaba a bordo de un Chevrolet Aveo negro de placas KKX-371 dejaron al descubierto una modalidad delictiva repetida en la zona, con antecedentes que inquietan a la comunidad.

Según las autoridades y declaraciones de víctimas, el uso de vehículos de transporte ilegal se ha convertido en un riesgo latente para quienes buscan trasladarse entre municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Aunque el pánico se apoderó de las mujeres al quedar atrapadas en el vehículo durante más de una hora, finalmente fueron liberadas en el sector de La Salle en Bucaramanga. Este episodio, añadido a testimonios y registros en video, ha sido clave para que la Policía concentre esfuerzos en la identificación y búsqueda de los responsables.

El ataque comenzó cuando la víctima esperaba transporte en el barrio El Carmen, pasada la medianoche del 17 de enero. Un conductor y su cómplice, una joven morena de cabello rizado, ofrecieron llevarlas hacia La Cumbre.

La Policía de Bucaramanga recopila testimonios y videos para identificar a la pareja responsable de los asaltos en transporte ilegal - crédito Captura pantalla/Vanguardia

Durante el trayecto, según relató la adolescente a los investigadores, les aseguraron las puertas, subieron los vidrios y les advirtieron que era un atraco. La joven describió: “Estábamos llegando a la casa cuando nos dijeron que era un atraco. Le pusieron seguro a las puertas, subieron los vidrios y quedamos encerradas. Mi mamá y yo empezamos a forcejear para que nos dejaran ir, mientras el carro se detenía”, dijo la menor a Vanguardia.

La madre logró abrir una puerta trasera y salió gritando para pedir auxilio. “Vecinos, llamen a la Policía. Policía, policía, ayúdenme”, clamó, mientras intentaba rescatar a su hija. Sin embargo, la agresora la retuvo y el conductor arrancó el vehículo a toda velocidad. Las cámaras de seguridad captaron a la madre persiguiendo el automóvil sin conseguir alcanzarlo.

Ya sola con la delincuente, la menor fue golpeada y amenazada con un arma. Fue obligada a mirar hacia abajo y entregar todas sus pertenencias, incluidos su celular, joyas y las contraseñas de la aplicación Nequi.

En medio de la agresión, escuchó amenazas directas: “La señora me golpeaba, sacó un arma, me quitó una pulsera Pandora, cadenas, mi celular, me pidió las contraseñas de Nequi y me dijo que le diera todo. Todo se lo di”, detalló la joven en su declaración.

Las víctimas fueron agredidas y forzadas a entregar pertenencias, incluida la contraseña de Nequi, durante el atraco a bordo de un Chevrolet Aveo negro KKX-371 - crédito captura pantalla/Vanguardia

El periplo de terror terminó cuando fue abandonada en el barrio La Salle, donde encontró refugio y auxilio en una droguería. Apenas pudo, se comunicó con su madre, que ya había dado parte a la Policía.

Patrullas llegaron al lugar para prestarle asistencia. La joven expresó tras recibir atención: “Hasta ahora siento dolor de cabeza por el golpe que me dieron con el arma. Todo fue muy triste y ya pusimos la denuncia”.

Jair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, advirtió que existen antecedentes recientes de robos similares cometidos por los mismos agresores: “Sí tenemos conocimiento que últimamente han sido varias las acciones que han pasado a las personas que están utilizando ese transporte ilegal en Bucaramanga y en toda el área metropolitana”, explicó. Insistió en la importancia de no recurrir a vehículos clandestinos para evitar ser víctimas de delitos.

La recomendación de las autoridades es evitar el uso de transporte ilegal para reducir los riesgos de robos y secuestros en Bucaramanga y Floridablanca - crédito Policía Nacional

Los archivos de seguridad y los testimonios indican que la pareja ha actuado previamente bajo el mismo modus operandi. Olga Teresa Caicedo, otra víctima, contó a Vanguardia que el año pasado fue asaltada por una “muchacha morena, de cabello crespo, y un muchacho delgado”, que tras robarle sus pertenencias, la lanzaron del vehículo en movimiento cerca del centro comercial Cacique, causándole lesiones leves.

Un video divulgado en redes sociales mostró a la señalada ladrona siendo increpada por vecinos del barrio La Victoria tras haber sido sorprendida robando nuevamente. La joven del reciente caso la identificó también como la delincuente que la retuvo y amenazó.

Las autoridades han recopilado imágenes de cámaras y declaraciones para avanzar en la captura de estos asaltantes recurrentes. Mientras tanto, Policía y alcaldías intensifican llamados para que los ciudadanos utilicen solo servicios de transporte autorizado y así reducir la posibilidad de nuevas víctimas en Bucaramanga y Floridablanca.