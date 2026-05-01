Colombia

Alcalde Federico Gutiérrez lanzó duras acusaciones por marchas del 1 de mayo en Medellín y advirtió sobre un posible “Tarimazo 2.0”

El mandatario local denunció presuntas irregularidades en la movilización convocada en la capital de Antioquia, en la que también participará el presidente Gustavo Petro

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Federico Gutiérrez - Paz Urbana
Gutiérrez señaló que existen reportes sobre el traslado de personas desde otros municipios y barrios de Medellín para asistir a la concentración principal - crédito Montaje Infobae Blomberg/Presidencia

En el marco de las marchas del 1 de mayo en Medellín, que este año cuentan con la presencia del presidente Gustavo Petro en la plaza de Las Luces, el alcalde Federico Gutiérrez cuestionó la organización de la jornada y alertó sobre la llegada de personas desde distintos municipios del departamento, así como el uso de transporte para movilizar asistentes hacia el evento central en La Alpujarra.

La movilización en la capital antioqueña comenzó desde las 9:00 a. m. en puntos como el parque Obrero de Boston, el Teatro Pablo Tobón Uribe y la sede de Adida, desde donde avanzaron columnas de manifestantes hacia el centro de la ciudad. Esta jornada hace parte de una convocatoria nacional impulsada por el Gobierno, que busca respaldo a sus reformas sociales, laborales y a la propuesta de una eventual asamblea nacional constituyente.

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Según información entregada por la Alcaldía, miles de personas se movilizaron en Medellín en una jornada que coincide con la visita del jefe de Estado, quien anunció que se dirigirá a los asistentes para hablar sobre el salario mínimo vital y promover su agenda política.

Denuncias del alcalde sobre traslado de manifestantes

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció públicamente sobre la organización de la movilización y señaló que existen reportes sobre el traslado de personas desde otros municipios y barrios de Medellín para asistir a la concentración principal.

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Convocan una marcha en Medellín, pero tienen que traer gente de otros municipios de Antioquia y transportar personas de diferentes barrios de Medellín bajo intimidación a algunos transportadores, para llenarle la plaza a Petro”, afirmó el mandatario local.

De acuerdo con sus declaraciones, habrían llegado a la ciudad 17 chivas provenientes de municipios como Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia, así como 22 buses de transporte especial del Bajo Cauca. También mencionó la presencia de cerca de 30 buses de transporte público colectivo provenientes de las comunas 1, 4, 13 y el corregimiento de Altavista.

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